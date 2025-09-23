 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Drei Partien aus den Bezirksligen werden nachgeholt

In dieser Woche werden Spiele aus drei Bezirksligen nachgeholt.

Gleich in drei Bezirksligen rollt in Württemberg unter der Woche der Ball. Mit dabei ist auch der TASV Hessigheim, der die Spvgg Besigheim erwartet. Außerdem trifft der TSV Jesingen auf den SV Ebersbach/Fils und der SV Pfrondorf gastiert beim VfL Pfullingen II.

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
19:00

Dritter gegen Sechzehnter: Der TASV Hessigheim wartet nach fünf Spielen auf den ersten Sieg und erwartet mit Besigheim nun das bislang noch ungeschlagene Spitzenteam. Mit einem Sieg will die Spvgg an das Führungsduo heran rücken. Für Hessigheim geht es um den ersten Dreier der Spielzeit.

Bezirksliga Neckar/Fils

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Jesingen
TSV JesingenTSV Jesingen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
19:30

In Jesingen ist die Favoritenrolle vergeben: der Sechste aus Ebersbach/Fils gastiert beim abstiegsbedrohten TSV Jesingen. Der Sechste der Tabelle hat aktuell neun Punkte auf dem Konto und will zum Spitzenreiter aufschließen.

Bezirksliga Alb

Morgen, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
19:00

Kellerduell in Pfullingen: der bislang sieglose SV Pfrondorf reist zur Landesliga-Reserve des VfL Pfullingen. Die Hausherren haben sieben Punkte auf dem Konto, mit einem Sieg würde Pfullingen von Rang zwölf auf den vierten Platz springen können.

23.9.2025, 15:00 Uhr
Timo Babic