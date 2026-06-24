Drei Neue für Mühlhausen Oberliga Baden-Württemberg +++ Die Vorbereitung startet am Freitag, den 3. Juli von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

FCM-Trainer Steffen Kretz (m.) mit den Neuzugängen Lukas Kümmerling (l.) und Koray Kilic. Stefano Savarese fehlt auf dem Foto aus Urlaubsgründen. – Foto: FCM

Der Kader steht, der 1.FC Mühlhausen hat seine Hausaufgaben gemacht und ist bereit für die Oberliga Baden-Württemberg. Am Freitag den 3. Juli startet die Mannschaft von Trainer Steffen Kretz in die Vorbereitung auf die neue Saison, die komplettes Neuland für den Verein werden wird.

Der ein oder andere Kicker im Kader des amtierenden Verbandsliga-Meisters verfügt schon über Oberliga- oder sogar Regionalliga-Erfahrnung. Für die meisten ist es jedoch etwas gänzlich Neues und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sich die Mühlhausener in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse schlagen werden. Der Aufwand wird jedenfalls ungleich höher als in der Verbandsliga sein. Die Saison startet bereits am Wochenende des 8./9. August und beinhaltet 34 Spieltage in einer 18er Liga. Zum Vergleich: Die Verbandsliga ist 2026/27 "nur" 15 Mannschaften stark und hat deshalb lediglich 28 Punktspiele für jedes Team zu bieten.

Daher ist es ganz geschickt, dass der FCM um seinen Sportlichen Leiter Sachar Theres den Kader etwas breiter aufgestellt hat. Das Gerüst der Mannschaft ist zusammengeblieben, drei Neuzugänge stehen bereit und sollen die Optionen des Trainers Steffen Kretz und seines spielenden Co-Trainers Jonas Kiermeier erweitern. Die Neuen Lukas Kümmerling: Der Jungspund kommt vom ASC Eppelheim und hat dort mit dem Verbandsliga-Aufstieg über die Relegation jüngst einen riesengroßen Erfolg gefeiert. Dementsprechend groß dürfte das Selbstvertrauen den Neuzugangs sein. Vor seiner Zeit in Eppelheim hat er bei der SG Heidelberg-Kirchheim erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und eine sehr gute Jugendausbildung genossen.