Drei Platzverweise bei der SG Bärenklau, Storkower SC gewinnt Drama

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – FC Falkenthaler Füchse 1994 8:0
Was für ein Tag für Bernau II! Pascal Hermann eröffnete den Torreigen schon nach neun Minuten und legte sofort nach (11.). Hannes Straub (17.) und erneut Hermann (25.) ließen das Ergebnis rasch in die Höhe schnellen. Noch vor der Pause traf Straub (40.) und Hermann (44.) erneut – sechs Tore nach 45 Minuten! Nach dem Seitenwechsel schraubten Stefan Schulz (53.) und Hannes Straub (67.) das Resultat weiter hoch. Selbst der späte Platzverweis für Zisis Tzimoulis (79.) konnte die Euphorie nicht bremsen. Bernau spielte wie entfesselt.
SpG Lichterfelde/Finow – FSV Basdorf 2:1
Ein Blitzstart: Edgar Weiland brachte Lichterfelde bereits in der 3. Minute in Front. Basdorf fing sich und glich durch Mamoudou Camara (24.) aus. Das Spiel war hart umkämpft, immer wieder laute Szenen auf den Rängen. Kurz nach Wiederanpfiff setzte Dwayn Kaßner (48.) den entscheidenden Treffer. Danach verteidigte die SpG mit viel Einsatz, blockte Schüsse, warf sich in Zweikämpfe – der knappe Vorsprung blieb bestehen.
FC Kremmen 1920 – SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde III 6:1
Kremmen spielte vor 45 Zuschauern von Beginn an mit viel Schwung. Mark Lindemann (13.) traf zum 1:0, Patrick Breyer erhöhte mit einem Doppelpack (39., 41.). Nach dem Seitenwechsel kam Ahrensfelde durch Justin-Gill Reisner (52.) heran, doch Lukas Kraeft (55.) stellte den alten Abstand wieder her. Sascha Hergst (70.) und noch einmal Breyer (89.) sorgten für den klaren Endstand.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SV Eintracht Bötzow 3:0
Ein frühes Eigentor von Fredo Sudfeld (12.) öffnete Bergfelde die Tür. Danach lief der Ball sicher durch die eigenen Reihen. Emilio Mattner (44.) baute kurz vor der Pause aus, Ole Teichmann (49.) setzte gleich nach Wiederanpfiff nach. Bötzow versuchte alles, doch Bergfelde stand kompakt und spielte die Führung ruhig herunter.
FSV Fortuna Britz 90 – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte platzte der Knoten: Imran Habibi (47.) traf zum 1:0, doch Uros Stevanovic (60.) stellte den Ausgleich her. Britz antwortete mit wuchtigem Angriffsspiel, Elias Jürgens (73.) brachte sein Team erneut nach vorn. Die Freude währte nur kurz – Amala Diomade (81.) verwandelte die Arena mit dem 2:2 in ein Tollhaus. Beide Teams lieferten sich bis zum Schlusspfiff ein packendes Duell mit offenem Visier.
Löwenberger SV – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 3:2
Was für ein Schlagabtausch! Tim Maasch (55.) löste die Spannung mit dem 1:0, Eric Moldenhauer (68.) glich aus. Wenige Augenblicke später traf Mathias Still (70.), bevor Bennet Müller (74., Foulelfmeter) erneut ausglich. Das Spiel wogte hin und her, ehe Maasch (84.) mit seinem zweiten Treffer alles entschied.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SG Einheit Zepernick 1925 II 1:2
Schon nach drei Minuten lag Bärenklau zurück – Dustin Elgt traf aus kurzer Distanz. Nach einer Roten Karte gegen Jonas Kain (51.) wurde es doppelt schwer. Ariclaiton Oliveira Fernandes (60.) baute den Vorsprung aus, doch Abdülkerim Akkoyunlu (69.) gab seinem Team neuen Mut. In einem hitzigen Finish sahen Fernandes (77.) und Daniel Hirmke (90.) Gelb-Rot, doch Bärenklau konnte die letzten Chancen nicht nutzen. Die Emotionen kochten bis zum Abpfiff.
SV Glienicke/Nordbahn – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:0
Glienicke spielte mit viel Tempo und Entschlossenheit. Aurel Hameister (19.) brachte das Team früh in Führung, Marek Schroller (27.) legte nach. Die Zuschauer sahen Offensivfußball mit klarem Plan. Nach der Pause erhöhte Schroller (71.) erneut, kurz nachdem Hameister (68.) Gelb-Rot gesehen hatte. Trotz Unterzahl hielt Glienicke die Intensität hoch und ließ keinen Zweifel am Ausgang. Die Fans feierten ein Team, das Leidenschaft und Spielfreude zeigte.
