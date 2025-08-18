Die drei Neuzugänge (vorne, v.l.) Valentin Hain, Valentin Kammerloher und Mirko Pietrzak mit den Oberpframmerner Trainern (hinten, v.l.) Florian und Stefan Lechner. – Foto: Herfort

Drei Neue, drei Rückkehrer, zwei Youngster: Pframmerns Kader wächst Auf dem Weg der personellen Besserung Verlinkte Inhalte Kreisliga 3 Oberpframmer

Personell gesehen war es eine Saison zum Vergessen. Dafür sportlich erfolgreich. Lange mischten die Oberpframmerner TSV-Kicker um die Lechner-Brüder Stefan und Florian an der Spitze der Kreisliga 3 (BFV-Kreis München) mit, wurden letztlich Vierter.

Und wer weiß, was mit vollständigem Kader möglich gewesen wäre. Von daher klingt die Zielsetzung von Abteilungsleiter Benedikt Fürst für die neue Runde stark nach Understatement: „So schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Und dann schauen.“ Denn die Pframmerner gehen gestärkt in die kommende Saison. Nicht nur, dass die drei Kapitäne Felix Kronester, Viktor Pommer und Daniel Esterl drauf und dran sind, demnächst wieder mitmischen zu können. Mit Valentin Hain (vom ASV Glonn), Valentin Kammerloher (SV Bruck) und Mirko Pietrzak (TSV Zorneding) kamen drei ehrgeizige Akteure, die es in der Kreisliga wissen wollen.

Zum TSVO stießen zudem Youngster wie Alois Strugger (19) und Matteo Schröer (20), beide von der SG SF Aying. Da sollte die interne Vorgabe, die Benedikt Fürst fast jedes Jahr zum Vorbereitungsauftakt bereithält („besser sein als im vergangenen Jahr“) im Bereich des Möglichen sein. Zumal die Routiniers ein weiteres Mitwirken angekündigt haben. „Bei Manu Lutz gehe ich davon aus, dass er für 26 Spiele zur Verfügung steht“, so Fürst lachend: „Sonst muss ich mich mit ihm ernsthaft unterhalten.“ Auch auf Tobi Lutz könne und wolle man nicht verzichten. „Alles andere wird sich finden“, geht der Pframmerner Abteilungsleiter in „eine Saison ohne Stress“.