Allgemeines
Drei Platzverweise in Bernhausen, SV Leonberg/Eltingen II mit 8:0-Sieg

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SC Stammheim – SG Stuttgart West 3:7
Ein wahres Tor-Spektakel in Stammheim! Die Gastgeber gingen kurios durch ein Eigentor von Julian Kuhn in der 11. Minute in Führung. Doch Mario Fetsch glich nur zwei Minuten später aus. Nico Müller drehte die Partie in der 27. Minute, ehe Kaiwan Schulze binnen sieben Minuten doppelt zuschlug – erst zum Ausgleich (29.), dann zur Führung (36.). Doch das Glück währte nicht lange: Noch vor der Pause glich Schulze unglücklich per Eigentor aus (37.), und Noah Blaser brachte Stuttgart West in der 45. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel entschieden Mario Fetsch (58., 89.) und Nico Müller (79.) mit weiteren Treffern die Partie klar für die Gäste.

SSV Zuffenhausen – Türkspor Stuttgart 0:4
Vor 150 Zuschauern setzte sich Türkspor Stuttgart souverän durch. Ali Delgir brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause bauten Elmedin Sovtić (55.) und Ugur Capar (70., 74.) das Ergebnis weiter aus. Kurz vor Schluss hatte Zuffenhausen die Chance zum Ehrentreffer, doch Erdem Akcan scheiterte in der 89. Minute mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Torwart.

SV Prag Stuttgart – OFK Beograd Stuttgart 3:4
Ein emotionales Duell mit packender Dramatik! Luis Westermann eröffnete in der 16. Minute für Prag, doch Andjelko Padjan (33.) und Nikola Marko Sijakovic (38.) drehten das Spiel vor der Pause. Nemanja Buzdum erhöhte in der 76. Minute auf 3:1 für OFK, doch Prag gab nicht auf: Otis Raiser verkürzte nur drei Minuten später (79.). Nikola Lakovic stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Raiser in der 90. Minute per Handelfmeter den 3:4-Endstand herstellte.

TSV Uhlbach – SG Weilimdorf 0:5
Die Gäste feierten einen ungefährdeten Auswärtssieg. Nikola Marinovic traf in der 19. Minute, danach brauchten die Zuschauer Geduld. Erst in der 71. Minute erhöhte Niklas Janik, und nur eine Minute später legte Anton Dietzhausen nach. In der Schlussphase sorgten Ioannis Nedos (86.) und Argon Gaxherri (89.) für den klaren 5:0-Endstand.

Sportvg Feuerbach – TV89 Zuffenhausen 1:3
Ein schnelles Tor brachte die Gäste in Führung: Sahin Karaoglan traf in der 4. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Marius Lenz für Feuerbach aus (45.+3). Doch nach der Pause schlugen die Gäste zurück: Mehmet Kuzu stellte in der 65. Minute die Führung wieder her, und Erdem Erarslan besiegelte in der 85. Minute den Sieg.

TSV Weilimdorf II – TV Zazenhausen 7:2
Ein Torreigen in Weilimdorf! Sascha Kraft traf früh (2.), Emir Ataman legte in der 13. Minute nach. Zazenhausen kam durch einen Foulelfmeter von Mike Hepfer (24.) und Maximilian Hartmann (44.) heran, doch Ataman drehte mit weiteren Treffern (37., 60./Foulelfmeter) groß auf. Kevin Baierle (65.), Fadel Boukari (68.) und Denis Windhager (80.) machten den 7:2-Heimsieg perfekt.

