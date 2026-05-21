Drei neue Trainer gefunden

Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung. Neumann und van der Werf bringen nach Angaben des SVK vor allem Erfahrung aus der Jugendarbeit mit und sind im Verein bestens verankert. Für die Verantwortlichen ist das ein Vorteil, weil beide die Strukturen und das Umfeld in Kaufungen bereits genau kennen.

Eine interessante Personalie ist auch Jacob Marth. Für ihn ist es die erste Aufgabe als Co-Trainer. Zuletzt war er noch als Spieler in der A-Jugend aktiv, nun soll er den Trainerstab mit frischen Ideen ergänzen und neue Impulse setzen.