Allgemeines
– Foto: TSF Ditzingen

Drei Platzverweise in einem Spiel, verschossene Elfmeter und ein 9:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – TV Zazenhausen 4:1
Ein furioser Start brachte TV89 früh auf die Siegerstraße. Sergio Mavinga eröffnete bereits in der 6. Minute das Torfestival. Cem Aktepe legte in der 11. Minute nach, und Christos Kirtzakis erhöhte in der 27. Minute auf 3:0. Kristian Zirdum brachte die Gäste in der 66. Minute zurück ins Spiel, doch Mehmet Kuzu machte mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute alles klar.

OFK Beograd Stuttgart – TSV Weilimdorf II 2:4
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Schlussphase. Zunächst brachte Fadel Boukari die Gäste in der 10. Minute in Führung, ehe Nikola Lakovic (38./Foulelfmeter) und Nikola Marko Sijakovic (66.) das Spiel zugunsten von OFK drehten. Doch die Gäste schlugen eindrucksvoll zurück: Dominik Hordes (86.), Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (88.) und erneut Fadel Boukari (90.) sorgten für einen späten 4:2-Auswärtssieg.

Türkspor Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:2
Eine packende Partie erlebten die 100 Zuschauer. Ömer Yilmaz brachte SportKultur in der 26. Minute in Führung. Türkspor drehte das Spiel durch Treffer von Elmedin Sovtić und einem Doppelpack von Emir Dogansoy. Hasan Sagiroglu brachte SportKultur in der 87. Minute noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim knappen Heimsieg.

Sportvg Feuerbach – SV Prag Stuttgart 2:1
Der SV Prag ging durch Emil Klein in der 6. Minute früh in Führung. Doch die Gastgeber bewahrten kühlen Kopf und schlugen spät zurück: Marin Pranjic glich in der 87. Minute aus, und in der Nachspielzeit vollendete Alexis Moissidis die Aufholjagd zum 2:1-Sieg.

TB Untertürkheim – SSV Zuffenhausen 2:3
Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach Toren von Max Weinmann (27.) und Erdem Akcan (35.) mit 2:0 vorne. Doch TB Untertürkheim kämpfte sich durch Yannick Riess-Morales und Luis Puppa zurück ins Spiel. Am Ende war es Sercan Dursun, der in der 75. Minute den Auswärtssieg für den SSV perfekt machte.

SG Stuttgart West – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:0
Eine enge Partie entschied Nico Müller in der 75. Minute zugunsten der SG Stuttgart West. Sein Treffer besiegelte den 1:0-Erfolg.

SG Weilimdorf – SC Stammheim 7:0
Eine Machtdemonstration der SG Weilimdorf: Kilian Bruckner legte mit zwei frühen Toren (3., 26.) den Grundstein. Anton Dietzhausen (44.) und ein Doppelpack von Argon Gaxherri (50., 52.) schraubten das Ergebnis hoch. Martin Schdanowitsch (73.) und erneut Argon Gaxherri (74.) setzten den deutlichen 7:0-Endstand.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSV Uhlbach 5:1
Ein turbulentes Spiel mit vielen Höhepunkten. Zwar brachte Marc Kevin Thöne die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, doch Marcel Fidler drehte die Partie fast im Alleingang: Mit Treffern in der 15., 39. (Foulelfmeter), 69. und 74. Minute entschied er das Spiel. Antonios Lagdaris setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Trotz einer Roten Karte gegen Denes Saritas in der 87. Minute und einem verschossenen Foulelfmeter von Milos Bjelkic (20.) blieb der TSV Mühlhausen/Stuttgart souverän.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – Sportfreunde Stuttgart 5:1
Die Sportfreunde legten durch Max Hermann in der 22. Minute vor, doch danach übernahm Miguel Accardi die komplette Bühne. Mit Treffern in der 29., 38. und 45. Minute drehte er das Spiel im Alleingang. In der Schlussphase setzte er mit seinem vierten Tor in der 90. Minute noch einen drauf, ehe Kevin Petri in derselben Minute den 5:1-Endstand markierte.

