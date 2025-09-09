Drei Platzverweise bei Nullnummer zwischen Wasbek und Nortorf

Platzverweise in der Schlussphase

In der Schlussphase wurde es dann unschön: Zunächst sah der Wasbeker Lorenz Kullig wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (84.). Unmittelbar nach Spielende erhielten dann noch die eingewechselten Wasbeker Alexander Mokris (85.) wegen einer Tätlichkeit sowie Damiano Peters (80.) eine glatte Rote Karte.

Wasbek dominiert Anfangsphase

In der ersten halben Stunde war der Tabellenführer aus Wasbek klar feldüberlegen und hatte Pech mit zwei Aluminiumtreffern. Zudem konnte sich Gästetorhüter Florian Gerloff zweimal mit starken Paraden auszeichnen.

Nortorf wird stärker vor der Pause

In der letzten Viertelstunde vor der Pause konnten die Gäste aus Nortorf die Partie dann deutlich offener gestalten und hatten nach einer schönen Ablage von Malte Lucht auf Maurice Petersen, der am zweiten Pfosten stehend den Ball über das Tor setzte, ihre beste Szene. Ansonsten passierte nicht viel, da beide Mannschaften auf Sicherheit bedacht waren.

Chancen, aber keine Tore nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber erneut deutliche Feldvorteile für sich verbuchen und hatten Pech mit einem Freistoß von Youri von der Mehden, der am Außenpfosten landete. Danach tat sich sportlich nicht mehr viel, ehe es am Ende – wie eingangs berichtet – noch einmal richtig zur Sache ging.

TuS Nortorf: Gerloff – Kaul, Schmidt, Petersen, Rautenberg – Jöhnck, Lamprecht (80. Gehrke), Behrens (81. Jürgensen), Scherbarth, Gerst (61. Spalding) – Lucht.

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

Schiedsrichter: Lukas Zänker (TSV Böklund).

Assistenten: Denis Oluschinski und Marten Suhr.

Zuschauer: 200.