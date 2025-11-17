Hier die SG Hohenstein in der Kreisoberliga noch gegen den FC Waldems: Gegen den TuS Kemel zeigte der Schiedsrichter einmal glatt Rot und zweimal Gelb-Rot. – Foto: Ingo Hörning - Archiv

Drei Platzverweise bei Hohensteins Coup SG gewinnt nach Hinspiel-Vorkommnissen brisantes Rückspiel gegen den TuS Kemel mit 1:0 +++ Alex Kleinschrot fliegt früh vom Platz, später spielt Kemel dennoch in Überzahl Verlinkte Inhalte KLA Rheingau-Taunus TuS Kemel SG Hohenstein Lukas Bachmann Patrick Mergner

Hohenstein. Zum Rückrundenauftakt der A-Liga Rheingau-Taunus hat die SG Hohenstein das brisante Wiedersehen mit dem TuS Kemel mit 1:0 für sich entschieden – jenes Duell also, dessen erstes Aufeinandertreffen am 1. Spieltag nach der schweren Knieverletzung von Hohensteins Patrick Schaab abgebrochen wurde, für Kemel gewertet wurde und anschließend für kontroverse Diskussionen sorgte (wir berichteten).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Bereits in der 27. Minute nahm das Spiel eine entscheidende Wendung: Kemels Alex Kleinschrot sah Rot. Der Schiedsrichter wertete eine Szene abseits des Balles als Tätlichkeit. Beim TuS stieß die Entscheidung auf Unverständnis. „Der Schiedsrichter soll gesagt haben, dass er die Szene auch nicht richtig gesehen hat“, erzählte Patrick Mergner, 2. Vorsitzender des TuS, der insgesamt befand: „Es war Feuer drin, aber in einer Form, wie es der Schiedsrichter gemacht hat. Er war dem Spiel leider nicht gewachsen.“

Gestern, 15:00 Uhr SG Hohenstein SG Hohenstein TuS Kemel TuS Kemel 1 0 Abpfiff Die Überzahl nutzte Hohenstein nach der Pause – wenn auch unfreiwillig für Kemel. Eine Slapstick-Szene brachte die Entscheidung: Kemels Kevin Klyne war als Letzter am Ball, bevor dieser die Linie überquerte (57.). Im Spielbericht wurde der Treffer Nabi Bayat gutgeschrieben. Kurz darauf egalisierten sich die Kräfteverhältnisse wieder: Erst sah Hohensteins Kapitän Timo Schneider wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot (67.), wenig später folgte Spielertrainer Paul Presber mit derselben Karte (79.). „Gott sei Dank hat das danach keinen Einfluss aufs Ergebnis genommen“, sagte SGH-Spielausschuss-Mitglied Lukas Bachmann, der im Vorfeld ankündigte, sein Team wolle die „passende Antwort auf dem Platz geben“. Fakt ist: Rein sportlich bewahrheitete es sich, für Hohenstein war der Sieg tabellarisch ohnehin enorm wichtig. Unfaires Verhalten klammerte Bachmann im Vorfeld bei seiner Aussage aus. Und auch neben dem Platz blieb es trotz insgesamt hitzigem Spiel fair. „Patrick Mergner ist später zu mir gekommen und hat seine Glückwünsche überbracht“, erzählte Bachmann. „Sie haben sich sportlich revanchiert, nach dem Spiel hat es aber wenig Anlass dazu gegeben, zusammenzusitzen“, sagte Mergner.