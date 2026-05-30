Drei Neuzugänge für die Teams des FSV Rheinfelden

Der FSV Rheinfelden arbeitet weiter an seiner personellen Aufstellung für die kommende Saison. Nun konnte der Verein drei Neuzugänge für seine erste und zweite Mannschaft vermelden. "Weitere Neuzugänge und Informationen folgen in den kommenden Wochen", kündigte der FSV überdies an.
Zum Landesligateam stößt Migel Popara. Der 24 Jahre ate Mittelfeldspieler werde die Kaderbreite der Trainer Anton Weis und Ylber Lokaj erweitern, teilte der FSV mit. Popara war 2024 vom FC Laufen aus der Schweiz zum FV Lörrach-Brombach gewechselt und lief für die U23 des Grüttclubs in der Kreisliga A auf. Diese Spielzeit absolvierte er wieder in der Schweiz und schnürte die Fußballschuhe für den FC Reinach.
Zwei Akteure werden den Kader der zweiten FSV-Mannschaft in der Kreisliga A ergänzen. Von B-Kreisligist T.I.G. Rheinfelden kehrt Michele Solito zum FSV zurück. Der 21-Jährige "wurde bei uns ausgebildet und wird die zweite Mannschaft im Defensivbereich verstärken", teilten die Rheinfelder mit. Seine ersten Einsätze im Aktivbereich absolvierte Solito 2023/24 für die dritte Mannschaft des FSV in der C-Klasse, mit der er in die Kreisliga B aufstieg.
Ebenfalls seit "jungen Jahren" im eigenen Nachwuchs ausgebildet worden sei Cristian Passannante. Der 20 Jahre alte Torwart kehrt nach einer Saison vom B-Kreisligisten SG Nollingen/Degerfelden zu seinem Jugendverein zurück. Damit stelle sich der FSV auf der Torwartposition im Aktivbereich breiter auf. Passannante werde als fester Bestandteil der Kreisliga-A-Mannschaft eingeplant.