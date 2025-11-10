Drei Platzverweise in Fachsenfeld, 4:4-Krimi in Königsbronn

TSV Heubach – FC Spraitbach 1:1

In einer umkämpften Begegnung trennten sich Heubach und Spraitbach 1:1. Bilal Semmo brachte die Hausherren früh in Führung (20.), doch Spraitbach blieb gefährlich und kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück. In der Nachspielzeit rettete Tobias Pongratz (90.) mit seinem späten Treffer den Gästen noch einen Punkt. Heubach ärgerte sich über die verpasste Chance auf den Sieg, während Spraitbach die Punkteteilung wie einen kleinen Erfolg feierte.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SG Bettringen II 3:0

Ein souveräner Auftritt der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg, die nach einer torlosen ersten Halbzeit nach der Pause durchstartete. Marcel Weinhardt (46.) eröffnete den Torreigen direkt nach Wiederanpfiff, Sascha Munz (56.) legte nach, und Tim Oster (90.) sorgte kurz vor Schluss für den verdienten 3:0-Endstand. Die Hausherren zeigten vor allem im zweiten Durchgang eine starke Leistung.

TSV Mutlangen – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2

In einem intensiven Spiel setzte sich der TSB Schwäbisch Gmünd knapp durch. David Karacic (15.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Sebastian Steinke (42.) noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams Chancen, doch Gian Piero Falcone (78.) traf entscheidend zum 1:2. Der TSB verteidigte in der Schlussphase clever und sicherte sich drei wichtige Punkte.

TV Straßdorf – SV Hussenhofen 3:0

Straßdorf dominierte das Spiel und ließ Hussenhofen kaum eine Chance. Dominik Bertsch (29.) brachte den TV in Führung, Philipp Hogh (64.) erhöhte verdient, ehe Bertsch (66.) kurz darauf mit seinem zweiten Treffer den Deckel draufmachte. Ein ungefährdeter Heimsieg, bei dem Straßdorf sowohl kämpferisch als auch spielerisch überzeugte.

TSV Waldhausen – 1. FC Eschach 4:2

Ein packendes Spiel mit vielen Toren! Waldhausen legte stark los und führte durch Nick Mayer (23.), Florian Hausner (35.) und Paul Werni (38.) bereits mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel kam Eschach durch Lukas Stoll (50.) und Jakob Stoll (70.) heran, doch erneut Hausner (58.) sorgte zwischenzeitlich für Beruhigung. Der TSV spielte seine Chancen aus und feierte einen Heimsieg.

TV Herlikofen – 1. FC Stern Mögglingen 0:0

Ein umkämpftes, aber torloses Remis. Beide Mannschaften zeigten hohen Einsatz und verteidigten konzentriert, doch im Angriff fehlte es an Durchschlagskraft. Am Ende stand ein Unentschieden, das keinem Team so richtig weiterhalf.

SGM Lautern-Essingen – FC Schechingen 4:1

Ein überragender Auftritt von Uwe Sonnleitner! Nachdem Aron Abele (2.) die Gäste früh in Führung gebracht hatte, drehte Sonnleitner mit vier Treffern (5., 48., 75., 77.) das Spiel im Alleingang. Lautern-Essingen zeigte sich in Torlaune und überrollte den FC Schechingen förmlich in der zweiten Halbzeit. Ein klarer Sieg der Gastgeber.

TV Heuchlingen – TSV Großdeinbach 1:3

Großdeinbach siegte. Simon Wahl (45.+1) und David Schüler (53., 67.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung, ehe Marcel Wöller (87.) für Heuchlingen verkürzte. Nach dem Platzverweis gegen Tobi Wahl (56.) musste der TSV fast 40 Minuten in Unterzahl spielen, verteidigte aber stark. In der Schlussphase sah Julian Bäuml (83.) noch Gelb-Rot für die Gastgeber. Ein intensives Duell mit verdientem Auswärtssieg für Großdeinbach.