Drei Neue und vier Abgänge beim SV Allmersbach Beim abstiegsbedrohten Landesligisten wird viel hinterfragt.

Den bisherigen Saisonverlauf hatte sich der SV Allmersbach ganz anders vorgestellt. Das Team findet sich im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga wieder und kämpft gegen den Abstieg. Doch die Zuversicht ist groß, um den angestrebten Ligaverbleib in der am 4. März beginnenden zweiten Saisonhälfte noch schaffen zu können.

„Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Die erste Saisonhälfte verlief nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt Allmersbachs Trainer Johannes Stanke. Sein Team belegt den 16. und somit drittletzten Rang.

31:38 Tore und 19 Punkte wurden aus den ersten 19 Partien geholt. „Wir hatten zu viele Unentschieden. Es hätten zehn Punkte mehr sein müssen“, rechnet Stanke vor. Aus seiner Sicht ist der Kader relativ klein. „Bei Verletzungen sind wir dann nicht konkurrenzfähig.“ Dies war im bisherigen Saisonverlauf öfters der Fall. Hinzu kam: „Wir haben bei Weitem nicht die Leistungen gebracht, zu denen wir in der Lage sind.“ Das führt nun dazu, dass es beim SVA einige Veränderungen gibt.

„Ich bin jetzt vier Jahre Trainer in Allmersbach. Da werden wir jetzt alles hinterfragen“, kündigt Stanke an. Das fängt in der Vorbereitung, die am Dienstag, 24. Januar, beginnt, an. Drei bis vier Übungseinheiten stehen dabei auf dem Programm. Bei den Trainingsinhalten wollen die Allmersbacher einiges ändern. „Wir müssen ein topfittes Level haben, das ist die Basis für alles Weitere.“ Zudem soll vieles in den Testspielen gegen Kontrahenten aus tieferen oder gleichhohen Ligen ausprobiert werden. „Da wollen wir unser Selbstvertrauen stärken“, begründet der SVA-Coach.

Auch personell hat sich bei den Allmersbachern einiges getan, denn es gibt drei Zugänge. Einer davon ist Marcus Kasongo-Ndijele, der in der vergangenen Saison beim Oberligisten TSG Backnang am Ball war. Der 20-jährige Stürmer trainiert schon seit zirka einem halben Jahr beim SVA mit, ist aber erst jetzt spielberechtigt. Ebenfalls von der TSG Backnang kommt Leon Sebastian. Der defensive Mittelfeldmann hatte beim Oberligisten nur sporadische Einsätze in der ersten Saisonhälfte.