SportKultur Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:7
Eine Machtdemonstration der Gäste vor 150 Zuschauern! Vadim Kromm eröffnete in der 3. Minute, Fabiano Gugjolli legte in der 37. Minute nach. Ein Eigentor von Ömer Yilmaz (43.) brachte Münster endgültig auf Kurs. Direkt nach der Pause erhöhte Finnlay Adrian Gann (46.), ehe Bent Andert (53.), Ismet Alkan (73.) und Florian Reu (89.) nachlegten. Bitter für SportKultur: Oskar Sonpal Douty vergab in der 45. Minute einen Foulelfmeter gegen Laurin Quast.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TB Untertürkheim 3:1
Nach der Führung der Gäste durch Daniel Schwarz in der 16. Minute kämpfte sich Mühlhausen zurück. Christos Koutretsis erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. Nach der Pause drehte Marcel Fidler in der 49. Minute die Partie, ehe Moritz Parzer in der 87. Minute den 3:1-Endstand und den Heimsieg perfekt machte.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – SV Hoffeld 4:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell mit vielen Wendungen. Jannik Hintermaier brachte Hoffeld in der 38. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Toluwani Dreher-Adenuga aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Christian Janjis das Spiel komplett auf den Kopf (45.+3). Nach dem Seitenwechsel gelang Ali Erne in der 49. Minute der Ausgleich, doch Vaihingen antwortete eiskalt: Nilson Jemixe traf in der 59. Minute, Marcel Kousol machte in der 82. Minute den 4:2-Sieg perfekt.

KV Plieningen – SV Sillenbuch 2:2
Ein spannendes Duell endete leistungsgerecht mit einem Remis. Maurice Eipper brachte Plieningen mit einem Doppelpack in der 4. und 11. Minute früh mit 2:0 in Führung. Doch Sillenbuch kämpfte sich zurück: Nico Hering traf in der 26. Minute zum Anschluss, und Paul Knorr verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

KF Kosova Bernhausen – MK Makedonija Stuttgart 2:2
Ein hitziges Spiel, das von Emotionen geprägt war. Ajet Shatrolli eröffnete in der 12. Minute für Kosova, Miroslav Jeremic glich in der 29. Minute aus. Xhevdet Shatrolli stellte in der 38. Minute die Führung wieder her, ehe Christian Ralevski nur zwei Minuten später zurückschlug. In der zweiten Hälfte gab es zahlreiche Karten: Milijan Jeremic (68.), Elvis Hysenaj (90.) und Nikola Martic (95.) mussten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. Zudem vergab Elvir Gashi in der 75. Minute einen Foulelfmeter – Torwart Darko Kalpachki parierte stark.

TSV Heumaden – TV Kemnat 6:2
Ein Offensivfeuerwerk von Heumaden! Luis Grünenwald traf bereits in der 4. Minute, Michele Maimone erhöhte in der 15. und 22. Minute auf 3:0. Nach dem Anschluss von Deniz Mutlu (66.) legte erneut Maimone nur zwei Minuten später nach. Philipp Lechner verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter, Grünenwald traf in der 75. Minute zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Dominik Bayer in der 90. Minute für Kemnat.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Rohr Stuttgart 2:3
Ein spannendes Auf und Ab prägte die Partie. Miguel Accardi brachte Rohr in der 6. Minute früh in Führung. Ein Eigentor von Marcel Ruis in der 39. Minute brachte den Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Kai Hauner in der 45. Minute die Führung wieder her. Ben Elias Waibl glich in der 71. Minute erneut aus, doch Accardi sorgte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 3:2-Sieg der Gäste.

ABV Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 3:1
Die Gastgeber traten stark auf. Leon Pachonick traf in der 25. Minute zur Führung und legte in der 72. Minute nach. Dazwischen erhöhte Nicolas Gutzentat in der 51. Minute. Erst in der 90. Minute gelang Antonios Tsiouralis der Ehrentreffer für die Gäste.

SpVgg Stetten/Filder – Sportfreunde Stuttgart 6:0
Ein überragender Auftritt der Hausherren! Mike Gruber brachte Stetten in der 33. Minute auf Kurs und legte in der 64. Minute nach. Onur Aycil (38.), Tobias Burghardt (70.), Robin Hock (71.) und Ioannis Lamnatos (80.) machten das halbe Dutzend voll – ein 6:0, das keine Zweifel offenließ.

FV Germania Degerloch – SpVgg 1887 Möhringen 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel wurde durch ein frühes Tor entschieden. Tobias Stolz erzielte in der 25. Minute das einzige Tor der Partie und bescherte Möhringen damit den Auswärtssieg.

