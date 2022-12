Drei Neue - Rückrunden-Planung von Lindenthal-Hohenlind abgeschlossen Landesliga, Staffel 2: Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind gibt zur Rückrunde zwei Abgänge und drei Zugänge bekannt.

Landesligist SC Borussia Lindenthal-Hohenlind hat seine Planungen für die Rückrunde in der vergangenen Wochen ordentlich vorangetrieben. Das Ergebnis sind zwei Abgänge und drei Zugänge. Die Borussia rangiert nach der Hinrunde auf dem sechsten Platz in Staffel 2 der Landesliga und hat fünf Punkte Abstand zu Tabellenführer Eintracht Verlautenheide. Im Verlauf der Rückrunde ist also noch einiges drin, dazu sollen auch die Neuzugänge beitragen.

USA-Student mit Pesch-Vergangenheit

Einer der drei Neuen ist der 23-jährige Domenic Baumann. Der Neu-Borusse war bis zuletzt wegen seines Studiums in den USA, jetzt kehrt er nach Deutschland zurück und schließt sich dem Landesligisten an. In der A-Jugend war Baumann als absoluter Stammspieler für den FC Pesch in der U19-Mittelrheinliga im Einsatz. Für die Mittelrheinliga-Mannschaft des FCP lief er allerdings nicht auf, die Landesliga ist somit die bisher höchste Station des 23-Jährigen am Mittelrhein.

Zwillings-Paar vom FC Hürth

Die anderen beiden Zugänge sind in mehrfacher Hinsicht ein Doppelpack: Beide kommen aus der Mittelrheinliga, beide vom FC Hürth und dazu sind die beiden Mittelfeldmänner noch Zwillinge. Sang-yoon Woo und Chang-yoon Woo kamen in dieser Saison allerdings beide nicht im Verbands-Oberhaus zum Einsatz, das soll sich für die 20-Jährigen in Lindenthal nun ändern. Es ist nicht das erste Mal, dass die Koreaner im Doppelpack den Verein wechseln. 2019 kamen beide in die U19 des FC Hürth, wechselten 2021 zum 1. FC Düren und dann im vergangenen Sommer zurück nach Hürth. Nun geht die Reise für beide weiter nach Köln.