Drei Neue beim Oberliga-Meister und Bezirksliga-Zugang

Neuzugang aus den eigenen Reihen! Wir freuen uns, unseren A-Jugendspieler Kim Stehle nun auch offiziell bei den Aktiven des FV Bisingen begrüßen zu dürfen! Der 18-Jährige hat in der vergangenen Saison bereits erste Spielminuten in der Herrenmannschaft gesammelt – jetzt steht für ihn der nächste Schritt an: In der kommenden Runde wird Kim fester Bestandteil des Herrenteams, während er gleichzeitig weiterhin in der A-Jugend zum Einsatz kommen wird. Kim, wir freuen uns, dich künftig noch häufiger im Kuhloch auflaufen zu sehen und wünschen dir einen erfolgreichen Start bei den Aktiven! Willkommen im Team!

