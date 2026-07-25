Drei Platzverweise bei Stadeln-Wahnsinn – Neumarkter Fehlstart

Am Deininger Weg prallte mit dem Schlusspfiff Großbardorfer Freude auf Neumarkter Frust. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Diese Partie überstrahlte zweifelsohne das restliche Samstags-Geschehen in der Bayernliga Nord! Das Heimspiel des FSV Stadeln gegen den TSV Neudrossenfeld sah eine furiose „Crunch Time“. Drei Akteure wurden hintenraus mit Rot oder Gelb-Rot vom Platz gestellt. Lange Zeit stand es 0:1 zugunsten der Gäste, ehe Stadeln in der dritten und achten Minute der Nachspielzeit zustach – und somit ganz spät den ersten Saisondreier einsackte. Den Premierensieg in der neuen Saison feierten zudem die SpVgg Bayern Hof (2:0 gegen Don Bosco Bamberg) und Aufsteiger TSV Großbardorf (1:0 in Neumarkt). Die „Adler“ verlieren also auch ihr zweites Saisonspiel knapp, womit der Vorjahresdritte eine kleinen Fehlstart hinlegt. Ohne Sieger gingen die U21 des SSV Jahn Regensburg und der TSV Nördlingen (1:1) auseinander. Beide Teams sind noch sieglos. Erst um 18.30 Uhr empfängt Fortuna Regensburg die Eintracht aus Bamberg.



Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Wir erwischten in den ersten 20 Minuten einen guten Start und hatten, ein, zwei Riesenchancen. Über einen Eckball fiel das 1:0 für den Gegner. Die Jungs haben es gut weggesteckt und es weiterhin versucht. Klar, dass wir immer offensiver spielen mussten, je länger das Spiel dauerte. Entsprechend haben wir auch gewechselt. Hintenraus wurde das Spiel noch richtig wild – mit mehreren Roten Karten. Dies ist uns aber jetzt egal. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte zuhause gelassen haben und dass wir mit der Mentalität viel gerissen haben.“







Drilon Asani (Trainer ASV Neumarkt): „Es lief sehr ähnlich wie gegen Ammerthal. Wir machten in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel und hatten fünf, sechs Chancen. Näher ans Tor kann man fast nicht kommen. Jedoch nutzten wir unsere Chancen nicht. Aus dem Nichts und durch einen Fehler von uns stand es auf einmal 1:0 für den Gegner. Das spielte ihnen natürlich brutal in die Karten. In der zweiten Hälfte war es dann einfach zu wenig von uns, um das Ganze nochmal auf unsere Seite zu reißen. Eine bittere Niederlage. Weiter geht's.“







Johannes Frisch (Team-Organisator SSV Jahn Regensburg II): „Wir hatten eine gute Kontrolle über das komplette Spiel und gingen auch völlig verdient in Führung. Wir haben es vor allem in der zweiten Halbzeit verpasst, das Spiel mit unseren guten Chancen zu entscheiden und wurden dann erneut durch einen Elfmeter bestraft. Wir können mit der Leistung zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht.“















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