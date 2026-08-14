Drei Nord-Teams in einer Liga: Hartpenning will endlich aufsteigen Saisonstart in der A-Klasse 3 von Benedikt Hub · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

Neue Gegner: Die Sportfreunde Föching (blau) freuen sich in der neuen Saison auf Derbys gegen Hartpenning und Holzkirchen III. – Foto: Max Kalup

Der TSV Hartpenning scheiterte dreimal haarscharf am Aufstieg – zuletzt in der Relegation gegen Rottach-Egern. Jetzt soll es in der A-Klasse 3 gegen Föching und Holzkirchen III endlich klappen.

Mit zwei Jahren Erfahrung haben die SF Föching die meisten Anhaltspunkte in der A-Klasse 3. Zu ihnen stoßen in der neuen Saison, die an diesem Wochenende beginnt, der TuS Holzkirchen III und der TSV Hartpenning, die aus der A-Klasse 4 in die Liga eingeteilt wurden. Somit ist der Landkreisnorden in der A-Klasse 3 vereint – auch wenn die Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein könnten. SF Föching Nach einer durchwachsenen Saison, in der Coach Werner Klinke immer wieder mit Spielermangel zu kämpfen hatte, landeten die Sportfreunde in der Vorsaison auf dem vorletzten Platz. Da es in der neuen Spielzeit wieder zwei direkte Abstiegsränge gibt, würde eine Kopie der vergangenen Saison den Gang in die B-Klasse bedeuten. Mit Sascha Saxinger konnte über den Sommer jedoch ein Leistungsträger reaktiviert werden, und mit Lucas Lenz ist ein talentierter Spieler aus der A-Jugend zum Team gestoßen. Dass es keine Abgänge gab, stimmt den Coach positiv.

„Wir wollen uns weiter defensiv stabilisieren und wachsen“, sagt Klinke, der einen einstelligen Tabellenplatz erreichen will. Am ersten Spieltag am Sonntag geht es direkt zum Top-Aufstiegskandidaten nach Baiernrain. Prognose: Die Föchinger werden immer wieder Probleme haben, genügend Spieler zu finden. Dennoch reicht es knapp für den Klassenerhalt. TSV Hartpenning Zweimal dritter Platz und Vizemeister der vergangenen Saison. Dreimal scheiterte der TSV Hartpenning nur haarscharf am Aufstieg. Im Mai schnupperte das Team von Trainer Florian Voit in der Relegation schon Kreisklassenluft – verlor am Ende jedoch recht deutlich gegen den FC Rottach-Egern. Jetzt soll es in einer unbekannten Liga endlich mit dem Aufstieg klappen.