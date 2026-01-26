Drei Neue und vier Abgänge bei zwei Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Herren I: Tom Richter wechselt zum FCM! Vom SV Allmersbach wechselt zur Rückrunde Torspieler Tom Richter in die Schillerstadt! Jung, ehrgeizig und mit viel Talent ausgestattet, freuen wir uns, einen echten Youngster in Marbach willkommen zu heißen. Tom bringt nicht nur starke Reflexe und Mut im Eins-gegen-Eins mit, sondern auch genau die Mentalität, die wir beim FCM lieben: hungrig, lernwillig und immer bereit, alles für das Team zu geben. Ein Keeper mit Zukunft – und ab sofort in Blau-Gelb! Tom: Welcome in der schönsten Stadt im Bezirk Enz-Murr! Wir freuen uns riesig, dich bei uns zu haben und gemeinsam mit dir anzugreifen! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

FC Frickenhausen

In der Winterpause konnten unsere Verantwortlichen zwei Neuzugänge zu unseren Blau-Weißen lotsen, die beide die Offensive verstärken sollen.

Vom FC Esslingen kommt Daniel Kühnbach Azevedo, der zuvor auch höherklassig bei den Young Boys Reutlingen, VfL Pfullingen und beim TV Echterdingen aktiv war.

Die Stärken des zentralen Mittefeldspielers liegen in der Technik, dem Abschluss und der Übersicht.

Von der SG Höllbach wechselt Stürmer Mamouda Ouro Gezere ins Tischardt-Egart-Stadion. Zuvor spielte der robuste Offensivspieler bei Plattenhardt II und Türkspor Nürtingen 73. Seine Stärken liegen vor allem im Torabschluss.

Herzlich willkommen in Frickenhausen unseren beiden Neuen.

Unterdessen verließen unsere Blau-Weißen folgende Spieler, bei denen wir uns für ihren Einsatz bedanken: Luis Guillen, Timo Emer (TSV Neckartailfingen), Bledor Duraku (TUS Metzingen), Semih Koza (TSV Weilheim II)

