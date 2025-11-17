Drei Partien, Drei Auswärtssiege! 15.Spieltag der Kreisliga Heidekreis

In der Kreisliga des Heidekreises fanden am vergangenen Wochenende nur drei Partien statt. Die beiden Teams aus Walsrode gingen vorne weg und fuhren ungefährdete Auswärtssiege ein. Aktuell haben sie zwei Spiele mehr als Wietzendorf auf dem Konto und sechs, bzw. neun, Punkte mehr gesammelt.
Heidmark feierte einen souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Gäste eine Nachlässigkeit: Jakob Hüster traf in der 36. Minute zur Führung. Fulde suchte nach dem Ausgleich, geriet aber kurz nach der Pause weiter ins Hintertreffen – Laurenz-Oke Warncke verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:2 (52.). In der Schlussphase setzte Heidmark den Schlusspunkt, als Gabriel Ruff in der 89. Minute zum 0:3 vollendete. Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie.
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Kolja Baden traf bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Doch Ciwan Walsrode zeigte sich unbeeindruckt und glich bereits in der 15. Minute durch Ibrahima Balde aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, ehe die Gäste die Partie in wenigen Minuten entschieden. Waldemar Wart traf in der 71. Minute zunächst zur Führung und legte nur drei Minuten später per Foulelfmeter (74.) zum 1:3 nach. Ciwan löste die Pflichtaufgabe also ohne Bravour aber behält die Tabellenführung.
Germania Walsrode zeigte beim SC Tewel eine beeindruckende Vorstellung und siegte deutlich. Yarley Eduardo de Oliveira dos Santos brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, ehe Max Dirani auf 0:2 erhöhte (30.). Nach dem Seitenwechsel spielte Germania weiter wie aus einem Guss: Erst traf erneut Oliveira dos Santos (47.), bevor Thiago Pereira Mendes (59.) und wieder Dirani (72.) den Spielstand auf 0:5 schraubten. Aleksandar Dabovic legte in der 86. Minute das 0:6 nach. Tewel gelang spät nur noch Ergebniskosmetik durch Jannik-Luca Ruschmeyer (88.). Germania bleibt drei Punkte hinter Ciwan auf Platz zwei.