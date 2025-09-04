Drei neue Spielerinnen beim VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II seinen ersten Zähler in der Zweiten Bundesliga der Frauen auf die Habenseite geholt. Der Treffer zum 1:1-Endstand ging dabei auf das Konto einer Spielerin, deren Name während der Vorbereitung auf die Saison bisher nicht öffentlich die Runde gemacht hatte.

Die 21-jährige Miyoshi ist eine von drei neuen Spielerinnen, deren Verpflichtung der VfR Warbey­en rund um das Heimdebüt in der zweithöchsten Spielklasse publik gemacht hat. Die anderen neuen Gesichter im Kader sind Senna El Messaoudi und Isa Warps. Beide kamen am Sonntag ebenfalls gegen die U20-Auswahl der Eintracht zum Einsatz – El Messaoudi stand sogar von Anfang an in der Mannschaft des Aufsteigers. Zwei Namen wird man in den kommenden Wochen hingegen nicht mehr auf den Warbeyener Spielberichtsbögen finden.

Akane Miyoshi, Neuzugang vom Zweitliga-Konkurrenten SV Meppen, stand in der 75. Minute goldrichtig, als Moisa Verkuijl sie an der Kante des Fünfmeterraums angespielt hatte. Die Stürmerin erzielte bei ihrem Debüt den ersten Zweitliga-Treffer der Warbeyener Vereinsgeschichte.

Mit der Offensivspielerin Caroliena Wolters, die man aus der belgischen Super League verpflichtet hatte, ist der Zweitligist bereits vor ein paar Wochen übereingekommen, dass eine Beendigung der Zusammenarbeit mit Blick auf das zu erwartende Pensum in der zweithöchsten Klasse im Sinne beider Parteien ist. Für Betroffenheit sorgte die Meldung, dass die junge Niederländerin Joyce Angenent den Weg in die Zweite Bundesliga aus gesundheitlichen Gründen nicht mitgehen kann.

Reaktion auf dem Transfermarkt

In der Folge sahen sich die Verantwortlichen des VfR Warbeyen dazu gezwungen, noch einmal in Sachen Personal tätig zu werden. „Durch den Wegfall von Caroliena und Joyce war uns klar, dass wir noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen mussten. Denn nicht zu vergessen ist, dass wir in Giulia Bauer und Isa Hoevers auch zwei Spielerinnen im Kader haben, die noch einige Wochen brauchen, um nach Verletzungen beziehungsweise Krankheit wieder in den erweiterten Kader zu kommen“, sagt Sandro Scuderi, Trainer des VfR Warbeyen.

Akane Miyoshi und Senna El Messaoudi, die wie VfR-Stürmerin Narjiss „Nash“ Ahamad in der marokkanischen Nationalmannschaft spielt, haben in den vergangenen Wochen bereits mittrainiert. Sie haben zudem zum Teil auch schon als Gastspielerinnen in Testpartien mitgewirkt.

Isa Warps, deren Vater aus Indonesien stammt, feierte zuletzt ihr Debüt für die indonesische Nationalmannschaft. Sie konnte daher aus gutem Grund erst später zu ihren neuen Mitspielerinnen beim VfR stoßen. Auf Vereinsebene haben die beiden ebenfalls etwas vorzuweisen. Die 23-jährige Senna El Messaoudi ist in den Niederlanden für Excelsior Rotterdam in der Eredivisie und DSE Etten (Top Klasse) aufgelaufen. Zuletzt war die zentrale Mittelfeldspielerin für den KV Mechelen in der belgischen Super League im Einsatz.

Die Vita der 20-jährigen Isa Warps schmücken auch bereits mehrere namhafte Vereine, darunter der FC Eindhoven, KRC Genk und NAC Breda. Für den Verein aus dem Süden der Niederlande war Warps zuletzt in der Eredivisie aktiv.

Akane Miyoshi, der aufgrund ihres Treffers am Sonntag ein Platz in jeder Jubiläumsschrift des VfR Warbeyen sicher sein dürfte, bringt immerhin die Erfahrung aus 33 Zweitliga- und drei DFB-Pokalspielen für den SV Meppen mit an den Duvenpoll. „Sie verfügt über große Schnelligkeit und soll auf den offensiven Außenpositionen zum Einsatz kommen“, sagt Sandro Scuderi.

"Von der ersten Sekunde an überzeugt"

Auch für Senna El Messaoudi und Isa Warps hat der Warbeyener Übungsleiter reichlich Verwendung. „Senna ist eine absolute Top-Spielerin, die nicht nur Technik und Körperlichkeit, sondern auch ein sehr freundliches Wesen mit sich bringt. Sie passt vom Charakter her super in die Mannschaft und hat uns von der ersten Sekunde an überzeugt“, sagt der Coach.

Mit Isa Warps plant Sandro Scuderi als Mittelstürmerin. „Sie ist technisch stark, sehr schnell und hat einen guten Torriecher. Wir müssen in der Offensive flexibel sein, weil wir in der Zweiten Bundesliga, anders als in der Vergangenheit, nicht immer mit dem gleichen System spielen können“, sagt Scuderi.

Die nächste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen, haben die drei Neuzugänge am kommenden Sonntag, 7. September, erneut vor eigenem Publikum. Der VfR Warbeyen hat um 11 Uhr den FC Ingolstadt im Klever Stadion am Bresserberg zu Gast. Der Gegner hat am Sonntag beim 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen Viktoria Berlin seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Zum Auftakt hatte der FC Ingolstadt beim früheren Deutschen Meister und Europapokalsieger 1. FFC Turbine Potsdam eine 0:2-Niederlage kassiert.