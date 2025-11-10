 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Drei Platzverweise in Fachsenfeld, 4:4-Krimi in Königsbronn

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

TSV Heubach – FC Spraitbach 1:1
In einer umkämpften Begegnung trennten sich Heubach und Spraitbach 1:1. Bilal Semmo brachte die Hausherren früh in Führung (20.), doch Spraitbach blieb gefährlich und kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück. In der Nachspielzeit rettete Tobias Pongratz (90.) mit seinem späten Treffer den Gästen noch einen Punkt. Heubach ärgerte sich über die verpasste Chance auf den Sieg, während Spraitbach die Punkteteilung wie einen kleinen Erfolg feierte.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SG Bettringen II 3:0
Ein souveräner Auftritt der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg, die nach einer torlosen ersten Halbzeit nach der Pause durchstartete. Marcel Weinhardt (46.) eröffnete den Torreigen direkt nach Wiederanpfiff, Sascha Munz (56.) legte nach, und Tim Oster (90.) sorgte kurz vor Schluss für den verdienten 3:0-Endstand. Die Hausherren zeigten vor allem im zweiten Durchgang eine starke Leistung.

TSV Mutlangen – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2
In einem intensiven Spiel setzte sich der TSB Schwäbisch Gmünd knapp durch. David Karacic (15.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Sebastian Steinke (42.) noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams Chancen, doch Gian Piero Falcone (78.) traf entscheidend zum 1:2. Der TSB verteidigte in der Schlussphase clever und sicherte sich drei wichtige Punkte.

TV Straßdorf – SV Hussenhofen 3:0
Straßdorf dominierte das Spiel und ließ Hussenhofen kaum eine Chance. Dominik Bertsch (29.) brachte den TV in Führung, Philipp Hogh (64.) erhöhte verdient, ehe Bertsch (66.) kurz darauf mit seinem zweiten Treffer den Deckel draufmachte. Ein ungefährdeter Heimsieg, bei dem Straßdorf sowohl kämpferisch als auch spielerisch überzeugte.

TSV Waldhausen – 1. FC Eschach 4:2
Ein packendes Spiel mit vielen Toren! Waldhausen legte stark los und führte durch Nick Mayer (23.), Florian Hausner (35.) und Paul Werni (38.) bereits mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel kam Eschach durch Lukas Stoll (50.) und Jakob Stoll (70.) heran, doch erneut Hausner (58.) sorgte zwischenzeitlich für Beruhigung. Der TSV spielte seine Chancen aus und feierte einen Heimsieg.

TV Herlikofen – 1. FC Stern Mögglingen 0:0
Ein umkämpftes, aber torloses Remis. Beide Mannschaften zeigten hohen Einsatz und verteidigten konzentriert, doch im Angriff fehlte es an Durchschlagskraft. Am Ende stand ein Unentschieden, das keinem Team so richtig weiterhalf.

SGM Lautern-Essingen – FC Schechingen 4:1
Ein überragender Auftritt von Uwe Sonnleitner! Nachdem Aron Abele (2.) die Gäste früh in Führung gebracht hatte, drehte Sonnleitner mit vier Treffern (5., 48., 75., 77.) das Spiel im Alleingang. Lautern-Essingen zeigte sich in Torlaune und überrollte den FC Schechingen förmlich in der zweiten Halbzeit. Ein klarer Sieg der Gastgeber.

TV Heuchlingen – TSV Großdeinbach 1:3
Großdeinbach siegte. Simon Wahl (45.+1) und David Schüler (53., 67.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung, ehe Marcel Wöller (87.) für Heuchlingen verkürzte. Nach dem Platzverweis gegen Tobi Wahl (56.) musste der TSV fast 40 Minuten in Unterzahl spielen, verteidigte aber stark. In der Schlussphase sah Julian Bäuml (83.) noch Gelb-Rot für die Gastgeber. Ein intensives Duell mit verdientem Auswärtssieg für Großdeinbach.

