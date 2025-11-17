Drei Partien, Drei Auswärtssiege! 15.Spieltag der Kreisliga Heidekreis

Heidmark feierte einen souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Gäste eine Nachlässigkeit: Jakob Hüster traf in der 36. Minute zur Führung. Fulde suchte nach dem Ausgleich, geriet aber kurz nach der Pause weiter ins Hintertreffen – Laurenz-Oke Warncke verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:2 (52.). In der Schlussphase setzte Heidmark den Schlusspunkt, als Gabriel Ruff in der 89. Minute zum 0:3 vollendete. Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Kolja Baden traf bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Doch Ciwan Walsrode zeigte sich unbeeindruckt und glich bereits in der 15. Minute durch Ibrahima Balde aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, ehe die Gäste die Partie in wenigen Minuten entschieden. Waldemar Wart traf in der 71. Minute zunächst zur Führung und legte nur drei Minuten später per Foulelfmeter (74.) zum 1:3 nach. Ciwan löste die Pflichtaufgabe also ohne Bravour aber behält die Tabellenführung.