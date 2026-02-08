"Drei Neue mit Erfahrung und Ehrgeiz"

Nach einer sehr schwierigen Saison 2024/25 sind wir natürlich zufrieden mit unserem aktuellen Tabellenplatz. Das gibt jedem einzelnen im Verein ein ganz anderes Gefühl, als wenn man pausenlos im Abstiegskampf steckt. Wir wollen nach der Winterpause die Motivation gleich wieder hochhalten und dort anknüpfen.

Wir konnten mit Denis Demiri, Cem Yildirim und Ruben Seiler Spieler dazu gewinnen, die uns mit Sicherheit sofort mit ihrer Erfahrung, Ehrgeiz und Motivation helfen werden. Der Mannschaft tut es sicher gut, dass Bewegung reinkommt und jeder weiß, ´ich muss Gas geben, wenn ich spielen möchte´.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Der SV Babstadt ist für viele eine positive Überraschung, aber wenn man die Spiele und Ergebnisse sieht, stehen sie zurecht da oben. Dühren und Stebbach haben wir garantiert nicht so weit unten gesehen, aber das macht es gefährlich, weil wir überzeugt sind, dass sie noch ihre Punkte holen werden.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir müssen wieder zurück zu unserer Leistungsbereitschaft kommen, die wir von Anfang an der Runde gesehen und gespürt haben. Die Jungs haben richtig Gas gegeben und auch super umgesetzt was wir uns vorstellen. Dazwischen gab es dann ein paar unnötige Punktverluste und am Ende ging auch etwas die Luft aus. Wir glauben aber, dass die Winterpause zur richtigen Zeit kam und wir jetzt wieder in der Vorbereitung Gas geben, um die gute Platzierung in der Rückrunde zu bestätigen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wir denken, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft erstmal wieder in Schwung kommt ein gutes Ergebnis herauskommen wird, da man im Vergleich zu anderen Nationen immer noch einen sehr guten Kader hat. Natürlich gibt es auch Baustellen, wie bei allen, wichtig sollte aber sein einen klaren Plan zu haben und diesen auch absolut überzeugend durch zu ziehen, damit tut sich die Nationalmannschaft noch etwas schwer. Favoriten gibt es einige, manche haben auch neue Trainer, bei denen man nicht genau weiß, wie gut es in einem Turnier funktioniert z.B. England oder Brasilien aber Spanien, Frankreich, Argentinien gehören auch zur Spitzengruppe.