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Drei neue Trainer gefunden
SV Kaufungen 07 II setzt auf vereinsinternes Lösung
Der SV Kaufungen 07 hat die Nachfolge auf der Trainerbank seiner zweiten Mannschaft geregelt. Künftig wird die Reserve von Oli Neumann und Juljan van der Werf geführt, die als gleichberechtigtes Trainerduo übernehmen. Komplettiert wird das neue Gespann durch Jacob Marth, der als Co-Trainer einsteigt.
Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung. Neumann und van der Werf bringen nach Angaben des SVK vor allem Erfahrung aus der Jugendarbeit mit und sind im Verein bestens verankert. Für die Verantwortlichen ist das ein Vorteil, weil beide die Strukturen und das Umfeld in Kaufungen bereits genau kennen.
Eine interessante Personalie ist auch Jacob Marth. Für ihn ist es die erste Aufgabe als Co-Trainer. Zuletzt war er noch als Spieler in der A-Jugend aktiv, nun soll er den Trainerstab mit frischen Ideen ergänzen und neue Impulse setzen.
Nach dem angekündigten Abschied des bisherigen Trainers Yigit Alp Dahan schlägt der SV Kaufungen 07 II damit wie angekündigt einen neuen Weg ein. Die Entscheidung für ein vereinsnahes Trainerteam deutet darauf hin, dass künftig vor allem Entwicklung, Identifikation und Kontinuität im Vordergrund stehen sollen.