Drei Neuzugänge für TuS Viktoria Großenenglis

Mit einem umjubelten 5:2-Erfolg gegen die SG Egelsbach verabschiedeten sich die Frauen des TuS Viktoria Großenenglis Ende Mai aus der Hessenliga-Saison 2024/25. Während der Ball an der Lehmkaute derzeit ruht, laufen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren.

Nach dem soliden achten Platz in der Abschlusstabelle blickt man in Großenenglis mit Zuversicht auf die neue Saison. „Wir freuen uns sehr, dass wir frühzeitig einige Personalentscheidungen treffen konnten.

Unser Ziel ist es, den Kader gezielt zu verstärken, um konkurrenzfähig zu bleiben“, betont Vorsitzende Birgitt Faßhauer.

Besonders erfreulich ist der Wechsel von Lara Barth (VfB Stuttgart), die sich nach ihrem Umzug nach Nordhessen dem TuS anschließt. Die erfahrene Abwehrspielerin bringt zusätzliche Qualität und Möglichkeiten in die Defensive der Blau-Weißen.

Ein bekanntes Gesicht kehrt mit Lara Wessel zurück an die Lehmkaute. Die Mittelfeldspielerin, zuletzt für den SV Anraff aktiv, trug bereits in der Vergangenheit das TuS-Trikot. Darüber hinaus bringt sie als eine der wenigen B-Lizenzinhaberinnen in Nordhessen wertvolle Erfahrung im taktischen Bereich mit.

Viel Potenzial verspricht auch Janne Charlotta Prior, die aktuell das Tor der B-Jugend der FSG Gudensberg hütet. Die talentierte Hessenauswahl-Torhüterin wird künftig das Torfrauenteam der Viktoria maßgeblich verstärken.

Die berühmten Fußball-Schuhe an den Nagel gehängt hat nach der Saison Rojin Balica. Die Mittelfeldspielerin hatte seit 2010 in 162 Spielen das Trikot der Viktoria getragen und dabei 35 Tore erzielt.

Trainer Philipp Ziegler zeigt sich zufrieden mit den ersten Neuzugängen: „Alle drei Spielerinnen bringen unterschiedliche Qualitäten mit, die unseren Kader nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichern. Wir sind überzeugt, dass sie schnell ihren Platz im Team finden werden.“

Die Kaderplanung ist damit noch nicht abgeschlossen – weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen bereits.