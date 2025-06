Drei Neue für BW Tündern!

– Foto: Rocco Bartsch

Erst am letzten Spieltag konnte BW Tündern den Klassenerhalt in der Landesliga Hannover feiern. Nun kann also für die kommende Saison geplant werden. Das Team von Trainer René Hau stellte via Instagram nun drei Neuzugänge vor..

Zum einen werden zwei Spieler vom Bezirksliga-Absteiger Preußen Hameln kommen. Kaan Gündüz wurde in der Jugend in Havelse und Rödinghausen gut ausgebildet und spielte bereits 2020 für Tündern. Sieben Spiele bestritt der 23-Jährige mit den Blau-Weißen in der Oberliga. Weiter ging es bei Bad Pyrmont, Halvestorf, Königsförde und zuletzt Preußen Hameln, wo Gündüz in elf Partien vier Tore schoss. „Ich freue mich sehr, wieder in Tündern zu sein. Ich kenne das Umfeld, das Trainerteam und viele Mitspieler – das macht den Einstieg leicht. Die Landesliga ist eine Herausforderung, aber ich bin bereit und will dem Team helfen!“ so Gündüz via Instagram.

Auch Alen Kestic kommt vom Bezirksliga-Absteiger. Der 24-Jährige spielte bereits bei Bad Pyrmont in der Landesliga und kam über FC Pyrmont zu Preußen Hameln, wo Kestic den Aufstieg in die Bezirksliga feierte. Nun aber auch direkt wieder abstieg. Dabei war Kestic 19 Mal auf dem Feld. „Ich bedanke mich bei Preußen für die Zeit – jetzt beginnt ein neues Kapitel! Ich habe richtig Bock auf Tündern, auf die Mannschaft und auf die Liga. Ich weiß, was ich kann – und freue mich, das aufs Feld zu bringen!“ so Kestic via Instagram.