MK Makedonija Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 1:1
Milijan Jeremic brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, doch nach der Gelb-Roten Karte für Nikola Martic (45.) geriet Makedonija unter Druck. Dogan Gül nutzte dies in der 59. Minute und glich zum 1:1-Endstand aus.

SV Hoffeld – ABV Stuttgart 3:1
Vor 60 Zuschauern sahen die Zuschauer ein temporeiches Duell. Mehdi Younis traf in der 22. Minute zur Führung, die Alen Neskic nur vier Minuten später egalisierte. Philipp Janle brachte Hoffeld in der 30. Minute wieder nach vorn, ehe Mehdi Younis in der 73. Minute mit seinem zweiten Tor den 3:1-Heimsieg besiegelte.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – KF Kosova Bernhausen 5:2
Schon früh gab es reichlich Dramatik: Ajet Shatrolli (8.) und Dardan Aliu (22.) scheiterten mit Foulelfmetern für die Gäste. Leon Renner (16.) brachte Waldebene in Führung, Endi Ramadani glich postwendend aus (18.). Kurz darauf sah Dardan Aliu die Rote Karte (27.). Leon Cesarano (39.) und erneut Leon Renner per Strafstoß (51.) stellten auf 3:1. Zwar verkürzte Dardan Aliu in der 65. Minute, doch Andreii Shamenko (88.) und Alexander Schulz per Elfmeter (90.) machten den 5:2-Sieg perfekt.

SpVgg 1887 Möhringen – SV Vaihingen II 3:1
Ein Blitzstart auf beiden Seiten: Bastian Malchow traf schon in der 2. Minute für Möhringen, Tom Irion antwortete in der 5. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause schlug erneut Bastian Malchow zu (50.), ehe Nils Munz in der 89. Minute den Endstand herstellte.

TV Kemnat – KV Plieningen 0:1
Lange hielt Kemnat stark dagegen, doch in der 86. Minute traf Luka Blazevic und schenkte Plieningen den späten Auswärtssieg.

SV Sillenbuch – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:3
Die Gäste erwischten den besseren Start: Silvio Tsiapi brachte Ermis in der 6. Minute in Führung. Lasse Schuler glich zwar in der 12. Minute aus, doch Ahmed Al-Dosakee (34.) und Firuz Mammadov (65.) erhöhten auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Jacob Harder (69.) reichte Sillenbuch nicht mehr zum Punktgewinn.

FV Germania Degerloch – TSV Heumaden 4:2
Emil Scheuermann war der Mann der ersten Halbzeit und traf in der 20. und 38. Minute zum 2:0. Nach der Pause kam Heumaden durch Nico Floeter (51.) und Luis Grünenwald (69.) zurück ins Spiel. Doch Daniel Pereira (73.) und Marvin Kuhn (80.) stellten den 4:2-Heimsieg für Germania Degerloch sicher.

Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – FSV Deufringen 2:2
Schon in der 9. Minute brachte Samet Öztürk die Gäste aus Deufringen in Führung. Doch Alessandro Hasler glich in der 34. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Timo Kschischek in der 45. Minute zur erneuten Gästeführung. Aaron Renz sorgte schließlich in der 65. Minute für den 2:2-Endstand in einem ausgeglichenen Spiel.

TV Altdorf – Türk. SV Herrenberg 3:3
Ein packendes Remis entwickelte sich in Altdorf. Noah Lukic erzielte in der 14. Minute das 0:1 für die Gäste, doch Jonas Trümper glich nur sechs Minuten später aus. Qendrim Jaha traf in der 39. Minute zur Altdorfer Führung und erhöhte in der 65. Minute sogar auf 3:1. Doch Herrenberg schlug zurück: Mert Köse verkürzte in der 75. Minute per Foulelfmeter, ehe Can Miftar in der 87. Minute den umjubelten Ausgleich erzielte.

