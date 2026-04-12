Drei Platzverweise in Baunatal – Last-Minute-Schock für Sandershausen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 25. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Aufstiegsrennen neu sortiert. TuSpo 1912 Rengershausen nutzte den Ausrutscher von TSG Sandershausen und übernahm in beim SV Espenau wieder die Tabellenführung; Sandershausen verlor parallel beim SV Kaufungen und liegt nun einen Punkt dahinter. Auch dahinter blieb Bewegung: TuSpo Grebenstein gewann nach 0:2-Rückstand bei Eintracht Baunatal, FSC Lohfelden schlug SG Reinhardshagen und im Keller setzte SG Hombressen/Udenhausen im Derby gegen SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ein weiteres Signal.

Der TSV Hertingshausen hat das direkte Duell mit Rothwesten knapp, aber wertvoll mit 1:0 gewonnen. In einer zerfahrenen Partie brachten die Gäste sich kurz vor der Pause mit zwei Roten Karten selbst massiv in Bedrängnis: Alan Mohammad flog wegen Tätlichkeit, Spielertrainer Ullrich Siewert wegen einer Notbremse. Hertingshausen brauchte danach Geduld, ehe Maximilian Kraushaar in der 74. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Pflichtaufgabe gelöst

Nach der Nullnummer in Wanfried ließ der Spitzenkandidat diesmal keinen Zweifel aufkommen. Pascal Itter, Luca Trump, Abdelganie Zmiro und Nahom Ghebrekidus trafen beim 4:0 in Espenau, das für den Tabellenletzten einmal mehr keine echte Chance auf ein Erfolgserlebnis bot. Für Rengershausen war es der erwartet klare Auswärtssieg – und am Ende sogar der Sprung zurück auf Platz eins.

Komfortable Führung verschenkt

Die Großenritter erwischten gegen Grebenstein den besseren Start und führten nach Treffern von Fatih Üstün und Leon-Maurice Ständer bereits 2:0. Doch dann schlug der Tabellendritte mit aller Wucht zurück: Manuel Frey verkürzte, Leon Ungewickel glich aus, noch vor der Pause drehte Frey die Partie und legte nach dem Seitenwechsel seinen dritten Treffer zum 4:2 nach. Grebenstein unterstrich damit einmal mehr, dass es hinter dem Spitzenduo der konstanteste Verfolger ist.

Wichtige Punkte im Direktduell

Im direkten Duell im unteren Drittel setzte sich TSG Wilhelmshöhe mit 2:0 beim TSV Holzhausen/Reinhardswald durch. Mattes Butz brachte die Gäste vor der Pause in Führung, und als Holzhausen in der Schlussphase alles nach vorn warf, entschied Yanick Schwalm die Partie in der Nachspielzeit. Für Wilhelmshöhe ist das ein Sieg mit großer Wirkung, weil der Abstand zu Holzhausen nun geschrumpft ist. Später Nackenschlag

Das dramatischste Spiel des Tages fand in Kaufungen statt. Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Niklas Schill in der 90.+3 Minute nach einer Ecke zum 1:0 für den SV Kaufungen 07 traf. Dass Sandershausen die Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Maximilian Igel und Rot gegen Dominic Rehbein nur zu neunt beendete, machte die Lage zusätzlich bitter – und kostete die Tabellenführung.

Ausrufezeichen im Derby

Die SG Hombressen/Udenhausen hat ihren starken Lauf fortgesetzt und das Kellerderby bei Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 3:0 gewonnen. Schon nach zehn Minuten hatten Marek Siebert und Michel Hecker die Gäste auf Kurs gebracht, später machte Dominik Lohne alles klar. Nach dem 5:0 gegen Lohfelden war das der nächste Befreiungsschlag für die Mannschaft von Alfred Igel, die sich auf 30 Punkte absetzte.

Enge Kiste

Der TSV Wolfsanger nahm beim Vorletzten die drei Punkte mit, ohne dafür ein Offensivfeuerwerk abbrennen zu müssen. Das einzige Tor des Nachmittags erzielte Daniel Križanović in der 69. Minute. Für Wanfried war es nach dem Achtungserfolg gegen Rengershausen und dem nur mäßig hilfreichen 1:1 gegen Espenau der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Nochmal spannend gemacht