Allesio Thies traf beim Ismaninger 3:1-Sieg gegen Sturm Hauzenberg doppelt. – Foto: Dieter Michalek

Drei Platzverweise! FC Ismaning siegt nach schwieriger erster Halbzeit Torwart sieht Gelb-Rot

Nach einer rasanten ersten Hälfte konnte der FC Ismaning den Abstand auf die Abstiegszone weiter ausbauen. Vor allem Alessio Thies sticht heraus.

Es gibt Fußballspiele, die muss man einfach nur gewinnen – irgendwie und ohne Chichi. Genau das machte der FC Ismaning mit dem 3:2 (1:1) gegen den FC Sturm Hauzenberg. Ohne wenn man keine Glanzleistung auf die Wiese brachte, gab es gegen den Vorletzten am Ende den verdienten Sieg und damit haben die Ismaninger einen wunderbaren Abstand zur Abstiegszone. Gestern, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 3 2

Hauzenberg war vor dem Spiel die offensiv schlechteste Mannschaft der Liga, aber auch die sollte man nicht spielen lassen. Bei Führungstreffer von Florian Seibold (13.) gingen die Ismaninger halbherzig auf einen weiten Ball in dem Gefühl, dass an der Außenlinie nahe der eigenen Ersatzbank eh nicht viel passieren kann. Zwei verlorene Zweikämpfe später bezahlte man den Preis. Und weitere fünf Minuten später verloren die Gastgeber nach einer Notbremse noch ihren Kapitän Daniel Weber. In dem Moment hieß es: Ismaning, wir haben ein Problem. Nach dem 3:1-Sieg aus der Vorwoche gegen Nördlingen hatte der Aufsteiger Mut geschöpft mit der Folge, dass man giftig und aggressiv beim FCI den nächsten Überraschungsdreier anpacken wollte. Die Kehrseite des couragierten Auftritts war teilweise ein Tick zu viel Aggressivität. Noch vor der pause gab es Gelbrot für Hauzenberg und Ismaning konnte sich auf 45 Minuten Zehn gegen Zehn einstimmen.