SV Magstadt – TV Gültstein 4:3
Die Partie glich einem wahren Drama. Yusuf Sillah brachte Gültstein in der 9. Minute in Führung und profitierte in der 39. Minute erneut, als er das 0:3 erzielte – zuvor hatte Jonathan Wagner in der 29. Minute unglücklich ins eigene Tor getroffen. Doch Magstadt kam zurück: Zwei Eigentore von Pascal Maier in der 43. und 52. Minute brachten die Gastgeber wieder ins Spiel. Egon Werner Kuczora glich in der 85. Minute aus, ehe David Juric in der 89. Minute per Foulelfmeter den 4:3-Sieg für Magstadt sicherte.

TSV Kuppingen – GSV Maichingen II 1:1
Ein Eigentor von Daniel Wohlfart brachte Kuppingen in der 63. Minute in Front. Doch die Freude währte nicht lange: Nur sieben Minuten später glich Leandro Orfeo für Maichingen II zum 1:1 aus.

VfL Sindelfingen II – SV Böblingen II 3:0
Die Partie bot nicht nur Tore, sondern auch zahlreiche Platzverweise. In der 65. Minute sah Kaan Yücel vom VfL Sindelfingen II die Rote Karte, gleichzeitig wurde auch Youssef Khaled Khalil vom SV Böblingen II des Feldes verwiesen. Später kassierte Simon Becker vom SV Böblingen II in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte. Sindelfingen drehte auf: Arbes Bytyci verwandelte in der 67. Minute einen Handelfmeter und erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Alban Muji setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

TSV Schönaich – SV Oberjesingen 2:3
Finn Wacker brachte die Gastgeber früh in der 14. Minute in Führung. Doch Oberjesingen drehte die Partie in der Schlussphase: Levin Schneider glich in der 73. Minute aus, Nick Röhm traf in der 81. Minute zum 1:2 und Neil Aktas erhöhte in der 84. Minute sogar auf 1:3. Zwar konnte Marko Repanovic in der 90. Minute noch einmal verkürzen, doch Oberjesingen nahm die drei Punkte mit.

TV Nebringen – Spvgg Aidlingen 0:3
Die Aidlinger erwischten den besseren Start: Tim Oehler traf bereits in der 11. Minute. Philipp Musch verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter und Philipp Egeler machte in der 66. Minute alles klar – ein verdienter 3:0-Auswärtssieg.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – SKV Eglosheim 2:3
Ein furioser Start der Gastgeber schien das Spiel früh zu entscheiden: Bereits in der 5. Minute traf Davide Collura zum 1:0, und Nico Schürmann legte in der 14. Minute das 2:0 nach. Doch Eglosheim kämpfte sich zurück. Emirhan Sagkal brachte die Gäste in der 54. Minute auf 2:1 heran, Davide Cappella glich in der 69. Minute aus. Faik Cetinkaya krönte die Aufholjagd schließlich in der 80. Minute mit dem Treffer zum 2:3-Sieg.

TSV Asperg – GSV Pleidelsheim II 0:5
Der GSV Pleidelsheim II ließ Asperg keine Chance und feierte einen klaren Auswärtserfolg. Marcel Ott eröffnete in der 24. Minute den Torreigen. Nach der Pause erhöhten Michele Di Romana (54.) und Jonathan Pasternak (71.), ehe Lazar Davidovic in der 79. Minute das 0:4 erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Marcel Ott in der 84. Minute.

FV Dersimspor Ludwigsburg – Türk. SC Kornwestheim 3:1
Dersimspor begann mit viel Tempo und stellte die Weichen früh. Haris Vrabac erzielte in der 14. Minute das 1:0, nur zwei Minuten später legte Roberto Cappella nach. Zwar verkürzte Carmine Pescione in der 34. Minute per Foulelfmeter für die Gäste, doch Onur Seyis stellte in der 50. Minute den 3:1-Endstand her.

TSV Grünbühl – VfB Tamm 9:1
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Grünbühl. Aldin Beganovic brachte sein Team in der 3. Minute in Führung. Tomo Lovric (39.) und Ibish Sejdijaj (42.) bauten den Vorsprung aus, ehe Daniel Schick in der 48. Minute per Foulelfmeter traf. Innerhalb weniger Minuten fielen die nächsten Tore: Seyit Midilli (49.), erneut Tomo Lovric (55.) und Aldin Beganovic (64.) sorgten für ein 7:0. Alen Pasic erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für Tamm. Doch Seyit Midilli (72.) und Aldin Beganovic (85.) machten das 9:1 perfekt.