Kreisliga A2:

FC Röhlingen – FSV Zöbingen 2:2
Ein spannendes Remis mit frühem Feuerwerk! Bereits in den ersten Minuten ging es Schlag auf Schlag: Felix Schilk (6.) brachte Röhlingen in Führung, doch Simon Waizmann (8.) glich postwendend aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Paulo Konle (51.) das Spiel zugunsten der Gäste, ehe Daniel Junker (60.) für den Ausgleich sorgte. Beide Teams hatten im Anschluss Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Unentschieden.

SC Unterschneidheim – Sportfreunde Rosenberg 1:1
In einem ausgeglichenen Duell teilten sich Unterschneidheim und Rosenberg die Punkte. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Dominik Hirschle (62.) für die Gäste, bevor Mario Geiger (72.) den Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften spielten mit viel Einsatz, doch keiner konnte sich entscheidend absetzen. Ein faires 1:1, das den Spielverlauf gut widerspiegelt.

SV Jagstzell – SV Kerkingen 2:2
Ein emotionales Spiel mit spätem Ausgleich! Adrian Leib brachte die Gäste per Doppelschlag (45.+11, 73.) mit 0:2 in Front. Doch Jagstzell gab sich nicht geschlagen: Timo Ziegler (78.) verkürzte und traf in der Nachspielzeit (90.+4) zum umjubelten 2:2. Für die Gastgeber fühlte sich der Punkt wie ein Sieg an, während Kerkingen den sicher geglaubten Erfolg aus der Hand gab.

SV Pfahlheim – TSV Westhausen 3:0
Pfahlheim überzeugte mit einer souveränen Vorstellung. Robin Parnitzke (15.) eröffnete den Torreigen, Julian Köppel (39.) und Marius Veile (59.) legten nach. Westhausen fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Ein Sieg für den SV Pfahlheim, der das Spiel dominierte.

TSV Adelmannsfelden – SG Eigenzell-Ellenberg 2:2
Ein spannendes Hin und Her mit einem Last-Minute-Ausgleich! Robin Riek (12.) brachte den TSV früh in Führung, doch David Früh (17.) und Denis Eisemann (26.) drehten die Partie schnell. Eigenzell-Ellenberg sah schon wie der Sieger aus, doch in der Nachspielzeit (90.+2) traf Johannes Sturm zum 2:2 und rettete Adelmannsfelden einen Punkt.

TSG Abtsgmünd – SGM Rindelbach/Neunheim 5:0
Ein wahres Offensiv-Feuerwerk der TSG Abtsgmünd! Clemens Schmid (11.) eröffnete früh, danach dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Jonas Graule (72., 82.) doppelt traf und Tobias Grupp (83.) sowie erneut Schmid (87.) den Kantersieg perfekt machten. Abtsgmünd dominierte das Spiel über 90 Minuten und setzte ein deutliches Ausrufezeichen.

SV Lauchheim – FC Ellwangen 2:1
Lauchheim gewann ein intensives Duell knapp. Felix Beck (5.) brachte die Hausherren früh in Führung, doch Kerim Ciraci (45.+1) glich per Foulelfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel erzielte Dominik Rühle (52.) das entscheidende 2:1. Kurz darauf vergab Daniel Maile (55.) die große Chance zur Vorentscheidung – Ellwangens Torwart Kevin Freiheit parierte stark. Lauchheim brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – FV Viktoria Wasseralfingen 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel mit vielen Emotionen! Lukas Frank (60.) erzielte das Tor des Tages für die Gastgeber. Danach wurde es hitzig: SGM-Spieler Elias Hümer (66.) sah Gelb-Rot, später flogen bei Wasseralfingen noch Mohamed Osman (85.) und Marcel Weber (90.) vom Platz. Ein echtes Kampfspiel mit drei Platzverweisen.