FC Strausberg II – SG Hangelsberg 47 10:0
Ein denkwürdiger Tag für den FC Strausberg II! Vor 36 Zuschauern spielte sich das Team in einen wahren Torrausch. Ole Kreißl (17.) eröffnete den Torreigen, Ridvan Avdullah Dugolli (19.) legte kurz darauf nach. Lucas Radtke (31.) und Jarod Janik (35.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel fielen die Treffer im Minutentakt: Lennart Holm Schulz (54., 59.) traf doppelt, ehe Pascal Graeben (70.), Manuel Müller (78.), Felix Vogel (83.) und erneut Dugolli (89.) die Partie zu einem zweistelligen Spektakel machten. Der Jubel kannte keine Grenzen – ein Spiel, das lange in Erinnerung bleibt.
FV Erkner 1920 II – BSG Pneumant Fürstenwalde 0:0
Ein intensives, kampfbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften alles reinwarfen – nur die Tore fehlten. Erkner suchte den Weg nach vorne, scheiterte aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste. Auch Pneumant hatte Chancen, fand aber keinen Weg. Am Ende blieb ein torloses, aber spannendes Duell mit viel Einsatz und Leidenschaft.
SpG Tauche/Ahrensdorf – Storkower SC 2:3
Ein echtes Drama vor 200 Zuschauern! Marian Beyer (22.) brachte Storkow in Führung, doch Philipp Paul (43.) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Nach einer umkämpften zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Riccardo Pathe (81.) traf zur erneuten Gästeführung, aber Tim Liske (83.) antwortete sofort – 2:2! Nur zwei Minuten später dann der Schock für Tauche: Marc Ewler (85.) erzielte das 3:2 für Storkow. Der Jubel bei den Gästen war riesig, während die Hausherren enttäuscht liegenblieben – ein Spiel voller Emotionen und Wendungen.
SG Müncheberg – FC Union Frankfurt 3:1
Vor 82 Zuschauern startete Müncheberg mit viel Tempo und Entschlossenheit. Nico Helm (20.) brachte sein Team in Führung und legte kurz vor der Pause (43.) nach. Union Frankfurt kam durch Dennis Wagura Njoroge (56., Handelfmeter) wieder heran, doch Müncheberg blieb konzentriert. In der Schlussphase machte Tim Sowinski (86.) mit dem 3:1 alles klar – großer Jubel bei den Gastgebern, die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugten.
VfB Steinhöfel – SV 1919 Woltersdorf 1:2
Steinhöfel erwischte den besseren Start: Tom Borchardt (13.) traf zur frühen Führung. Danach entwickelte sich ein enges Spiel mit viel Einsatz auf beiden Seiten. Woltersdorf kam in der Schlussphase stark auf – Tom Viehrig (71.) glich aus und drehte nur fünf Minuten später (76.) mit einem platzierten Schuss die Partie. Trotz aufopferungsvollem Kampf blieb Steinhöfel der Lohn verwehrt.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:4
Schon früh gerieten die Gastgeber auf die Verliererstraße: Philipp Malech traf doppelt (7./FE, 9.) und brachte Petershagen/Eggersdorf komfortabel in Front. Danach fing sich Hennickendorf, kämpfte um den Anschluss, doch Lukas Loock (83.) und Philip Diedrich (89.) entschieden die Partie endgültig. In der Nachspielzeit traf Robert Krebs (90.) wenigstens noch zum 1:4. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das in den Anfangsminuten verloren ging, aber mit viel Einsatz zu Ende geführt wurde.
SV Rot-Weiß Reitwein – FC Neuenhagen 1913 1:0
Große Freude in Reitwein! Michel Schadow (27.) erzielte das Tor des Tages und ließ die 68 Zuschauer jubeln. Danach verteidigten die Gastgeber mit viel Herz und Leidenschaft. Neuenhagen drängte, doch Reitwein stemmte sich gegen jeden Angriff, blockte Schüsse, klärte Bälle in höchster Not. Als der Abpfiff kam, war der Jubel riesig – drei Punkte, erkämpft mit purer Hingabe.
SG 47 Bruchmühle – MTV 1860 Altlandsberg 5:3
Ein spektakuläres Spiel vor 231 Zuschauern, das alles bot, was Fußballfans lieben. Schon früh fiel das 0:1 durch Tobias Dwornik (2., Foulelfmeter), doch Tobias Opitz (7.) glich sofort aus. Nach dem Seitenwechsel zog Bruchmühle davon – Devrig Hemberger (53.) und Patrick Koszuta (60.) stellten auf 3:1. Altlandsberg gab nicht auf: Julien Stöcking (70.) brachte Spannung zurück, doch Nico Paepke (86.) antwortete postwendend. Ein später Elfmeter von Kevin Borowski (90.) sorgte noch einmal für Nervenkitzel, ehe Tim Immo Baum (90.+6) mit dem 5:3 endgültig den Deckel draufmachte. In der Nachspielzeit sah Felix Wahlandt (92.) noch Gelb-Rot – ein wildes, emotionales Spiel.
