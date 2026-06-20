Drei Neue: Ratingen 04/19 holt Klußmann, Corsten und Shavershyan

– Foto: Michael Gohl (2), Marco Bader

Unter der Woche gab Oberligist Ratingen 04/19 die Verpflichtung von Defensiv-Talent Boran Yörük vom FC Hennef bekannt, am Freitag und Samstagmorgen ging es dann Schlag auf Schlag. Drei weitere Verpflichtungen für die neue Spielzeit kamen hinzu, zwei der Spieler kommen dabei vom Liga-Rivalen ETB Schwarz-Weiß Essen, für den auch Trainer Damian Apfeld vor seinem Engagement in Ratingen tätig war.

Mit Leon Klußmann rückt ein 23-jähriger Torhüter in den Kader der Ratinger, der von den Sportfreunden Siegen kommt, bei denen er Erfahrung in der Regional- und Oberliga gesammelt hat. Vor seiner Zeit in Siegen stand er auch im Drittliga-Kader von Borussia Dortmund, sammelte zuvor Regionalliga-Erfahrung auch bei Fortuna Düsseldorf II. "Mich reizt die Aufgabe, oben anzugreifen und um den Aufstieg zu spielen. Der Verein hat eine gute Infrastruktur und der Trainer hat eine gute Idee, Fußball spielen zu lassen. Genau das spricht mich an", wird der Schlussmann auf der Vereinshomepage zitiert. Auch Apfeld zeigt sich dort mit dem Transfer sehr glücklich: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Leon einen weiteren hochveranlagten Torhüter für unseren Kader verpflichten konnten. Leon ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zu unserem Spielstil passt."

Apfeld freut sich auf "Mentalitätsmonster"

Vom Liga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen wechseln derweil Armen Shavershyan und Jan Corsten an den Ratinger Stadionring. Shavershyan gehörte im Mittelfeld der Essener zum Stammpersonal, ist eher für defensive Aufgaben zuständig. "Ich freue mich sehr über meinen Wechsel nach Ratingen. Der Verein hat mich mit seinem Konzept überzeugt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir oben mitspielen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison erleben", wird der 25-Jährige zu seinem Wechsel zitiert. Auch Apfeld lobt den Zugang als "Stabilitätsanker" und "Mentalitätsmonster" und freut sich auf eine kompromisslose Zweikampfführung.