FSV Oßweil – VfB Neckarrems 1913 2:6
Der VfB Neckarrems legte los wie die Feuerwehr: Adem Aktelligül (3.) und Emanuel Manes (8.) stellten schnell auf 0:2. Zwar verkürzte Tim Fröschle in der 20. Minute für Oßweil, doch Florian Noller traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (21., 25.). Tim Heim brachte Oßweil in der 26. Minute noch einmal heran, ehe Paul Pommerenke (45.) und Florian Scholz (49.) das Ergebnis auf 2:6 stellten.

TSV Affalterbach – GSV Höpfigheim 3:1
Affalterbach zeigte eine abgeklärte Vorstellung. Dominik Janzer erzielte in der 30. Minute das 1:0 und erhöhte direkt nach der Pause in der 46. Minute auf 2:0. Katriel Lovaglio machte mit dem 3:0 in der 56. Minute alles klar. Zwar verkürzte Dominik Cansu in der 60. Minute per Foulelfmeter, doch am Heimsieg änderte das nichts mehr.

GSV Erdmannhausen – SGV Murr 2:4
Ein Spiel voller Spannung und Dramatik. Moritz Rath brachte Erdmannhausen in der 7. Minute in Führung. Doch dann drehte der SGV Murr die Partie: Ibrahim Akkaya traf doppelt in der 23. und 32. Minute. Als Christian Krauss in der 85. Minute auf 1:3 stellte, schien alles entschieden. In der Nachspielzeit verkürzte erneut Moritz Rath (90.+2), doch Robin Siedler setzte in der 90.+9 den Schlusspunkt zum 2:4.

SG Hochberg/Hochdorf – TSV 1899 Benningen 5:0
Die Hausherren spielten sich in einen Rausch. Felix Schmidt eröffnete in der 22. Minute das Ergebnis, ehe Felix Klingler in der 56. Minute nachlegte. Felix Schmidt (70.) und erneut Felix Klingler (82.) machten den deutlichen Sieg perfekt. Tobias Ader sorgte in der 87. Minute für den Endstand von 5:0.

Kreisliga A2:

TSV Heimerdingen 1910 II – TSF Ditzingen 1:2
In einer engen Partie setzte sich Ditzingen knapp durch. Kevin Sturm brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Filip Jagar in der 55. Minute für den Ausgleich, doch Noah Ihlenfeld entschied das Spiel in der 76. Minute mit dem Treffer zum 1:2.

Spvgg Weil der Stadt – Spvgg Warmbronn 6:1
Die Gastgeber feierten ein wahres Offensivfeuerwerk. Salih Okan Karaman traf in der 19. Minute zum 1:0, und nur vier Minuten später erhöhte Vladyslav Bondar. Samet Ceviker legte in der 33. Minute das 3:0 nach. Nach dem Seitenwechsel machte Mousa El Arkoubi in der 63. Minute weiter. Yannick Scholz konnte in der 75. Minute für Warmbronn verkürzen, doch Salih Okan Karaman (86.) und Robin Kuhn (89.) schraubten das Ergebnis auf 6:1.

SV Gebersheim – SKV Rutesheim (U23) II 3:1
Die Zuschauer in Gebersheim sahen einen überzeugenden Auftritt der Hausherren. Nico Schlinger traf in der 19. Minute zum 1:0, Bernhard Kreis legte nur sechs Minuten später nach. Euron Beqiri brachte Rutesheim in der 49. Minute zurück ins Spiel, aber Marvin Uhl stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für den 3:1-Endstand.

KSV Renningen – Drita Kosova Kornwestheim 1:8
Ein Debakel für Renningen: Muhamet Muzliukaj eröffnete den Torreigen in der 14. Minute und legte in der 22., 38. und 57. Minute gleich mehrfach nach. Zwischendurch trug sich Adrian Thaqi (24.) in die Torschützenliste ein. Spetim Muzliukaj (66.) und Sermin Zekjiri (81.) bauten die Führung weiter aus. Zwar konnte Mehmet Semsettin Erdogan in der 83. Minute das 1:7 erzielen, doch Albesian Ajazi setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 1:8.

