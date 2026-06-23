Drei Neuzugänge beim Aufsteiger SGM Ummendorf/Fischbach

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat kurz nach dem Aufstieg in die Landesliga, Staffel 4, weitere personelle Entscheidungen bekanntgegeben. Mit Kai Luibrand, Jona Winkler und Finn Krattenmacher kommen drei Spieler zur Spielgemeinschaft, die in der neuen Liga zusätzliche Optionen schaffen sollen. Nach dem historischen Aufstieg richtet sich der Blick damit bereits auf die kommende Saison, in der sich die SGM erstmals in der Landesliga behaupten muss.
Die prominenteste Verpflichtung ist Kai Luibrand. Der 32 Jahre alte Stürmer kommt vom Landesligaabsteiger FV Biberach nach Ummendorf/Fischbach. Beim FV war Luibrand in der vergangenen Saison als Co-Spielertrainer tätig und erzielte in 29 Spielen sechs Tore. Seit der Saison 2023/2024 spielte er für Biberach, zuvor war er unter anderem für den FV Illertissen und den SSV Ulm 1846 Fussball jeweils in der Regionalliga aktiv. Damit bringt Luibrand Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, die für den Aufsteiger von Bedeutung sein kann.
Spielleiter Marcel Kraft verweist bei dem Wechsel auch auf persönliche und örtliche Faktoren. „Kai wohnt nun in Ummendorf und sicherlich hat auch die Verbindung zu dem ein oder anderen Spieler gut geholfen.“
Winkler kommt aus Warthausen/Birkenhard
Auch in der Defensive verstärkt sich die SGM. Jona Winkler wechselt von der SGM Warthausen/Birkenhard aus der Kreisliga A2 Oberschwaben nach Ummendorf/Fischbach. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler war dort seit der Saison 2022/2023 aktiv. In der vergangenen Spielzeit erzielte er zwei Tore in 28 Spielen. „Mit Jona Winkler waren wir schon lange in Verbindung, nun hat es geklappt mit dem Wechsel“, sagte Kraft zu diesem Transfer.
Krattenmacher aus der A-Jugend
Ein weiterer Zugang ist Finn Krattenmacher. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt aus der A-Jugend des FV Olympia Laupheim. Für ihn bedeutet der Wechsel den Schritt aus dem Jugendbereich in den Aktivenfußball. „Finn ist ein junger Spieler der beim FV Olympia Laupheim schon höher in der Jugend gespielt hat und aus dem Nachbarort Hochdorf kommt.“
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SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach
Trainer: Stefan Wiest
Zugänge: Dario Ehe (SV Schemmerhofen), Justin Ehe (SV Schemmerhofen), Marvin Ehe (SV Schemmerhofen), Kai Luibrand (FV Biberach), Finn Krattenmacher (FV Olympia Laupheim A-Jugend), Jona Winkler (SGM Warthausen/Birkenhard)
Abgänge: Luka Romario Wiest (SG Ringschnait / Mittelbuch), Stefan Grell (Karriereende), Dominik Allerdinks (SG Ringschnait / Mittelbuch)