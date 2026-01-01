Drei Neuzugänge bei Tabellenführer, Landesligist verstärkt sich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurden auf FuPa eingetragen:

Der Mittelfeldspieler Luca Dewald (20) wechselt vom SSV Ehingen-Süd (Verbandsliga Württemberg) zum SV Reinstetten in die Landesliga Staffel 4. In der laufenden Saison kam Dewald in sieben Spielen in der 2. Mannschaft bei der SG Emerkingen/Ehingen-Süd zum Einsatz und erzielte dort zwei Tore. Der SV Reinstetten überwintert als Tabellendritter und hat nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei.





+++





SG Baienfurt



Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der Tabellenführer der Kreisliga A1 Bodensee konnte am gestrigen Silvestertag gleich drei Neuzugänge vermelden. Mittelfeldspieler Louis Lange (20) kommt vom Bezirksligisten TSV Eschach, Abwehrspieler Pascal Beck (27) und Stürmer Nik Jerg (25) kommen beide vom Ligakonkurrenten SV Ankenreute. Verlassen wird den Verein hingegen Abwehrspieler Salvatore Di Maggio (19) der zum Ligakonkurrenten SV Weissenau wechselt. Mit diesen Transfers unterstreicht die SG nochmal seine Ambitionen bei drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Berg II.





+++

TSV Regglisweiler



Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der TSV Regglisweiler, Tabellenachter der Kreisliga A3 Donau/Iller, hat zwei neue Spieler verpflichtet. Von der SGM Balzheim/Dietenheim (Kreisliga B3 Donau/Iller) kommt der 20-jährige Stürmer Tobias Reschke, der in der laufenden Saison bisher ein Tor in fünf Spielen erzielt hat. Zudem konnte auch Torwart Peer Matthiesen (25) vom SC Heroldstatt (Kreisliga A1 Donau/Iller) verpflichtet werden.





+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++