Kreisliga A3:

FV Sontheim/Brenz II – SGM Herbrechtingen Bolheim 4:2
Ein torreiches Spiel, das die Gastgeber früh klar für sich entschieden. Sven Seiler (14.) eröffnete die Partie, ehe Johannes Funk (17., 34.) doppelt nachlegte und die Weichen früh auf Sieg stellte. Zwar traf Marius Kleinert (36.) kurzzeitig für die Gäste, doch Martin Steeger (37.) stellte den alten Abstand sofort wieder her. In der zweiten Hälfte gelang Noah Widmaier (64.) noch Ergebniskosmetik, doch am Heimsieg der Sontheimer Reserve änderte das nichts.

SV Söhnstetten – TSG Giengen 1:4
Die Gäste aus Giengen zeigten sich in bestechender Form und dominierten das Geschehen klar. Kristian Kuhn brachte die TSG mit einem Doppelpack in Front, Ole Moch erhöhte, bevor Mathias Seeßle (70.) für Söhnstetten verkürzte. Lukas Kolb setzte schließlich den Schlusspunkt. Ein starker Auftritt der Giengener, die ihre Chancen nutzten und drei Punkte mitnahmen.

TKSV Giengen – TV Steinheim 2:3
Ein packendes Duell mit drei frühen Treffern für Steinheim: Maik Behr (12.) und Erik Schmitt (19., 32.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel kam Giengen durch Maswud Abubakar (59.) und Alex Melzer (87.) nochmal gefährlich heran, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Steinheim rettete den knappen Vorsprung über die Zeit – ein Arbeitssieg nach starker erster Halbzeit.

SGM Königsbronn/Oberkochen – TSV Gussenstadt 4:4
Acht Tore, ständige Führungswechsel und Spannung bis zum Schluss! Markus Studener (11.) brachte Gussenstadt in Führung, doch die Gastgeber drehten das Spiel durch Paul Schubert (30.) und Sönke Opferkuch (38.). Noch vor der Pause glich Felix Ulshöfer (45.) aus. Nach weiteren Treffern von Paul Mager (56.), Studener (65.), Opferkuch (82.) und schließlich Dominik Damrose (90.) endete das Offensivspektakel 4:4 – ein echter Krimi!

SC Hermaringen – FC Härtsfeld 0:4
Der FC Härtsfeld trat in Hermaringen dominant auf und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen. Alexander Winter (33.) traf vor der Pause, Tobias Wachter (50., 78.) schnürte danach einen Doppelpack, ehe Max Trittel (80.) den deutlichen Auswärtssieg abrundete. Hermaringen kam offensiv kaum zur Entfaltung, während Härtsfeld stark spielte.

Sportfreunde Fleinheim – SV Bissingen 1:2
Ein umkämpftes Spiel mit zwei Elfmetertoren. Martin Sachs (48.) brachte die Gastgeber per Strafstoß in Führung, Tobias Schurr (71.) erhöhte auf 2:0. Doch die Gäste gaben nicht auf – Michael Illenberger (80.) traf ebenfalls per Elfmeter und machte die Schlussphase spannend. Fleinheim verteidigte tapfer, doch Bissingen drehte das Spiel clever und ging am Ende mit drei Punkten nach Hause.

Türkspor Heidenheim – VfL Gerstetten 1:2
Ein intensives Duell mit späten Wendungen! Mert Tulum (3.) sorgte für den Traumstart von Türkspor, doch Gerstetten blieb geduldig. Nach der Pause traf Luca Fronmüller (63.) zum Ausgleich, ehe Leonhard Weise (80.) die Partie drehte. Gerstetten zeigte Moral und drehte das Spiel – während Türkspor nach starkem Beginn am Ende mit leeren Händen dastand.

SGM Niederstotzingen/Rammingen – Albsport Heidenheim 3:0
Die Gastgeber überzeugten und feierten einen Heimsieg. Felix Poleschner (54.) eröffnete den Torreigen, Tim Rekittke (62.) und Tim Hendrik Merkle (82.) legten nach. Albsport fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der SGM. Ein verdienter Dreier für Niederstotzingen/Rammingen, der nie wirklich in Gefahr geriet.

