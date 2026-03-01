Drei Partien am Sonntag - vier Begegnungen bereits abgesagt Der 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 wird zur Geduldsprobe von FD · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht unter besonderen Vorzeichen. Während ein Großteil der Begegnungen witterungsbedingt abgesagt wurde, bleiben am Sonntag lediglich drei Partien im Spielplan. Bereits am Samstag setzte SV Eintracht Afferde mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV 1900 Lenne ein Zeichen. Nun richtet sich der Blick auf die verbliebenen Duelle – mit unterschiedlichen Zielsetzungen, aber klarer sportlicher Bedeutung.

Mit dem überzeugenden 3:0 gegen Lenne hat SV Eintracht Afferde den Spieltag eröffnet und sein Punktekonto auf 26 Zähler erhöht. In einer konzentrierten Vorstellung sorgten Lange, Zschoch und Genge für die Treffer. Für den Aufsteiger bedeutet der Erfolg Stabilität im gesicherten Mittelfeld – und eine Fortsetzung der positiven Entwicklung nach einer wechselhaften Phase.

In Harsum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenmittelfeld um Anschluss kämpfen. Schliekum reist als Sechster mit 29 Punkten an und könnte mit einem Auswärtssieg weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben. Die Mannschaft hat sich nach zwischenzeitlichen Schwankungen stabilisiert und verfügt über eine gefährliche Offensive.

Der SC Harsum hingegen rangiert mit 24 Punkten auf Rang zehn, allerdings bei einem Spiel weniger. Ein Heimerfolg würde das Team wieder näher an die obere Tabellenhälfte heranführen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe – mit klarer Perspektive für beide Seiten.

Während an der Tabellenspitze FC Pyrmont derzeit punktgleich mit Neuhof führt, hat Blau-Weiß die Chance, zumindest vorübergehend vorzulegen. Mit 35 Punkten und der zweitstärksten Offensive der Liga geht Neuhof als klarer Favorit in die Begegnung. Türk Gücü Hildesheim kämpft dagegen weiter um Stabilität. 50 Gegentore nach 15 Spielen verdeutlichen die defensiven Schwierigkeiten des Aufsteigers. Jeder Punkt wäre für die Gäste ein Erfolg – doch die Aufgabe beim Spitzenteam ist anspruchsvoll.

TuS Hasede bewegt sich mit 26 Punkten im erweiterten Verfolgerfeld und hat noch Nachholbedarf in der Tabelle. Gegen Schlusslicht SV Einum bietet sich die Gelegenheit, den Abstand nach oben zu verkürzen. Die Offensive um 49 Saisontore gehört zu den produktivsten der Liga. Einum steht mit sieben Punkten am Tabellenende und benötigt dringend Zählbares, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Doch auswärts wartet eine der schwierigeren Aufgaben der Liga.