+++

+++

Kreisliga A3:

SV Böblingen II – TV Nebringen 2:4
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Kevin Humm traf schon in der 4. Minute. Nach der Pause legten Mika Benz (48.) und Johannes Ormos (52.) nach. Zwar brachte Fabjon Ndreca Böblingen in der 77. Minute heran, doch Benz stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. Marc Stefani gelang in der 87. Minute noch ein Treffer, am Ende aber siegte Nebringen mit 4:2.

Spvgg Aidlingen – TSV Kuppingen 4:2
Vor 130 Zuschauern war Peter Steimle der überragende Mann. Er traf in der 6. Minute zur Führung und verwandelte in der 20. Minute einen Foulelfmeter. Berat Cakir erhöhte kurz vor der Pause (44.). Nach dem Anschluss durch Sebastian Kramer (52.) stellte Steimle mit seinem dritten Treffer (55.) wieder den alten Abstand her. Valentino Anke verkürzte in der 77. Minute, doch der Aidlinger Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

SV Oberjesingen – Spvgg Holzgerlingen II 2:0
Die Hausherren spielten abgeklärt. Dominik Stojcevic brachte Oberjesingen in der 34. Minute in Führung. Sebastian Knespel sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Holzgerlingen fand kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber.

VfL Sindelfingen II – TSV Waldenbuch 3:2
Ein Fußballkrimi bis in die Nachspielzeit! Waldenbuch führte durch Tore von Burhan Öztürk (42.) und Philipp Müller (45.) zur Pause. Doch Sindelfingen schlug sofort zurück: Arbes Bytyci (46.) und Hüseyin Kuyumcu (49.) stellten auf 2:2. Als alles nach einem Remis aussah, traf Dorlir Morina in der 90.+4 Minute zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

TSV Schönaich – TV Altdorf 3:5
Ein Offensivspektakel mit vielen Wendungen! Sascha Raich traf dreimal für Schönaich (15., 30., 49./Foulelfmeter). Doch die Gäste hatten mehr entgegenzusetzen: Sandro Sieger (16.), Enrico Rimmele (24.), Qendrim Jaha (43.), Niclas Ziegler (57.) und Luca Zipperer (80.) sorgten für einen spektakulären 5:3-Auswärtssieg.

TV Gültstein – GSV Maichingen II 3:2
Die Gastgeber gingen durch Christopher Tittes (21.) in Führung. Dzan Komarica drehte mit Treffern in der 37. und 46. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Gültstein kämpfte sich zurück: Darius Santin traf in der 73. Minute zum Ausgleich, und Tobias Lutz verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg.

FSV Deufringen – Türk. SV Herrenberg 0:2
Die Gäste entschieden die Partie mit zwei Treffern. Faruk Inanc traf in der 9. Minute früh, ehe Mert Köse in der 86. Minute per Foulelfmeter den 2:0-Endstand herstellte. Deufringen fand offensiv zu wenig Antworten.

+++

+++

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – SG Hochberg/Hochdorf 0:3
Die Gäste setzten gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Florian Baetz traf in der 8. Minute zur frühen Führung. Nach der Pause übernahm Tobias Eichhorn die Rolle des Torjägers – er erhöhte in der 53. Minute und machte in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Sieg perfekt. Kornwestheim fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die stabile Defensive der SG.

TSV Asperg – VfB Tamm 3:2
Ein packendes Duell mit viel Dramatik! Dominik Müller schockte Asperg in der 2. Minute mit dem 0:1. Doch kurz vor der Pause gelang Tom Engel der Ausgleich (45.). Nach dem Wechsel brachte Ferhat Saricam die Gastgeber in der 55. Minute in Führung und legte in der 90. Minute nach. Zwar verkürzte Dominik Hajok noch in derselben Minute, doch Asperg rettete den knappen 3:2-Sieg über die Zeit.

GSV Pleidelsheim II – GSV Erdmannhausen 1:1
Vor 150 Zuschauern bot sich ein kampfbetontes Spiel. Leon Sebastian traf in der 15. Minute zur Gästeführung. In der 50. Minute vergab Stefan Keller die Riesenchance zum Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an Keeper Hannes Wunsch scheiterte. Fünf Minuten später erlöste Lars Theurer die Hausherren und stellte den 1:1-Endstand her.

