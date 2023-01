Drei Neue beim Trainingsauftakt mit dabei Verbandsliga +++ Der VfB Eppingen startet in die Vorbereitung +++ Erster Test am 26. Januar in Brühl

Es gilt den Schwung mitzunehmen. Je länger die Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga dauerte, umso besser fand sich der VfB Eppingen zurecht. Die Menge an Gegentoren wurde spürbar reduziert, Punkte gleichzeitig regelmäßiger eingefahren. Dennoch endete das erste Halbjahr mit Rang zehn durchwachsen für den Vorjahres-Vierten.

2023 soll es nach oben gehen, der neune Platz muss das Ziel sein, für mehr scheint es diese Runde nicht zu reichen. Die Top Sieben sind meilenweit enteilt und der Achte (1.FC Bruchsal) ist mit sechs Punkten ebenfalls ein gutes Stück entfernt. "Das Remis im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SV Langensteinbach ist ärgerlich gewesen", blickt Christian Schweinfurth noch einmal zurück, ehe er den Fokus auf die anstehenden Aufgaben richtet: "Selbstverständlich wollen wir uns verbessern und die Entwicklung über die Vorrunde stimmt mich dafür positiv."

Der VfB-Trainer begrüßt seine Schützlinge am Montagabend voller Tatendrang, der Auftakt zur sechswöchigen Vorbereitung steht an. Die physischen Grundlagen legten Kapitän Alexander Rudenko und Co. ab dem 2. Januar, wofür sie ein individuelles Programm absolvieren mussten. Auf dem Trainingsplatz soll es deshalb schnell ums Eingemachte, das Spiel mit und gegen den Ball, taktische Kniffe sowie technische Fertigkeiten gehen.

Was den Konkurrenzkampf betrifft, deutet sich große Spannung an, das Rennen um die elf Startplätze zum ersten Pflichtspiel ist eröffnet. Die Langzeitverletzten Valerij Felk, Riza Güzel sowie Jan-Hendric Heuer haben ihre Blessuren auskuriert. Den Coach freut es, freilich will er nichts überstürzen, sie vorsichtig heranführen und schauen, "wie schnell wir die drei voll belasten können."

Herantasten kommt für drei andere Kicker, die den Kader ab sofort verstärken, nicht in Frage. Frisches und junges Blut steht bereit. Benoît Hiobi (19 Jahre) und Devin Becker (17), der noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, haben seit Oktober immer mal wieder mittrainiert. Die VfB-Verantwortlichen geben den hoffnungsvollen Nachwuchskräften eine Chance im Verbandsliga-Kader.

Etwas mehr Vorschlusslorbeeren hat der 18-jährige Dejan Tomic vorzuweisen. Der Stürmer spielte in der vorherigen Saison für die U19-Bundesliga-Mannschaft des 1.FC Nürnberg und ist im Sommer zum TuS Mechtersheim in die Oberliga Rhein-Pfalz gewechselt, für den er in sieben Einsätzen einen Treffer erzielte. "Gegen Ende der Vorrunde war Dejan leicht verletzt, deshalb müssen wir schauen, ob er gleich fit ist", so Schweinfurth. Tomic will in seiner Heimat, er wohnt in Eppingen und hat bereits zu Jugendzeiten für den VfB gekickt, richtig durchstarten. Der 35-jährige Trainer freut sich auf alle drei Neuen gleichermaßen und sagt: "Wir haben einen guten Eindruck von den Jungs gewinnen können."