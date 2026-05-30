Drei Neuzugänge für die Teams des FSV Rheinfelden

Migel Popara (Mitte) mit Sportchef Stephan Leipert und Joachim Sperker (Vorstand Sport) | Foto: Verein

Der FSV Rheinfelden arbeitet weiter an seiner personellen Aufstellung für die kommende Saison. Nun konnte der Verein drei Neuzugänge für seine erste und zweite Mannschaft vermelden. "Weitere Neuzugänge und Informationen folgen in den kommenden Wochen", kündigte der FSV überdies an.

Zum Landesligateam stößt Migel Popara. Der 24 Jahre ate Mittelfeldspieler werde die Kaderbreite der Trainer Anton Weis und Ylber Lokaj erweitern, teilte der FSV mit. Popara war 2024 vom FC Laufen aus der Schweiz zum FV Lörrach-Brombach gewechselt und lief für die U23 des Grüttclubs in der Kreisliga A auf. Diese Spielzeit absolvierte er wieder in der Schweiz und schnürte die Fußballschuhe für den FC Reinach.