SKV Eglosheim – TSV Affalterbach 1:4
Eglosheim erwischte den besseren Start: Murat Dincer traf in der 7. Minute. Doch danach übernahm Affalterbach. Giuseppe Lovaglio glich in der 36. Minute aus und drehte mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute das Spiel. Antonio la Macchia erhöhte in der 75. Minute per Foulelfmeter, ehe Dominik Janzer in der 90. Minute den 4:1-Sieg besiegelte.

TSV 1899 Benningen – FSV Oßweil 2:3
Die Gäste spielten lange souverän. Dustin Bölzle traf in der 26. und 44. Minute doppelt, Tim Heim erhöhte in der 64. Minute sogar auf 3:0. Erst in der Schlussphase kam Benningen zurück: Angelo de Capua (88.) und Julian Hofacker (90.) machten es noch einmal spannend, doch Oßweil brachte den knappen 3:2-Sieg über die Zeit.

SGV Murr – TSV Grünbühl 1:1
Mike Lederer brachte Murr in der 13. Minute in Führung. Die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich, doch in der 90. Minute schlug Tomo Lovric für Grünbühl eiskalt zu und rettete seinem Team in letzter Sekunde einen Punkt.

GSV Höpfigheim – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:1
Ein enges Match mit dem entscheidenden Moment in der 56. Minute: Roberto Cappella traf für Dersimspor. Höpfigheim versuchte alles, doch der Treffer blieb ihnen verwehrt. Die Gäste feierten einen wichtigen Auswärtssieg.

VfB Neckarrems 1913 – Türk. SC Kornwestheim 2:4
Vor 100 Zuschauern gab es einen offenen Schlagabtausch. Ahmet Balci brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, doch Emanuel Manes glich in der 51. Minute aus. Danach übernahm Kornwestheim das Kommando: Resul Eroglu (65.) und Carmine Pescione (78., 87./Foulelfmeter) bauten die Führung aus. Aron Metzger verkürzte in der 90. Minute, doch der 4:2-Auswärtssieg der Gäste war nicht mehr in Gefahr.

+++

+++

Kreisliga A2:

TSV Höfingen – SpVgg Renningen 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit legte Renningen furios los. Quentin Klett brachte die Gäste in der 46. Minute in Führung, Alim Kerim Göler legte in der 53. Minute nach. Justin Eberhardt sorgte in der 72. Minute mit dem dritten Treffer für den Auswärtssieg.

TSV Münchingen II – SKV Rutesheim (U23) II 1:4
Rutesheim zeigte seine Klasse und ging durch Tomas Gioia in der 41. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Paul Jauß (49.) und Aykan Seymen (51.) schnell auf 3:0. Zwar verkürzte Michele Zaccagnino in der 63. Minute, doch erneut Gioia stellte in der 72. Minute den 4:1-Endstand her.

Spvgg Weil der Stadt – Drita Kosova Kornwestheim 0:4
Die Gäste dominierten klar. Sermin Zekjiri traf in der 32. Minute, Spetim Muzliukaj erhöhte in der 50. Minute. Nur drei Minuten später legte Adrian Thaqi nach, ehe erneut Zekjiri in der 86. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Spvgg Warmbronn – TSV Heimerdingen 1910 II 3:2
Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen! Felix Raith eröffnete in der 13. Minute für Warmbronn, ein Eigentor von Serhat Ismet Karasan sorgte in der 42. Minute für das 2:0. Doch die Gäste kamen zurück: Marius Riedmiller verkürzte in der 52. Minute. Petrus Glöditzsch stellte in der 73. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar traf Riedmiller in der 90. Minute erneut, doch Warmbronn rettete den Sieg.

SV Leonberg/Eltingen II – FC Gerlingen 8:0
Ein Torfestival! Youssef El-Guerch eröffnete in der 7. Minute, ehe Marco Gritsch die Partie mit Treffern in der 14., 22., 23. und 34. Minute im Alleingang entschied. Noch vor der Pause erhöhte Marlon Köhler (45.). In der Schlussphase legte Mathias Falch mit einem Doppelpack (85., 90.) nach – ein 8:0, das keine Fragen offenließ.

