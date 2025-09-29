Drei Platzverweise in einem Spiel, verschossene Elfmeter und ein 9:1

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
TSV Rohr Stuttgart – Sportfreunde Stuttgart 5:1
Die Sportfreunde legten durch Max Hermann in der 22. Minute vor, doch danach übernahm Miguel Accardi die komplette Bühne. Mit Treffern in der 29., 38. und 45. Minute drehte er das Spiel im Alleingang. In der Schlussphase setzte er mit seinem vierten Tor in der 90. Minute noch einen drauf, ehe Kevin Petri in derselben Minute den 5:1-Endstand markierte.
MK Makedonija Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 1:1
Milijan Jeremic brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, doch nach der Gelb-Roten Karte für Nikola Martic (45.) geriet Makedonija unter Druck. Dogan Gül nutzte dies in der 59. Minute und glich zum 1:1-Endstand aus.
SV Hoffeld – ABV Stuttgart 3:1
Vor 60 Zuschauern sahen die Zuschauer ein temporeiches Duell. Mehdi Younis traf in der 22. Minute zur Führung, die Alen Neskic nur vier Minuten später egalisierte. Philipp Janle brachte Hoffeld in der 30. Minute wieder nach vorn, ehe Mehdi Younis in der 73. Minute mit seinem zweiten Tor den 3:1-Heimsieg besiegelte.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – KF Kosova Bernhausen 5:2
Schon früh gab es reichlich Dramatik: Ajet Shatrolli (8.) und Dardan Aliu (22.) scheiterten mit Foulelfmetern für die Gäste. Leon Renner (16.) brachte Waldebene in Führung, Endi Ramadani glich postwendend aus (18.). Kurz darauf sah Dardan Aliu die Rote Karte (27.). Leon Cesarano (39.) und erneut Leon Renner per Strafstoß (51.) stellten auf 3:1. Zwar verkürzte Dardan Aliu in der 65. Minute, doch Andreii Shamenko (88.) und Alexander Schulz per Elfmeter (90.) machten den 5:2-Sieg perfekt.
SpVgg 1887 Möhringen – SV Vaihingen II 3:1
Ein Blitzstart auf beiden Seiten: Bastian Malchow traf schon in der 2. Minute für Möhringen, Tom Irion antwortete in der 5. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause schlug erneut Bastian Malchow zu (50.), ehe Nils Munz in der 89. Minute den Endstand herstellte.
TV Kemnat – KV Plieningen 0:1
Lange hielt Kemnat stark dagegen, doch in der 86. Minute traf Luka Blazevic und schenkte Plieningen den späten Auswärtssieg.
SV Sillenbuch – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:3
Die Gäste erwischten den besseren Start: Silvio Tsiapi brachte Ermis in der 6. Minute in Führung. Lasse Schuler glich zwar in der 12. Minute aus, doch Ahmed Al-Dosakee (34.) und Firuz Mammadov (65.) erhöhten auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Jacob Harder (69.) reichte Sillenbuch nicht mehr zum Punktgewinn.
FV Germania Degerloch – TSV Heumaden 4:2
Emil Scheuermann war der Mann der ersten Halbzeit und traf in der 20. und 38. Minute zum 2:0. Nach der Pause kam Heumaden durch Nico Floeter (51.) und Luis Grünenwald (69.) zurück ins Spiel. Doch Daniel Pereira (73.) und Marvin Kuhn (80.) stellten den 4:2-Heimsieg für Germania Degerloch sicher.
Spvgg. Holzgerlingen II – FSV Deufringen 2:2
Schon in der 9. Minute brachte Samet Öztürk die Gäste aus Deufringen in Führung. Doch Alessandro Hasler glich in der 34. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Timo Kschischek in der 45. Minute zur erneuten Gästeführung. Aaron Renz sorgte schließlich in der 65. Minute für den 2:2-Endstand in einem ausgeglichenen Spiel.
TV Altdorf – Türk. SV Herrenberg 3:3
Ein packendes Remis entwickelte sich in Altdorf. Noah Lukic erzielte in der 14. Minute das 0:1 für die Gäste, doch Jonas Trümper glich nur sechs Minuten später aus. Qendrim Jaha traf in der 39. Minute zur Altdorfer Führung und erhöhte in der 65. Minute sogar auf 3:1. Doch Herrenberg schlug zurück: Mert Köse verkürzte in der 75. Minute per Foulelfmeter, ehe Can Miftar in der 87. Minute den umjubelten Ausgleich erzielte.
SV Magstadt – TV Gültstein 4:3
Die Partie glich einem wahren Drama. Yusuf Sillah brachte Gültstein in der 9. Minute in Führung und profitierte in der 39. Minute erneut, als er das 0:3 erzielte – zuvor hatte Jonathan Wagner in der 29. Minute unglücklich ins eigene Tor getroffen. Doch Magstadt kam zurück: Zwei Eigentore von Pascal Maier in der 43. und 52. Minute brachten die Gastgeber wieder ins Spiel. Egon Werner Kuczora glich in der 85. Minute aus, ehe David Juric in der 89. Minute per Foulelfmeter den 4:3-Sieg für Magstadt sicherte.
TSV Kuppingen – GSV Maichingen II 1:1
Ein Eigentor von Daniel Wohlfart brachte Kuppingen in der 63. Minute in Front. Doch die Freude währte nicht lange: Nur sieben Minuten später glich Leandro Orfeo für Maichingen II zum 1:1 aus.
VfL Sindelfingen II – SV Böblingen II 3:0
Die Partie bot nicht nur Tore, sondern auch zahlreiche Platzverweise. In der 65. Minute sah Kaan Yücel vom VfL Sindelfingen II die Rote Karte, gleichzeitig wurde auch Youssef Khaled Khalil vom SV Böblingen II des Feldes verwiesen. Später kassierte Simon Becker vom SV Böblingen II in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte. Sindelfingen drehte auf: Arbes Bytyci verwandelte in der 67. Minute einen Handelfmeter und erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Alban Muji setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.
TSV Schönaich – SV Oberjesingen 2:3
Finn Wacker brachte die Gastgeber früh in der 14. Minute in Führung. Doch Oberjesingen drehte die Partie in der Schlussphase: Levin Schneider glich in der 73. Minute aus, Nick Röhm traf in der 81. Minute zum 1:2 und Neil Aktas erhöhte in der 84. Minute sogar auf 1:3. Zwar konnte Marko Repanovic in der 90. Minute noch einmal verkürzen, doch Oberjesingen nahm die drei Punkte mit.
TV Nebringen – Spvgg Aidlingen 0:3
Die Aidlinger erwischten den besseren Start: Tim Oehler traf bereits in der 11. Minute. Philipp Musch verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter und Philipp Egeler machte in der 66. Minute alles klar – ein verdienter 3:0-Auswärtssieg.
