Drei Neuzugänge und zwei Abschiede bei Union Eder

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Maurice einen Top-Gruppenligastürmer gewinnen konnten, der in der Gruppenliga mit vielen Scorern überzeugte und auf dem Zettel deutlich höherklassiger Vereine stand. Mit entscheidend für den Transfer sind neben engen freundschaftlichen Beziehungen zu einigen langjährigen Spielern vor allem die Kameradschaft und der gute Teamspirit innerhalb unserer Mannschaft“, sagt Thomas Köhler, Vorstandsmitglied der SG Union Eder. „Zudem freuen wir uns, dass wir mit Arne Jungermann einen weiteren Neuzugang verkünden können, der trotz Einsätzen in der Gruppenliga den Weg zurück zu seinem Heimatverein gefunden hat. Das muss unser Weg sein – talentierte Jungs von unserem Konzept zu überzeugen.“

Mit Maurice Senyigit und Arne Jungermann schließen sich zwei im Fußballkreis bekannte Gesichter den Vereinigten aus Südwaldeck an. Beide wechseln im Sommer vom aktuellen Gruppenligisten Eintracht 04 Edertal zu Union. Senyigit ging vier Spielzeiten für die Eintracht auf Torejagd und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Gruppenliga im vergangenen Jahr. Der aus Mehlen stammende Arne Jungermann kehrt nach einer Saison bei Eintracht Edertal zu seiner Heimatspielgemeinschaft zurück.

Als dritten Neuzugang vermeldet Union Eder Martin Schmik. Der 22-jährige schnelle Flügelspieler wurde reaktiviert und schließt sich den Vereinigten ab Sommer an. Bereits in der Saison 2022/2023 lief er für die damalige SG Edertal in der Kreisoberliga auf.

Mit den Neuzugängen sollen die sportlichen Ziele deutlich ambitionierter gesteckt werden als in der aktuellen Saison, betonen die Vorstandsmitglieder.

Verabschieden müssen die Unioner ihren Co-Trainer Flemming Lückel, der aus beruflichen und privaten Gründen aufhört. Auch Sören Scheiba beendet seine aktive Spielerlaufbahn. Der 35-Jährige kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit anhaltenden Verletzungsproblemen. Die Union hofft, dass er in Zukunft in anderer Funktion erhalten bleibt.