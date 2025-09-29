Drei Platzverweise in einem Spiel, verschossene Elfmeter und ein 9:1

TV89 Zuffenhausen – TV Zazenhausen 4:1

Ein furioser Start brachte TV89 früh auf die Siegerstraße. Sergio Mavinga eröffnete bereits in der 6. Minute das Torfestival. Cem Aktepe legte in der 11. Minute nach, und Christos Kirtzakis erhöhte in der 27. Minute auf 3:0. Kristian Zirdum brachte die Gäste in der 66. Minute zurück ins Spiel, doch Mehmet Kuzu machte mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute alles klar.

OFK Beograd Stuttgart – TSV Weilimdorf II 2:4

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Schlussphase. Zunächst brachte Fadel Boukari die Gäste in der 10. Minute in Führung, ehe Nikola Lakovic (38./Foulelfmeter) und Nikola Marko Sijakovic (66.) das Spiel zugunsten von OFK drehten. Doch die Gäste schlugen eindrucksvoll zurück: Dominik Hordes (86.), Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (88.) und erneut Fadel Boukari (90.) sorgten für einen späten 4:2-Auswärtssieg.

Türkspor Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:2

Eine packende Partie erlebten die 100 Zuschauer. Ömer Yilmaz brachte SportKultur in der 26. Minute in Führung. Türkspor drehte das Spiel durch Treffer von Elmedin Sovtić und einem Doppelpack von Emir Dogansoy. Hasan Sagiroglu brachte SportKultur in der 87. Minute noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim knappen Heimsieg.

Sportvg Feuerbach – SV Prag Stuttgart 2:1

Der SV Prag ging durch Emil Klein in der 6. Minute früh in Führung. Doch die Gastgeber bewahrten kühlen Kopf und schlugen spät zurück: Marin Pranjic glich in der 87. Minute aus, und in der Nachspielzeit vollendete Alexis Moissidis die Aufholjagd zum 2:1-Sieg.

TB Untertürkheim – SSV Zuffenhausen 2:3

Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach Toren von Max Weinmann (27.) und Erdem Akcan (35.) mit 2:0 vorne. Doch TB Untertürkheim kämpfte sich durch Yannick Riess-Morales und Luis Puppa zurück ins Spiel. Am Ende war es Sercan Dursun, der in der 75. Minute den Auswärtssieg für den SSV perfekt machte.

SG Stuttgart West – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:0

Eine enge Partie entschied Nico Müller in der 75. Minute zugunsten der SG Stuttgart West. Sein Treffer besiegelte den 1:0-Erfolg.

SG Weilimdorf – SC Stammheim 7:0

Eine Machtdemonstration der SG Weilimdorf: Kilian Bruckner legte mit zwei frühen Toren (3., 26.) den Grundstein. Anton Dietzhausen (44.) und ein Doppelpack von Argon Gaxherri (50., 52.) schraubten das Ergebnis hoch. Martin Schdanowitsch (73.) und erneut Argon Gaxherri (74.) setzten den deutlichen 7:0-Endstand.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSV Uhlbach 5:1

Ein turbulentes Spiel mit vielen Höhepunkten. Zwar brachte Marc Kevin Thöne die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, doch Marcel Fidler drehte die Partie fast im Alleingang: Mit Treffern in der 15., 39. (Foulelfmeter), 69. und 74. Minute entschied er das Spiel. Antonios Lagdaris setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Trotz einer Roten Karte gegen Denes Saritas in der 87. Minute und einem verschossenen Foulelfmeter von Milos Bjelkic (20.) blieb der TSV Mühlhausen/Stuttgart souverän.