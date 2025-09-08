Drei Platzverweise in Bernhausen, SV Leonberg/Eltingen II mit 8:0-Sieg

SC Stammheim – SG Stuttgart West 3:7

Ein wahres Tor-Spektakel in Stammheim! Die Gastgeber gingen kurios durch ein Eigentor von Julian Kuhn in der 11. Minute in Führung. Doch Mario Fetsch glich nur zwei Minuten später aus. Nico Müller drehte die Partie in der 27. Minute, ehe Kaiwan Schulze binnen sieben Minuten doppelt zuschlug – erst zum Ausgleich (29.), dann zur Führung (36.). Doch das Glück währte nicht lange: Noch vor der Pause glich Schulze unglücklich per Eigentor aus (37.), und Noah Blaser brachte Stuttgart West in der 45. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel entschieden Mario Fetsch (58., 89.) und Nico Müller (79.) mit weiteren Treffern die Partie klar für die Gäste.

SSV Zuffenhausen – Türkspor Stuttgart 0:4

Vor 150 Zuschauern setzte sich Türkspor Stuttgart souverän durch. Ali Delgir brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause bauten Elmedin Sovtić (55.) und Ugur Capar (70., 74.) das Ergebnis weiter aus. Kurz vor Schluss hatte Zuffenhausen die Chance zum Ehrentreffer, doch Erdem Akcan scheiterte in der 89. Minute mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Torwart.

SV Prag Stuttgart – OFK Beograd Stuttgart 3:4

Ein emotionales Duell mit packender Dramatik! Luis Westermann eröffnete in der 16. Minute für Prag, doch Andjelko Padjan (33.) und Nikola Marko Sijakovic (38.) drehten das Spiel vor der Pause. Nemanja Buzdum erhöhte in der 76. Minute auf 3:1 für OFK, doch Prag gab nicht auf: Otis Raiser verkürzte nur drei Minuten später (79.). Nikola Lakovic stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Raiser in der 90. Minute per Handelfmeter den 3:4-Endstand herstellte.

TSV Uhlbach – SG Weilimdorf 0:5

Die Gäste feierten einen ungefährdeten Auswärtssieg. Nikola Marinovic traf in der 19. Minute, danach brauchten die Zuschauer Geduld. Erst in der 71. Minute erhöhte Niklas Janik, und nur eine Minute später legte Anton Dietzhausen nach. In der Schlussphase sorgten Ioannis Nedos (86.) und Argon Gaxherri (89.) für den klaren 5:0-Endstand.

Sportvg Feuerbach – TV89 Zuffenhausen 1:3

Ein schnelles Tor brachte die Gäste in Führung: Sahin Karaoglan traf in der 4. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Marius Lenz für Feuerbach aus (45.+3). Doch nach der Pause schlugen die Gäste zurück: Mehmet Kuzu stellte in der 65. Minute die Führung wieder her, und Erdem Erarslan besiegelte in der 85. Minute den Sieg.

TSV Weilimdorf II – TV Zazenhausen 7:2

Ein Torreigen in Weilimdorf! Sascha Kraft traf früh (2.), Emir Ataman legte in der 13. Minute nach. Zazenhausen kam durch einen Foulelfmeter von Mike Hepfer (24.) und Maximilian Hartmann (44.) heran, doch Ataman drehte mit weiteren Treffern (37., 60./Foulelfmeter) groß auf. Kevin Baierle (65.), Fadel Boukari (68.) und Denis Windhager (80.) machten den 7:2-Heimsieg perfekt.

SportKultur Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:7

Eine Machtdemonstration der Gäste vor 150 Zuschauern! Vadim Kromm eröffnete in der 3. Minute, Fabiano Gugjolli legte in der 37. Minute nach. Ein Eigentor von Ömer Yilmaz (43.) brachte Münster endgültig auf Kurs. Direkt nach der Pause erhöhte Finnlay Adrian Gann (46.), ehe Bent Andert (53.), Ismet Alkan (73.) und Florian Reu (89.) nachlegten. Bitter für SportKultur: Oskar Sonpal Douty vergab in der 45. Minute einen Foulelfmeter gegen Laurin Quast.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TB Untertürkheim 3:1

Nach der Führung der Gäste durch Daniel Schwarz in der 16. Minute kämpfte sich Mühlhausen zurück. Christos Koutretsis erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. Nach der Pause drehte Marcel Fidler in der 49. Minute die Partie, ehe Moritz Parzer in der 87. Minute den 3:1-Endstand und den Heimsieg perfekt machte.