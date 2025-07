Drei Neue: SG Traßlberg/Poppenricht startet optimistisch

Mit Moritz Hammer (27) ist ein vielseitig einsetzbarer Defensivspieler vom 1.FC Schlicht zur SG gekommen. Dank seiner Erfahrung und Spielintelligenz konnte er sich schnell in die Mannschaft einfügen und überzeugte mit stabilen Leistungen in der Abwehr. Vom FC Rieden stieß Marco Honig (33) zur SG. Der rechte Außenverteidiger präsentierte sich in der Vorbereitung in starker Form und ließ mit engagierten Auftritten aufhorchen. Sein Stellungsspiel und Zweikampfstärke machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung im Defensivverbund. Ein weiterer Neuzugang ist Johann Henschke (33), der vom Bezirksligisten SV Inter Bergsteig Amberg nach einjährigem Intermezzo zurückkehrt und bereits in der Vergangenheit für den SVL Traßlberg auflief. Der Offensivspieler zeigt sich bereits gut in Form und glänzte mit Vorlagen sowie eigenen Treffern.



Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Michael Behrend (34) übernimmt ab sofort die Rolle des spielenden Co-Trainers der 1. Mannschaft. Er bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Erfahrung aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ilker Caliskan in Kauerhof mit.



Die 2. Mannschaft, die in der A-Klasse Nord an den Start geht, darf sich ebenfalls über Verstärkung freuen: Dennis Bunk (33), langjähriger Kapitän der Traßlberger, unterstützt künftig Trainer Alexander Steinhof. Mit seiner Führungsqualität und Vereinsbindung wird er eine wichtige Rolle im Teamgefüge einnehmen. Die positiven Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen gegen starke Gegner stimmen Spieler und Verantwortliche zuversichtlich. Mit gestärktem Kader, erweitertem Trainerteam und guter Form startet die SG Traßlberg/Poppenricht selbstbewusst in das erste Punktspiel der neuen Saison. Am kommenden Freitag ist die SG Utzenhofen/Kastl zu Gast.