Drei Platzverweise in Großräschen, ein Spielabbruch beim FSV Brieske

Vor lediglich 30 Zuschauern setzte sich die SG Burg klar gegen den SV Grün-Weiß Lübben II durch. Carl Dietrich eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, zwei Minuten später erhöhte Jan Gulbing auf 2:0. Justin Schmidt brachte Lübben II in der 40. Minute noch einmal heran, doch in der zweiten Halbzeit machten Max Gjardy (68.) und Tobias Zöllner (88.) den Heimsieg perfekt. ---

Der VfB Herzberg 68 zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Germania Peickwitz deutlich. Bereits nach einer Minute traf Rocco Schwonke zur Führung. Jiri Vit (27.) und David König (47.) legten nach. Zwar verkürzte Samy Dankhoff in der 56. Minute, doch Niclas Kannegießer setzte mit dem 4:1 fünf Minuten vor Schluss den Schlusspunkt. 68 Zuschauer sahen einen deutlichen Herzberger Erfolg. ---

In Bad Liebenwerda begann die Partie mit einem Paukenschlag: Eric Möbus brachte die Hausherren in der 11. Minute in Führung. Doch der SV Motor Saspow ließ sich nicht beirren. Marc Fingas glich in der 29. Minute aus, ehe Tiziano Ermisch kurz vor der Pause die Wende einleitete. Alan Mjagkov setzte mit seinem Treffer in der 80. Minute den Deckel auf den Auswärtssieg. ---

Einen deutlichen Heimsieg feierte die SG Friedersdorf. Dabei geriet die Mannschaft zunächst durch ein Tor von Tamino Polka in der 37. Minute in Rückstand. Ben Janitz glich noch vor der Pause aus und legte in der zweiten Halbzeit nach. Adrian Bratke (50.) und Fadhel Anwar Alhazbh mit einem Doppelpack (63., 76.) sorgten für klare Verhältnisse, bevor Ben Janitz den Schlusspunkt setzte. Vor 92 Zuschauern sicherte sich Friedersdorf den klaren Sieg. ---

Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier. ---

Im Spitzenspiel trennten sich der SV Lausitz Forst und die SG Groß Gaglow mit einem 1:1. Niklas Keller brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung. Philipp Fiedler rettete Forst in der 83. Minute mit dem Ausgleich wenigstens einen Punkt. Bitter für Forst: Marvin Hartl vergab in der 37. Minute einen Foulelfmeter. ---

Ein turbulentes Spiel erlebten die 70 Zuschauer in Großräschen. Marcio Stroech brachte die Gastgeber in der 45. Minute in Führung, ehe Tuan Ngoc Pham kurz nach der Pause ausglich. Überschattet wurde die Partie von gleich drei Platzverweisen: Max Drößigk (29.) und Albert Dehne (69.) sahen auf Seiten der Schliebener Rot, Henrik Toppe flog kurz vor der Halbzeit für Großräschen vom Platz. Trotz Unterzahl rettete Schlieben am Ende ein Unentschieden. ---