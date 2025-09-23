Drei Partien ohne Sieg: FCM-Reserve will zurück in die Erfolgsspur

Nach dem erfolgreichen Saisonstart war bei der U23 des 1. FC Magdeburg zuletzt etwas Sand im Getriebe. Dreimal in Folge konnte das Team der gleichberechtigten Cheftrainer Petrik Sander und Pascal Ibold zuletzt nicht als Sieger vom Platz gehen. Das will der Aufsteiger am Dienstagabend ändern.

Dann ist um 19 Uhr der FC Eilenburg in der Avnet Arena zu Gast. Die Sachsen hatten einen holprigen Auftakt in ihre dritte Regionalliga-Spielzeit in Folge, stehen nach acht Partien erst bei fünf Zählern. Im Falle eines Auswärtssieges würden die Eilenburger bis auf zwei Punkte an die FCM-Reserve heranrücken. Dies wollen die Magdeburger verhindern - und bestenfalls selbst zum ersten Mal seit Ende August wieder als Sieger vom Platz gehen.



