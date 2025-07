Drei Plätze, drei Geschichten - mein Streifzug durchs Emsland

Nach meinem kurzen Stopp in Elbergen zog es mich weiter nach Meppen, genauer gesagt zu Union Meppen. Dort wollte ich mir den neuen Mann an der Seitenlinie anschauen: Dirk Bruns. Gefühlt ein halbes Leben lang war er das Gesicht des SV Bokeloh, führte die Mannschaft letzte Saison sogar zu einem sensationellen dritten Platz in der Emslandliga. Jetzt wagt er bei den Unionern den Neustart und wenn jemand den „Eisernen“ neuen Glanz verleihen kann, dann wohl er.

Ob das nun so war oder nicht, ist am Ende egal. Hauptsache, das Spiel fand statt und die 22 Akteure hatten ihren Spaß. Als ich nach etwa 15 Minuten weiterfuhr, stand es noch 0:0. 75 Minuten später beendete der Werder-Fan das Match und Concordia Emsbüren durfte sich über ein 2:0 freuen.

Zum Einstand gab’s gleich eine kleine Gewöhnung: Union Meppen spielt in Rot. Hoffentlich hat Dirk das schon verinnerlicht - nicht, dass er beim Coaching aus alter Gewohnheit den Blauen zuruft. Apropos Blau: Die kamen auch vorbei, in Form der Zweitvertretung von Holthausen-Biene. Und die nahmen den Sieg gleich mit, 3:0 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste.

Kein idealer Start, aber so ist das eben: Viel zu tun für Dirk Bruns. Aber wer ihn kennt, weiß, Aufgeben ist nicht seine Farbe. Ob Rot oder Blau, am Ende zählt der Einsatz.

Ein Hauch von Meisterglanz in Wesuwe

Nach meinem Stopp in Elbergen und Meppen führte mich mein Weg zurück in meinen Schlafort Wesuwe, diesmal allerdings nicht nur privat. Schließlich spielt hier öfter der FC Wesuwe, und ich hatte ja im Bericht „Fußballvormittag in Niederlangen“ (308 Leser, ich danke euch!) versprochen, Jan Hopster endlich vor die Kamera zu bekommen. Versprechen muss man schließlich halten und so konnte ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Hopster im Bild und, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, den künftigen Meister der Bezirksliga 25/26 live ERLEBEN.