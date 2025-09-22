Drei Platzverweise! Atlas behält in hitziger Partie die Nerven

– Foto: Christoph Kulhoff

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Auswärtsspiel beim Lüneburger SK Hansa einen wichtigen 2:0-Sieg eingefahren und bleibt damit auch nach dem siebten Spieltag Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen. Die Partie im Lüneburger Stadion entwickelte sich zu einem intensiven und teilweise ruppigen Duell mit drei Platzverweisen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war geprägt von Ausfällen auf Seiten der Delmenhorster. Kapitän Ibrahim Temin (Adduktoren), Dylan Burke (Meniskus), Josip Tomic (Oberschenkel) und Steffen Rohwedder (Mittelhandbruch) standen nicht zur Verfügung. Trainer Key Riebau rotierte entsprechend und brachte Alejo Sánchez Romero, Lucas Bauer, Timon Widiker und Dinand Gijsen in die Startelf. Sa., 20.09.2025, 16:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 0 2 Abpfiff

Atlas übernahm früh die Kontrolle, presste hoch und zwang den LSK immer wieder zu Fehlern. In der 25. Minute schwächten sich die Gastgeber selbst: Rechtsverteidiger Raphael Thinius sah binnen fünf Minuten zwei Gelbe Karten – die Konsequenz: Platzverweis. Nur wenige Minuten später nutzte Atlas die Überzahl zur Führung. Timon Widiker zirkelte einen Freistoß aus zentraler Position clever an der Mauer vorbei ins Tor (31.). Trotz Unterzahl blieb Lüneburg in der Folge gefährlich und setzte gelegentlich offensive Akzente. In der zweiten Halbzeit verlor das Spiel zunehmend an Ordnung – auch wegen der Platzverhältnisse. Mehrfach rutschten Atlas-Spieler unkontrolliert weg. In der 57. Minute kam es zum nächsten personellen Rückschlag: Keeper Damian Schobert sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Kilian Sanden übernahm zwischen den Pfosten.