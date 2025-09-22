Drei Platzverweise! Atlas behält in hitziger Partie die Nerven

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Auswärtsspiel beim Lüneburger SK Hansa einen wichtigen 2:0-Sieg eingefahren und bleibt damit auch nach dem siebten Spieltag Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen. Die Partie im Lüneburger Stadion entwickelte sich zu einem intensiven und teilweise ruppigen Duell mit drei Platzverweisen.
Die Ausgangslage vor dem Spiel war geprägt von Ausfällen auf Seiten der Delmenhorster. Kapitän Ibrahim Temin (Adduktoren), Dylan Burke (Meniskus), Josip Tomic (Oberschenkel) und Steffen Rohwedder (Mittelhandbruch) standen nicht zur Verfügung. Trainer Key Riebau rotierte entsprechend und brachte Alejo Sánchez Romero, Lucas Bauer, Timon Widiker und Dinand Gijsen in die Startelf.
Atlas übernahm früh die Kontrolle, presste hoch und zwang den LSK immer wieder zu Fehlern. In der 25. Minute schwächten sich die Gastgeber selbst: Rechtsverteidiger Raphael Thinius sah binnen fünf Minuten zwei Gelbe Karten – die Konsequenz: Platzverweis. Nur wenige Minuten später nutzte Atlas die Überzahl zur Führung. Timon Widiker zirkelte einen Freistoß aus zentraler Position clever an der Mauer vorbei ins Tor (31.).
Trotz Unterzahl blieb Lüneburg in der Folge gefährlich und setzte gelegentlich offensive Akzente. In der zweiten Halbzeit verlor das Spiel zunehmend an Ordnung – auch wegen der Platzverhältnisse. Mehrfach rutschten Atlas-Spieler unkontrolliert weg. In der 57. Minute kam es zum nächsten personellen Rückschlag: Keeper Damian Schobert sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Kilian Sanden übernahm zwischen den Pfosten.
Der eingewechselte Ersatztorwart machte seine Sache ordentlich, doch auch Atlas war defensiv nicht immer stabil. Die nächste Rote Karte folgte in der 88. Minute, diesmal für Alejo Sánchez Romero nach einem weiteren harten Foulspiel. LSK warf in der Schlussphase alles nach vorn, doch die Gäste verteidigten mit großem Einsatz und konterten in der Nachspielzeit eiskalt. Der eingewechselte Nico Poplawski, zuvor aus Gründen der Belastungssteuerung auf der Bank, setzte sich im Eins-gegen-Eins durch und traf zum entscheidenden 2:0 (90.+5). Es war sein sechster Saisontreffer im siebten Spiel.
Atlas gewann ein körperlich intensives Spiel, in dem beide Teams über die Grenzen hinaus gingen. Die Riebau-Elf zeigte erneut hohe taktische Reife und verteidigte trotz Unterzahl konsequent. Mit nun 17 Punkten bleibt der SV Atlas an der Tabellenspitze.
Lüneburger Sport-Klub Hansa – SV Atlas Delmenhorst 0:2
Lüneburger Sport-Klub Hansa: Haris Zlomusica, Nico Hübner (84. Tjark Dörr), Raphael Thinius, Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze, Tomek Pauer, Leon Perera, William Monteiro Magnus Francisco (46. Nick Tappe), Paul Knacke (58. Per Lasse Schmidt), Malte Meyer (70. Jona Prigge) - Trainer: Tarek Gibbah
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Linus Urban, Alejo Sanchez Romero, Daniel Hefele (72. Leonit Basha), Dinand Gijsen, Sven Lameyer, Lucas Bauer (63. Tom Berling), Tobias Fagerström (63. Nico Poplawski), Timon-Julian Widiker (84. Justin Dähnenkamp), Lamine Diop (58. Kilian Sanden) - Trainer: Key Riebau
Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter - Zuschauer: 620
Tore: 0:1 Timon-Julian Widiker (32.), 0:2 Nico Poplawski (90.+5)
Rot: Raphael Thinius (30./Lüneburger Sport-Klub Hansa/)
Rot: Damian Schobert (58./SV Atlas Delmenhorst/)
Rot: Alejo Sanchez Romero (87./SV Atlas Delmenhorst/)