Drei Platzverweise bei der SG Bärenklau, Storkower SC gewinnt Drama

FSV Bernau II – FC Falkenthaler Füchse 1994 8:0

Was für ein Tag für Bernau II! Pascal Hermann eröffnete den Torreigen schon nach neun Minuten und legte sofort nach (11.). Hannes Straub (17.) und erneut Hermann (25.) ließen das Ergebnis rasch in die Höhe schnellen. Noch vor der Pause traf Straub (40.) und Hermann (44.) erneut – sechs Tore nach 45 Minuten! Nach dem Seitenwechsel schraubten Stefan Schulz (53.) und Hannes Straub (67.) das Resultat weiter hoch. Selbst der späte Platzverweis für Zisis Tzimoulis (79.) konnte die Euphorie nicht bremsen. Bernau spielte wie entfesselt.

SpG Lichterfelde/Finow – FSV Basdorf 2:1

Ein Blitzstart: Edgar Weiland brachte Lichterfelde bereits in der 3. Minute in Front. Basdorf fing sich und glich durch Mamoudou Camara (24.) aus. Das Spiel war hart umkämpft, immer wieder laute Szenen auf den Rängen. Kurz nach Wiederanpfiff setzte Dwayn Kaßner (48.) den entscheidenden Treffer. Danach verteidigte die SpG mit viel Einsatz, blockte Schüsse, warf sich in Zweikämpfe – der knappe Vorsprung blieb bestehen.

FC Kremmen 1920 – SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde III 6:1

Kremmen spielte vor 45 Zuschauern von Beginn an mit viel Schwung. Mark Lindemann (13.) traf zum 1:0, Patrick Breyer erhöhte mit einem Doppelpack (39., 41.). Nach dem Seitenwechsel kam Ahrensfelde durch Justin-Gill Reisner (52.) heran, doch Lukas Kraeft (55.) stellte den alten Abstand wieder her. Sascha Hergst (70.) und noch einmal Breyer (89.) sorgten für den klaren Endstand.

SV Grün-Weiß Bergfelde – SV Eintracht Bötzow 3:0

Ein frühes Eigentor von Fredo Sudfeld (12.) öffnete Bergfelde die Tür. Danach lief der Ball sicher durch die eigenen Reihen. Emilio Mattner (44.) baute kurz vor der Pause aus, Ole Teichmann (49.) setzte gleich nach Wiederanpfiff nach. Bötzow versuchte alles, doch Bergfelde stand kompakt und spielte die Führung ruhig herunter.

FSV Fortuna Britz 90 – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:2

Nach einer torlosen ersten Hälfte platzte der Knoten: Imran Habibi (47.) traf zum 1:0, doch Uros Stevanovic (60.) stellte den Ausgleich her. Britz antwortete mit wuchtigem Angriffsspiel, Elias Jürgens (73.) brachte sein Team erneut nach vorn. Die Freude währte nur kurz – Amala Diomade (81.) verwandelte die Arena mit dem 2:2 in ein Tollhaus. Beide Teams lieferten sich bis zum Schlusspfiff ein packendes Duell mit offenem Visier.

Löwenberger SV – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 3:2

Was für ein Schlagabtausch! Tim Maasch (55.) löste die Spannung mit dem 1:0, Eric Moldenhauer (68.) glich aus. Wenige Augenblicke später traf Mathias Still (70.), bevor Bennet Müller (74., Foulelfmeter) erneut ausglich. Das Spiel wogte hin und her, ehe Maasch (84.) mit seinem zweiten Treffer alles entschied.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SG Einheit Zepernick 1925 II 1:2

Schon nach drei Minuten lag Bärenklau zurück – Dustin Elgt traf aus kurzer Distanz. Nach einer Roten Karte gegen Jonas Kain (51.) wurde es doppelt schwer. Ariclaiton Oliveira Fernandes (60.) baute den Vorsprung aus, doch Abdülkerim Akkoyunlu (69.) gab seinem Team neuen Mut. In einem hitzigen Finish sahen Fernandes (77.) und Daniel Hirmke (90.) Gelb-Rot, doch Bärenklau konnte die letzten Chancen nicht nutzen. Die Emotionen kochten bis zum Abpfiff.

SV Glienicke/Nordbahn – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:0

Glienicke spielte mit viel Tempo und Entschlossenheit. Aurel Hameister (19.) brachte das Team früh in Führung, Marek Schroller (27.) legte nach. Die Zuschauer sahen Offensivfußball mit klarem Plan. Nach der Pause erhöhte Schroller (71.) erneut, kurz nachdem Hameister (68.) Gelb-Rot gesehen hatte. Trotz Unterzahl hielt Glienicke die Intensität hoch und ließ keinen Zweifel am Ausgang. Die Fans feierten ein Team, das Leidenschaft und Spielfreude zeigte.