Drei Neuzugänge beim Aufsteiger SGM Ummendorf/Fischbach Die SGM Ummendorf/Fischbach kann weitere Zugänge präsentieren von Matthias Kloos · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

von linsk nach rechts: Kai Luibrand, Jona Winkler und Finn Krattenmacher – Foto: FV Biberach/ SGM / Olympia

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat kurz nach dem Aufstieg in die Landesliga, Staffel 4, weitere personelle Entscheidungen bekanntgegeben. Mit Kai Luibrand, Jona Winkler und Finn Krattenmacher kommen drei Spieler zur Spielgemeinschaft, die in der neuen Liga zusätzliche Optionen schaffen sollen. Nach dem historischen Aufstieg richtet sich der Blick damit bereits auf die kommende Saison, in der sich die SGM erstmals in der Landesliga behaupten muss.

Die prominenteste Verpflichtung ist Kai Luibrand. Der 32 Jahre alte Stürmer kommt vom Landesligaabsteiger FV Biberach nach Ummendorf/Fischbach. Beim FV war Luibrand in der vergangenen Saison als Co-Spielertrainer tätig und erzielte in 29 Spielen sechs Tore. Seit der Saison 2023/2024 spielte er für Biberach, zuvor war er unter anderem für den FV Illertissen und den SSV Ulm 1846 Fussball jeweils in der Regionalliga aktiv. Damit bringt Luibrand Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, die für den Aufsteiger von Bedeutung sein kann. Spielleiter Marcel Kraft verweist bei dem Wechsel auch auf persönliche und örtliche Faktoren. „Kai wohnt nun in Ummendorf und sicherlich hat auch die Verbindung zu dem ein oder anderen Spieler gut geholfen.“

Winkler kommt aus Warthausen/Birkenhard Auch in der Defensive verstärkt sich die SGM. Jona Winkler wechselt von der SGM Warthausen/Birkenhard aus der Kreisliga A2 Oberschwaben nach Ummendorf/Fischbach. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler war dort seit der Saison 2022/2023 aktiv. In der vergangenen Spielzeit erzielte er zwei Tore in 28 Spielen. „Mit Jona Winkler waren wir schon lange in Verbindung, nun hat es geklappt mit dem Wechsel“, sagte Kraft zu diesem Transfer.