Drei Neue für Bezirksliga-Aufsteiger SV 08 Auerbach

Von links: Spartenleiter Thomas Meyer, Reserve-Trainer Andreas Trenz, Lukas Merkel, Jonas Grüner, Julian Schäffner, Mario Wismet, Michael Singer sowie Noah Braun, Aslan Dogan, Tim Schwindl (alle drei A-Jugend) Shefki Dalmis, Co-Spielertrainer Manuel Trenz und Cheftrainer Daniel Maier. – Foto: SV 08 Auerbach

Als externer Neuzugang kann der 23-jährige Julian Schäffner vermeldet werden. Der gebürtige Thurndorfer wurde in der eigenen Jugendabteilung der SG Auerbach – einer Spielgemeinschaft aus dem SV 08 Auerbach und dem ASV Michelfeld – ausgebildet. Seit 2021 spielte er in der ersten Mannschaft des ASV Michelfeld in der fränkischen Kreisklasse. Hier machte er mit starken Torquoten auf sich aufmerksam. Die Verpflichtung durch den SV 08 Auerbach stand laut Spartenleitung zwar bereits vor einigen Jahren zur Debatte, doch Schäffner wollte zunächst gemeinsam mit seinem Onkel die Fußballschuhe schnüren. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn zu gehen, so Schäffner. Durch das exzellente Verhältnis zu Auerbachs Trainer Daniel Maier sowie die langjährigen Freundschaften zu den Mitspielern, fiel die Entscheidung für den Wechsel leicht. Beim SVA ist der „Neue“ fest für die Bezirksliga-Mannschaft eingeplant. „Wir wissen, was er kann, und sind sicher, dass er sich schnell einleben wird“, so die Abteilungsleitung.



Aus der eigenen Jugendabteilung des SV 08 Auerbach verstärken zwei junge Talente die Mannschaft: Lukas Merkel und Michael Singer. Beide kommen aus dem BOL-Nachwuchs und werden behutsam an die Anforderungen der ersten Mannschaft herangeführt. Erfahrene Spieler stehen ihnen dabei unterstützend zur Seite. Spartenleiter Thomas Meyer betont hierzu: „Wir werden alle unsere Jugendlichen in unser System einbinden. Jeder findet seinen Platz – dieser Schatz verdient unsere volle Unterstützung und Förderung.“