FC Gerlingen – TSV Münchingen II 1:3
Die Gäste aus Münchingen nahmen verdient die Punkte mit. Michele Zaccagnino traf in der 32. Minute zum 0:1, und Yannick-Noah Kansy erhöhte in der 62. Minute. In der Schlussphase wurde es turbulent: Christian Kronhofmann verkürzte in der 90. Minute auf 1:2, doch nur Momente später stellte Dorian Milosevic den alten Abstand wieder her.

TSV Höfingen – TSV Flacht 2:1
In einem spannenden Derby konnte sich Höfingen knapp durchsetzen. Andreas Felger traf in der 40. Minute zur Führung. Direkt nach der Pause glich Christopher Welsch (47.) für Flacht aus. In der 80. Minute erzielte Rick Schuhmacher den viel umjubelten Siegtreffer für Höfingen.

TV Möglingen – SpVgg Renningen 1:6
Renningen zeigte sich in Torlaune. Kaan Ekmen brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 9. und 15. Minute früh in Front. Leon Seiz verkürzte in der 32. Minute, doch Justin Eberhardt stellte in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit erhöhten Riccardo Ronny Bischoff (70.), ein Eigentor von Tim Bauer (75.) und Matthias Stahl (87.) zum deutlichen 1:6-Endstand.

Kreisliga A3:

FV Kirchheim – TSV Enzweihingen 3:1
Kirchheim erwischte einen Traumstart und ging in der 20. Minute durch Kai Müller mit 1:0 in Führung. Enrico Gioia erhöhte noch vor der Pause in der 41. Minute auf 2:0. Spät im Spiel sorgte erneut Kai Müller in der 87. Minute für die Vorentscheidung. Erst tief in der Nachspielzeit verkürzte Cihat Aytac per Foulelfmeter in der 90.+12 Minute auf 3:1.

SV Hellas Bietigheim – TSV Bönnigheim 3:6
Ein spektakuläres Torfestival erlebten die 120 Zuschauer. Der TSV Bönnigheim legte los wie die Feuerwehr: Noah Maier traf bereits in der 5. Minute, gefolgt von Luigi Annunziata (15.) und Marvin Gross (18.). Noch vor der Pause legte Noah Maier in der 28. Minute nach, ehe Paul Aichinger mit einem Doppelschlag (41. und 52., letzterer per Foulelfmeter) auf 0:6 stellte. Hellas Bietigheim bewies Moral und kam durch Dardan Marashi (71.), Bashkim Susuri (74.) und Peppino Petruzzella (86.) noch zu drei Treffern, doch die Aufholjagd kam zu spät.

TSV Kleinglattbach – Spvgg Bissingen 3:0
Der TSV Kleinglattbach zeigte eine abgeklärte Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Harun Beldek erzielte in der 13. Minute das 1:0, ehe Lukas Strauß in der 67. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur sechs Minuten später sorgte Paul Kopp in der 73. Minute für den 3:0-Endstand.

TSV Großglattbach – TSV Ensingen 1:2
Die Gastgeber gingen zunächst glücklich in Führung, als Norman Werner in der 5. Minute ein Eigentor unterlief. Nach dem Seitenwechsel drehte Steffen Roßmann die Partie für Ensingen mit einem Doppelschlag in der 59. und 63. Minute. Bitter für Großglattbach: Philipp Rank sah in der 46. Minute die Rote Karte.

SG Hohenhaslach/Freudental – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 3:3
Ein spannendes Duell endete mit einer gerechten Punkteteilung. Kai Schopper brachte die Hausherren in der 8. Minute früh in Führung. Jan Riedel glich in der 28. Minute aus, ehe erneut Kai Schopper in der 61. Minute zum 2:1 traf. Doch Johannes Wizemann schlug zurück – erst in der 63. Minute zum 2:2, dann in der dramatischen Nachspielzeit in der 90.+8 Minute zum 3:3. Zuvor hatte Marcel Göttfert in der 73. Minute die Gastgeber noch einmal in Front gebracht.

