Drei oder vier Absteiger? Darum müssen Wolsdorf und Co. noch zittern

Wann sind es drei, wann vier Absteiger? Die große Übersicht Mondorf und Wolsdorf im Noch-Abstiegsduell

Mo., 09.06.2025, 13:00 Uhr TuS Mondorf 1920 TuS Mondorf II TSV 06 Wolsdorf TSV Wolsdorf 13:00



Genau deshalb sind auch der TuS Mondorf II (32 Punkte) und vor allem der TSV Wolsdorf (31 Punkte) noch nicht gerettet. Würde es bei drei Absteigern bleiben, hätten beide ein recht komfortables Polster vor dem Bröltaler SC (26 Punkte) auf dem drittletzten Platz. Der FC Kosova Sankt Augustin (28 Punkte) steht auf dem viertletzten Platz allerdings um zwei Zähler besser da, könnte also sowohl Mondorf als auch Wolsdorf noch abfangen. Umso wichtiger ist das direkte Duell zwischen den beiden Noch-Abstiegskandidaten am Montag. Bröltaler SC auf der Jagd nach sechs Punkten

Mo., 09.06.2025, 15:15 Uhr Bröltaler SC Bröltaler SC TuS 07 Oberlar TuS Oberlar 15:15



Was die Konkurrenz des Bröltaler SC nicht vergessen sollte: Der BSC hat das machbarste Programm, was in der Liga möglich ist. Am vorletzten Spieltag geht es gegen den Vorletzten TuS Oberlar, am letzten Spieltag gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Hellas Troisdorf. Die Möglichkeiten für sechs Punkte sind also da, wobei man gerade am kommenden Montag nicht den Fehler machen sollte, den TuS Oberlar zu unterschätzen. Schließlich kämpft der TuS mit 23 Punkten auch noch um den Klassenverbleib - sofern es bei drei Absteigern bleibt. Die weiteren Spiele des 29. Spieltags

Mo., 09.06.2025, 15:15 Uhr SV Leuscheid SV Leuscheid TuS Birk TuS Birk 15:15