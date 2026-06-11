 2026-06-09T05:59:15.975Z

Transfers

Drei Neuzugänge für den SV Etzenricht

Trotz des Abstieges aus der Landesliga sieht der Kader der Nordoberpfälzer nur moderate Veränderungen

von Rudi Walberer / Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Ben Kippes (rechts) wechselt von der DJK Neustadt kommend zum SV Etzenricht. Der 18-Jährige wurde beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet.
Ben Kippes (rechts) wechselt von der DJK Neustadt kommend zum SV Etzenricht. Der 18-Jährige wurde beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet. – Foto: Rudi Walberer

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Nach dem bis zum Saisonende spannenden Kampf um den Klassenerhalt und der mit dem Abstieg endenden Relegation, geht der Blick beim SV Etzenricht in die Zukunft. Der Neustart in die Bezirksliga Nord hat zweifellos zahlreiche positive Aspekte. Kurze Wege und zahlreiche attraktive Derbys bei einer stärkeren Zuschauerfrequenz zählen primär dazu. Der Verein will auch wieder sportliche Erfolge einspielen und – wie in den fünf Jahren vor dem Wiederaufstieg in die Landesliga – eine gute Platzierung im oberen Tabellenfeld der Liga einnehmen.

Nach den drei Abgängen der Leistungsträger Martin Pasieka (SVSW Kemnath), Noah Scheler (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) und Nick Sperlich (FC Amberg) setzen Abteilungsleiter Manfred Herrmann und Spielertrainer Andreas Wendl – wie schon vor dem Aufstieg im Vorjahr – auf einen intakten Stamm und moderate Veränderung. „Andy Wendl ist es zuletzt gelungen, mit Jannik Herrmann und Bastian Schreml zwei junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nicht nur zu integrieren, sondern reif für die Landesligasaison zu machen. Beide zählten zu den Pluspunkten in der Saison“, bestätigt Herrmann. Dritter im Bunde war Damian Musiol, der auf einem guten Weg war und es wegen einer Verletzung leider bisher nur auf wenige Einsätze brachte. Vor dem Trio gelang gleiches Johannes Janker via Bezirks- und Landesliga. Sportlicher Zugewinn ist zudem die Rückkehr von Oli Danzer, der sein USA-Studium beendete.

Stand Mitte Juni meldet der SV Etzenricht außerdem drei Zugänge. Aus der Kreisstand Neustadt vom hiesigen Kreisklassisten DJK Neustadt/Waldnaab kreuzt das Talent Ben Kippes, der zuvor im Nachwuchssegment des SSV Jahr Regensburg ausgebildet wurde, nach Etzenricht. Der 18-jährige Kippes äußert sich zum Wechsel so: „Mir hat es nach der Rückkehr zur DJK Neustadt im zurückliegenden halben Jahr gut gefallen. Nun möchte ich beim SV Etzenricht die Möglichkeit wahrnehmen, mich sportlich weiterzuentwickeln und höherklassig Fußball zu spielen.“ Der Kontakt bestand schon länger, die Sympathie bestand beiderseits und der Spieler ergänzt: „Auch hatte ich die Chance, dort schon mitzutrainieren. Ich habe zudem aus den Gesprächen mit Spielertrainer Andy Wendl und Manfred Herrmann gemerkt, dass es in einer angenehmen, nahezu familiären Umgebung auch zwischenmenschlich stimmt und es sich schulisch wie privat ideal in den Takt meine Tagesablaufes einfügt.“

Motiviert geht auch Noah Hammer in die neue Umgebung und sagt: „Ich gehe mit Vorfreude in die Saison, um Gas zu geben und persönlich neben dem Studium wieder Spaß am Fußball zu gewinnen.“ Er erwartet ein ruhig geführtes Umfeld und einen Verein mit Ambitionen und Kontinuität in der Entwicklung. Hammer ist 21 Jahre alt, stammt aus dem Nachwuchsbereich des SV Waldau und war zuletzt Stammspieler bei der SpVgg Schirmitz in der Bezirksliga.

Aus Schirmitz kommt auch der dritte Neuzugang, für den auch ganz private Hintergründe gelten. Sebastian Treml (29) lebt im Ort und seine fußballerische Entwicklung verlief vor seinem Engagement bei der der SpVgg am Flutkanal bei der DJK Weiden. Sein Statement lautet: „Der Wechsel hat für mich vor allem familiäre Gründe. Da wir mit unseren zwei Kindern in Etzenricht wohnen und die Familie meiner Frau ebenfalls von hier stammt, bietet der Verein das perfekte Umfeld für uns. Außerdem suche ich eine neue sportliche Herausforderung und freue mich sehr darauf, diese anzugehen.“ Spielercoach Andreas Wendl findet die wie im Vorjahr dosierte Veränderung passend. Seine Sichtweise hat am meisten Gewicht und lautet: „Es freut mich sehr, dass wir die Drei für uns gewinnen konnten. Ich bin davon überzeugt, dass sie charakterlich super zu uns passen und uns auch sportlich bereichern können.“