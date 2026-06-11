Drei Neuzugänge für den SV Etzenricht

Ben Kippes (rechts) wechselt von der DJK Neustadt kommend zum SV Etzenricht. Der 18-Jährige wurde beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet. – Foto: Rudi Walberer

Nach dem bis zum Saisonende spannenden Kampf um den Klassenerhalt und der mit dem Abstieg endenden Relegation, geht der Blick beim SV Etzenricht in die Zukunft. Der Neustart in die Bezirksliga Nord hat zweifellos zahlreiche positive Aspekte. Kurze Wege und zahlreiche attraktive Derbys bei einer stärkeren Zuschauerfrequenz zählen primär dazu. Der Verein will auch wieder sportliche Erfolge einspielen und – wie in den fünf Jahren vor dem Wiederaufstieg in die Landesliga – eine gute Platzierung im oberen Tabellenfeld der Liga einnehmen.

Nach den drei Abgängen der Leistungsträger Martin Pasieka (SVSW Kemnath), Noah Scheler (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) und Nick Sperlich (FC Amberg) setzen Abteilungsleiter Manfred Herrmann und Spielertrainer Andreas Wendl – wie schon vor dem Aufstieg im Vorjahr – auf einen intakten Stamm und moderate Veränderung. „Andy Wendl ist es zuletzt gelungen, mit Jannik Herrmann und Bastian Schreml zwei junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nicht nur zu integrieren, sondern reif für die Landesligasaison zu machen. Beide zählten zu den Pluspunkten in der Saison“, bestätigt Herrmann. Dritter im Bunde war Damian Musiol, der auf einem guten Weg war und es wegen einer Verletzung leider bisher nur auf wenige Einsätze brachte. Vor dem Trio gelang gleiches Johannes Janker via Bezirks- und Landesliga. Sportlicher Zugewinn ist zudem die Rückkehr von Oli Danzer, der sein USA-Studium beendete.



Stand Mitte Juni meldet der SV Etzenricht außerdem drei Zugänge. Aus der Kreisstand Neustadt vom hiesigen Kreisklassisten DJK Neustadt/Waldnaab kreuzt das Talent Ben Kippes, der zuvor im Nachwuchssegment des SSV Jahr Regensburg ausgebildet wurde, nach Etzenricht. Der 18-jährige Kippes äußert sich zum Wechsel so: „Mir hat es nach der Rückkehr zur DJK Neustadt im zurückliegenden halben Jahr gut gefallen. Nun möchte ich beim SV Etzenricht die Möglichkeit wahrnehmen, mich sportlich weiterzuentwickeln und höherklassig Fußball zu spielen.“ Der Kontakt bestand schon länger, die Sympathie bestand beiderseits und der Spieler ergänzt: „Auch hatte ich die Chance, dort schon mitzutrainieren. Ich habe zudem aus den Gesprächen mit Spielertrainer Andy Wendl und Manfred Herrmann gemerkt, dass es in einer angenehmen, nahezu familiären Umgebung auch zwischenmenschlich stimmt und es sich schulisch wie privat ideal in den Takt meine Tagesablaufes einfügt.“



