Drei neue Rückzüge, Zugang in der Landesliga und Bezirksliga

Mit Marvin Boateng wechselt ein weiterer junger Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung zur neuen Saison nach Rutesheim. Ein 21-Jähriges Talent, das die SKV schon längere Zeit auf ihrem Zettel hat. „Boa stößt vom SV Leonberg-Eltingen zu uns, wo er als unumstrittener Stammspieler um den Aufstieg in die Landesliga spielt. Mit ihm bekommen wir einen entwicklungshungrigen Mentalitätsspieler in unsere Reihen. Seine Physis und seine Zweikampfstärke werden unserem Defensivverbund mehr Stabilität verleihen. Wir freuen uns sehr, dass Boa ab der kommenden Saison Teil der SKV ist und mit uns gemeinsam die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen wird“, hebt unser sportlicher Leiter Pascal Haug hervor. Und Marvin Boateng betont: „Ich hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist für eine neue Herausforderung, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.“

SGM Neunheim-Rindelbach (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit dem Ende der Saison 2024/25 müssen wir schweren Herzens Abschied von unserem Coach Tobias Deininger nehmen. Aus beruflichen und privaten Gründen verlässt er den Verein – und hinterlässt dabei nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine große Lücke. Seit Beginn der Saison 2023/24 hat Tobber das Traineramt bei der SGM übernommen. Mit viel Herzblut, Engagement und einem feinen Gespür für Teamdynamik hat er unsere Mannschaft geformt, motiviert und weiterentwickelt. Sein Einsatz auf und neben dem Platz war stets vorbildlich – er war nicht nur Coach, sondern auch Mentor, Motivator und Kumpel. In dieser Saison krönte Tobber seine Zeit bei uns mit einem ganz besonderen Erfolg: Gemeinsam mit seinem Trainer Trio hat das Team den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Kreisliga A erreicht sowie das Achtelfinale des Bezirkspokals! – ein Meilenstein, der nicht nur sportlich für Begeisterung sorgt, sondern auch die gemeinsame Vision beflügelt hat: Wir können es schaffen – gemeinsam, als Einheit. Treu dem Motto aus dem Trainingslager: „Nach all der Scheisse geht’s auf die Reise…“ Tobber, wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz, die unvergesslichen Momente und deinen Glauben an das Team. Du hast nicht nur Spuren auf dem Trainingsplatz hinterlassen, sondern auch in unseren Herzen. Alle für einen – einer für alle. Du bleibst immer ein Teil der SGM-Familie! Wir freuen uns, dich und deine Familie auch künftig auf dem Sportplatz begrüßen zu dürfen – als Freunde, Unterstützer und Teil unserer Gemeinschaft.

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang: Jonas Schneider wechselt zum TASV! Jonas verbrachte seine Jugendzeit in Sachsenheim, wo er auch seine ersten Spiele im Herrenbereich absolvierte. Anschließend spielte er sieben Jahre bei Germania Bietigheim. Bis zum Ende dieser Saison ist er als Spielertrainer bei der SGM Sachsenheim aktiv. Mit ihm bekommen wir einen spielstarken und variablen Offensivspieler, der ebenfalls bereits mit Spielern unseres aktuellen Kaders auf dem Platz stand.

Fußballbezirk Rems/Mur/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Spielverlegung in der Kreisliga A3: SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall – TSV Obersontheim, 18.05.2025 – Beginn: 15:00 Uhr

Diverse Rückzüge wurden gemeldet:

Kreisliga A3 Reserve: TSV Michelbach/Bilz

Kreisliga B7: FC Matzenbach II (Dritter Nichtantritt), TSV Unterdeufstetten

Spielverlegung in der Kreisliga B2: SGM Aspach – SV Spiegelberg – bisher: 25.05.2025, neu: Mittwoch, 28.05.2025, 19:30 Uhr

Herren-Kreisliga A – 11.05.2025: TSV Hessental – SV Gründelhardt-Oberspeltach – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste)

Reserve: Herren-Kreisliga A – 11.05.2025: SC Steinbach-Comburg – TSV Vellberg – Wertung: 0:3 (Nichtantritt Heimmannschaft)

A2: TSV Oberbrüden – TSV Althütte – bisher: 25.05.2025 – neu: 22.05.2025, 19:30 Uhr

B5: TSV Oberbrüden II – TSV Althütte II – bisher: 25.05.2025 – neu: 21.05.2025, 19:30 Uhr

