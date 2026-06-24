Drei Neue für Mühlhausen

Der Kader steht, der 1.FC Mühlhausen hat seine Hausaufgaben gemacht und ist bereit für die Oberliga Baden-Württemberg. Am Freitag den 3. Juli startet die Mannschaft von Trainer Steffen Kretz in die Vorbereitung auf die neue Saison, die komplettes Neuland für den Verein werden wird.
Der ein oder andere Kicker im Kader des amtierenden Verbandsliga-Meisters verfügt schon über Oberliga- oder sogar Regionalliga-Erfahrnung. Für die meisten ist es jedoch etwas gänzlich Neues und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sich die Mühlhausener in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse schlagen werden.
Der Aufwand wird jedenfalls ungleich höher als in der Verbandsliga sein. Die Saison startet bereits am Wochenende des 8./9. August und beinhaltet 34 Spieltage in einer 18er Liga. Zum Vergleich: Die Verbandsliga ist 2026/27 "nur" 15 Mannschaften stark und hat deshalb lediglich 28 Punktspiele für jedes Team zu bieten.
Daher ist es ganz geschickt, dass der FCM um seinen Sportlichen Leiter Sachar Theres den Kader etwas breiter aufgestellt hat. Das Gerüst der Mannschaft ist zusammengeblieben, drei Neuzugänge stehen bereit und sollen die Optionen des Trainers Steffen Kretz und seines spielenden Co-Trainers Jonas Kiermeier erweitern.
Lukas Kümmerling: Der Jungspund kommt vom ASC Eppelheim und hat dort mit dem Verbandsliga-Aufstieg über die Relegation jüngst einen riesengroßen Erfolg gefeiert. Dementsprechend groß dürfte das Selbstvertrauen den Neuzugangs sein. Vor seiner Zeit in Eppelheim hat er bei der SG Heidelberg-Kirchheim erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und eine sehr gute Jugendausbildung genossen.
Koray Kilic: U19 Oberliga beim FC-Astoria Walldorf. Herren-Oberliga beim FC Zuzenhausen und Türkspor Neckarsulm. Der 20-Jährige hat für sein junges Alter schon viel erlebt und bringt die Qualitäten mit, den Konkurrenzkampf innerhalb des FCM-Teams noch weiter zu erhöhen.
Stefano Savarese: Der 21-Jährige kennt sich aus in Mühlhausen. Vor zwei Jahren stand er für eine halbte Saison im FCM-Kader und erzielte dabei sieben Treffer in 16 Partien, ehe es ihn zum 1.CfR Pforzheim zog. Über den 1.FC Bruchsal, wo er vergangene Runde zehn Tore zur Verbandsliga-Vizemeisterschaft beisteuerte, kehrt der Offensivmann nun zurück.