TSF Ditzingen – KSV Renningen 2:0
Arne Poster war der Matchwinner. Mit seinem Treffer kurz vor der Pause (45.) brachte er Ditzingen in Führung. In der 73. Minute legte er nach und sicherte den 2:0-Sieg.

TSV Flacht – SV Gebersheim 1:1
Maik Bauer brachte Flacht schon in der 5. Minute in Führung. Doch Noel Tisch glich in der 19. Minute für Gebersheim aus. In einer hart umkämpften Partie sah Robin Lenk in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte. Am Ende blieb es beim 1:1.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSV Kleinglattbach – SV Illingen 1906 4:2
Vor 100 Zuschauern sahen die Fans ein packendes Duell. Serif Ciftci brachte Kleinglattbach in der 12. Minute in Führung, ehe Tolga Camlice in der 33. Minute ausglich. Direkt nach der Pause schlug Ciftci erneut zu (47.), doch nur eine Minute später glich Zekeriya Tüney wieder aus. Lukas Strauß sorgte in der 60. Minute für die erneute Führung, Harun Beldek machte in der 74. Minute den umjubelten 4:2-Endstand perfekt.

FV Kirchheim – SV Hellas Bietigheim 4:3
Ein echtes Tor-Spektakel! Arsim Susuri brachte Hellas in der 16. Minute in Führung. Kirchheim kämpfte sich zurück und drehte durch Julian Schockenhoff (54.), Kai Müller per Foulelfmeter (63.) und Enrico Gioia (74.) die Partie. Erneut Schockenhoff erhöhte in der 84. Minute auf 4:2. Zwar verkürzte Dani Da Silva per Strafstoß in der 88. Minute, doch Kirchheim rettete den Sieg. Bitter für die Gastgeber: Maxim Petrenko sah in der 94. Minute Gelb-Rot.

Spvgg Bissingen – SG Hohenhaslach/Freudental 3:2
Bissingen zeigte große Moral. Kai Schopper (12.) und Jonas Neuffer (14.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Doch die Hausherren kämpften sich zurück: Cahit Gündüzalp (26.) und Samuel Saliba (51.) glichen aus. Willy Mäuser drehte mit seinem Treffer in der 63. Minute die Partie endgültig. In der 77. Minute schwächte sich Hohenhaslach/Freudental zudem durch die Gelb-Rote Karte gegen Luca Hein.

TSV Enzweihingen – SGM Riexingen 0:1
In einer hart umkämpften Begegnung reichte ein Treffer zum Sieg. Devrim Namdar erzielte in der 43. Minute das Tor des Tages für Riexingen. Enzweihingen fand keine Antwort mehr und musste sich knapp geschlagen geben.

TSV Bönnigheim – FV Markgröningen 6:2
Ein Offensivfeuerwerk in Bönnigheim! Kevin Türk brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung, Ismail Molla erhöhte wenig später (24.). Paul Aichinger traf kurz vor der Pause zum 3:0 (43.), ehe Maximilian Friederich für Markgröningen verkürzte (45.). Direkt nach der Pause stellte Samuel Wolss mit einem Doppelpack (47., 61.) die Weichen endgültig auf Sieg. Zwar traf Ege Ergüler in der 78. Minute noch für die Gäste, doch Aichinger setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – SV Horrheim 3:1
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Sascha Berger in der 16. Minute in Führung. Hakan Atalay (43.) und Johannes Wizemann (45.) drehten noch vor der Pause die Partie. Denis Kerkez erhöhte in der 50. Minute auf 3:1. In der 70. Minute vergab Wizemann per Foulelfmeter die Chance auf eine höhere Führung, Torwart Pablo Kraft parierte stark.

FC Mezopotamya Bietigheim – TSV Großglattbach 5:1
Die Hausherren ließen ihren Gästen keine Chance. Maximo Sezgi traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1). Ozan Kalkan erhöhte per Foulelfmeter in der 57. Minute, ehe Leon Sezgi (72.) und erneut Maximo Sezgi (78.) nachlegten. Charly Beye traf in der 80. Minute zum 5:0. Marvin Prohaska erzielte in der 85. Minute den Ehrentreffer für Großglattbach.

+++

+++

