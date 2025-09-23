Drei Partien aus den Bezirksligen werden nachgeholt

Gleich in drei Bezirksligen rollt in Württemberg unter der Woche der Ball. Mit dabei ist auch der TASV Hessigheim, der die Spvgg Besigheim erwartet. Außerdem trifft der TSV Jesingen auf den SV Ebersbach/Fils und der SV Pfrondorf gastiert beim VfL Pfullingen II.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr TASV Hessigheim Hessigheim Spvgg Besigheim Besigheim 19:00 PUSH

Dritter gegen Sechzehnter: Der TASV Hessigheim wartet nach fünf Spielen auf den ersten Sieg und erwartet mit Besigheim nun das bislang noch ungeschlagene Spitzenteam. Mit einem Sieg will die Spvgg an das Führungsduo heran rücken. Für Hessigheim geht es um den ersten Dreier der Spielzeit. --- Bezirksliga Neckar/Fils

In Jesingen ist die Favoritenrolle vergeben: der Sechste aus Ebersbach/Fils gastiert beim abstiegsbedrohten TSV Jesingen. Der Sechste der Tabelle hat aktuell neun Punkte auf dem Konto und will zum Spitzenreiter aufschließen. --- Bezirksliga Alb

Morgen, 19:00 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II SV Pfrondorf SV Pfrondorf 19:00 PUSH

Kellerduell in Pfullingen: der bislang sieglose SV Pfrondorf reist zur Landesliga-Reserve des VfL Pfullingen. Die Hausherren haben sieben Punkte auf dem Konto, mit einem Sieg würde Pfullingen von Rang zwölf auf den vierten Platz springen können.

