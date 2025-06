Drei Neue für Helpenstein: "Bereit, Herz auf dem Platz zu lassen"

Nach dem elften Platz in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Staffel 2 arbeitet der SV Helpenstein intensiv am Kader für die neue Spielzeit. Mit drei Neuzugängen auf wichtigen Positionen setzen die Trainer Andre und Mario Lehnen sowie der sportliche Leiter Dominik Hahn ein klares Zeichen: Frisches Talent mit Perspektive soll neue Impulse bringen.

Der jüngste im Bunde ist David Shofinari. Der 18-jährige Flügelspieler wechselt aus der A-Jugend des 1. FC Wassenberg-Orsbeck zurück zu seinem Heimatverein. In Helpenstein hatte Shofinari einst das Fußballspielen begonnen. Jetzt kehrt er mit dem Ziel zurück, sich auf Landesliga-Niveau weiterzuentwickeln. Mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und einem ausgeprägten Siegeswillen will er auf sich aufmerksam machen.

„Ich bin froh und es ist mir eine Ehre, wieder an den Ort zurückzukehren, wo alles begann“, erklärte Shofinari. „Ich bin voller Tatendrang und würde am liebsten jetzt schon in die Vorbereitung starten. Die Mannschaft gab mir von Beginn an ein super Gefühl im Training.“ Der SVH schätzt den Offensivspieler insbesondere wegen seines Tempos, seiner Eins-gegen-eins-Stärke und seines ausgeprägten Siegeswillens.

Auch auf der Torwartposition verstärken sich die Helpensteiner: Selmir Selimovic (23) kommt vom Bezirksligisten Germania Hilfarth. Der Bosnier durchlief in seinem Heimatland mehrere Stationen im höherklassigen Jugend- und Herrenbereich, unter anderem bei Tuzla City und NK Slaven Živinice. In Deutschland will der ehrgeizige Torhüter nun Fuß fassen.