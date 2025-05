Drei Platzverweise im Murrhardter Derby, irres 9:5 des SV Rieden

Kreisliga A1:

SV Hertmannsweiler – TV Stetten 1:0

In einer umkämpften Partie entschied ein Treffer die Begegnung zu Gunsten des SV Hertmannsweiler. Mario Dragic erzielte in der 60. Minute das Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit den knappen Heimsieg.

Spvgg Rommelshausen – TB Beinstein 3:1

Die Spvgg Rommelshausen legte den Grundstein zum Erfolg in der ersten Halbzeit. Tim Krieg traf in der 31. Minute zur Führung, Denis Dejanovic legte nur drei Minuten später (34.) das 2:0 nach. Marco Iozzi Terren verkürzte in der 66. Minute, doch Theodoros Tsilimantos stellte in der 87. Minute den Endstand her.

SC Urbach – VfL Winterbach 4:1

Der SC Urbach zeigte sich vor allem in der Offensive stark und setzte sich deutlich durch. Kevin Renner traf bereits in der 10. Minute zur Führung und erhöhte per Handelfmeter in der 20. Minute auf 2:0. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Petros Gelis in der 36. Minute, ebenfalls per Strafstoß, beantworteten Alexander Weik (58.) und Tobia Portolano (75.) mit weiteren Treffern.

Anagennisis Schorndorf – TSV Nellmersbach II 3:1

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Spiel mit vier Toren in 16 Minuten. Jannik Mack brachte die Gäste in der 46. Minute in Führung, doch Zaharia Erriah glich im direkten Gegenzug ebenfalls in der 46. Minute aus. Ahmet Eymen Kirlar drehte die Partie in der 54. Minute, ehe erneut Zaharia Erriah in der 62. Minute den Schlusspunkt setzte.

FSV Waiblingen II – TV Weiler/Rems 4:0

Der FSV Waiblingen II ließ dem TV Weiler/Rems keine Chance. Anastasios Pantzaridis eröffnete in der 32. Minute, Atakan Kaya erhöhte in der 35. Minute und traf in der 68. Minute ein zweites Mal. Cihan Cicek markierte in der 50. Minute das zwischenzeitliche 3:0.

SV Remshalden – SV Plüderhausen 2:1

Ein umkämpftes Spiel entschied der SV Remshalden knapp für sich. Nick Müller traf in der 17. Minute zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Harun-Fergan Sahin in der 67. Minute stellte Kai Mayerle in der 73. Minute den Heimsieg sicher.

VfR Birkmannsweiler – SV Breuningsweiler II 4:0

Mit einer überzeugenden Leistung ließ der VfR Birkmannsweiler dem Gegner keine Chance. Tim Bauer traf in der 23. Minute, Muammer Gözütok erhöhte kurz vor der Pause (45.). In der zweiten Hälfte machten Tim Erhard (73.) und Quirin Reif (83.) alles klar.