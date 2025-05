Drei Neuzugänge für den SV Burkheim

Dorian Sefsalihi, 23 Jahre, ist Torwart und wird den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten

im Rheinstadion weiter anheizen. Philipp Reimann, 23 Jahre, ist in der Offensive zu Hause und konnte seine Treffsicherheit mit 10 Treffern in 19 Partien in der vergangenen Saison bereits unter Beweis stellen. Iven Ladisi, 26 Jahre, ist Abwehrspieler und wird die Mannschaft mit seiner robusten Spielweise und seinem Ehrgeiz voranbringen.

Wir sind uns sicher, dass Dorian, Philipp und Iven sowohl auf als auch neben dem Platz eine

Bereicherung für uns darstellen und freuen uns darauf, sie schon bald bei uns im Rhenstadion willkommen zu heißen. Infos zur weiteren Kaderplanung folgen in Kürze.