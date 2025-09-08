Drei Platzverweise in Bernhausen, SV Leonberg/Eltingen II mit 8:0-Sieg

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – SV Hoffeld 4:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell mit vielen Wendungen. Jannik Hintermaier brachte Hoffeld in der 38. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Toluwani Dreher-Adenuga aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Christian Janjis das Spiel komplett auf den Kopf (45.+3). Nach dem Seitenwechsel gelang Ali Erne in der 49. Minute der Ausgleich, doch Vaihingen antwortete eiskalt: Nilson Jemixe traf in der 59. Minute, Marcel Kousol machte in der 82. Minute den 4:2-Sieg perfekt.
KV Plieningen – SV Sillenbuch 2:2
Ein spannendes Duell endete leistungsgerecht mit einem Remis. Maurice Eipper brachte Plieningen mit einem Doppelpack in der 4. und 11. Minute früh mit 2:0 in Führung. Doch Sillenbuch kämpfte sich zurück: Nico Hering traf in der 26. Minute zum Anschluss, und Paul Knorr verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich.
KF Kosova Bernhausen – MK Makedonija Stuttgart 2:2
Ein hitziges Spiel, das von Emotionen geprägt war. Ajet Shatrolli eröffnete in der 12. Minute für Kosova, Miroslav Jeremic glich in der 29. Minute aus. Xhevdet Shatrolli stellte in der 38. Minute die Führung wieder her, ehe Christian Ralevski nur zwei Minuten später zurückschlug. In der zweiten Hälfte gab es zahlreiche Karten: Milijan Jeremic (68.), Elvis Hysenaj (90.) und Nikola Martic (95.) mussten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. Zudem vergab Elvir Gashi in der 75. Minute einen Foulelfmeter – Torwart Darko Kalpachki parierte stark.
TSV Heumaden – TV Kemnat 6:2
Ein Offensivfeuerwerk von Heumaden! Luis Grünenwald traf bereits in der 4. Minute, Michele Maimone erhöhte in der 15. und 22. Minute auf 3:0. Nach dem Anschluss von Deniz Mutlu (66.) legte erneut Maimone nur zwei Minuten später nach. Philipp Lechner verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter, Grünenwald traf in der 75. Minute zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Dominik Bayer in der 90. Minute für Kemnat.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Rohr Stuttgart 2:3
Ein spannendes Auf und Ab prägte die Partie. Miguel Accardi brachte Rohr in der 6. Minute früh in Führung. Ein Eigentor von Marcel Ruis in der 39. Minute brachte den Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Kai Hauner in der 45. Minute die Führung wieder her. Ben Elias Waibl glich in der 71. Minute erneut aus, doch Accardi sorgte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 3:2-Sieg der Gäste.
ABV Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 3:1
Die Gastgeber traten stark auf. Leon Pachonick traf in der 25. Minute zur Führung und legte in der 72. Minute nach. Dazwischen erhöhte Nicolas Gutzentat in der 51. Minute. Erst in der 90. Minute gelang Antonios Tsiouralis der Ehrentreffer für die Gäste.
SpVgg Stetten/Filder – Sportfreunde Stuttgart 6:0
Ein überragender Auftritt der Hausherren! Mike Gruber brachte Stetten in der 33. Minute auf Kurs und legte in der 64. Minute nach. Onur Aycil (38.), Tobias Burghardt (70.), Robin Hock (71.) und Ioannis Lamnatos (80.) machten das halbe Dutzend voll – ein 6:0, das keine Zweifel offenließ.
FV Germania Degerloch – SpVgg 1887 Möhringen 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel wurde durch ein frühes Tor entschieden. Tobias Stolz erzielte in der 25. Minute das einzige Tor der Partie und bescherte Möhringen damit den Auswärtssieg.
Kreisliga A2:
Kreisliga A3:
SV Böblingen II – TV Nebringen 2:4
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Kevin Humm traf schon in der 4. Minute. Nach der Pause legten Mika Benz (48.) und Johannes Ormos (52.) nach. Zwar brachte Fabjon Ndreca Böblingen in der 77. Minute heran, doch Benz stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. Marc Stefani gelang in der 87. Minute noch ein Treffer, am Ende aber siegte Nebringen mit 4:2.
Spvgg Aidlingen – TSV Kuppingen 4:2
Vor 130 Zuschauern war Peter Steimle der überragende Mann. Er traf in der 6. Minute zur Führung und verwandelte in der 20. Minute einen Foulelfmeter. Berat Cakir erhöhte kurz vor der Pause (44.). Nach dem Anschluss durch Sebastian Kramer (52.) stellte Steimle mit seinem dritten Treffer (55.) wieder den alten Abstand her. Valentino Anke verkürzte in der 77. Minute, doch der Aidlinger Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.
SV Oberjesingen – Spvgg Holzgerlingen II 2:0
Die Hausherren spielten abgeklärt. Dominik Stojcevic brachte Oberjesingen in der 34. Minute in Führung. Sebastian Knespel sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Holzgerlingen fand kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber.
VfL Sindelfingen II – TSV Waldenbuch 3:2
Ein Fußballkrimi bis in die Nachspielzeit! Waldenbuch führte durch Tore von Burhan Öztürk (42.) und Philipp Müller (45.) zur Pause. Doch Sindelfingen schlug sofort zurück: Arbes Bytyci (46.) und Hüseyin Kuyumcu (49.) stellten auf 2:2. Als alles nach einem Remis aussah, traf Dorlir Morina in der 90.+4 Minute zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.
TSV Schönaich – TV Altdorf 3:5
Ein Offensivspektakel mit vielen Wendungen! Sascha Raich traf dreimal für Schönaich (15., 30., 49./Foulelfmeter). Doch die Gäste hatten mehr entgegenzusetzen: Sandro Sieger (16.), Enrico Rimmele (24.), Qendrim Jaha (43.), Niclas Ziegler (57.) und Luca Zipperer (80.) sorgten für einen spektakulären 5:3-Auswärtssieg.
TV Gültstein – GSV Maichingen II 3:2
Die Gastgeber gingen durch Christopher Tittes (21.) in Führung. Dzan Komarica drehte mit Treffern in der 37. und 46. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Gültstein kämpfte sich zurück: Darius Santin traf in der 73. Minute zum Ausgleich, und Tobias Lutz verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg.
FSV Deufringen – Türk. SV Herrenberg 0:2
Die Gäste entschieden die Partie mit zwei Treffern. Faruk Inanc traf in der 9. Minute früh, ehe Mert Köse in der 86. Minute per Foulelfmeter den 2:0-Endstand herstellte. Deufringen fand offensiv zu wenig Antworten.
Kreisliga A3:
Kreisliga A1:
