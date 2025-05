Drei Neue beim Landesligisten, 200 Pflichtspiele in der Kreisliga

Vergangenen Sonntag absolvierte Marco Werner sein 200. Pflichtspiel für den TVN. 197 mal davon in der ersten Mannschaft, in der er in 190 Spielen in der Startelf stand. 177 davon über 90 Minuten. Neben beachtlichen 24 Toren sah er auch dreimal rot. Bei seinen drei Einsätzen in der zweiten Mannschaft war das nennenswerte, mit ihm als Torwart, das schnellste Gegentor in der TVN-Geschichte.

VfL Sindelfingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Drei A-Junioren rücken in die Erste Mannschaft auf - Der VfL Sindelfingen setzt ein starkes Zeichen für die eigene Nachwuchsarbeit: Zur kommenden Saison werden mit Robin Zell, Luis Walter und Niko Kotecki drei Spieler aus der A-Jugend in den Kader der ersten Herrenmannschaft übernommen. Für die drei Talente war der nächste Schritt früh klar. „Sollte ein Angebot der ersten Mannschaft kommen, bleiben wir in Sindelfingen“, erklären alle drei. „Wir möchten weiterhin von der hervorragenden sportlichen Infrastruktur und Ausbildung beim VfL profitieren und uns hier weiterentwickeln.“

Besonders hervorzuheben: Mit Robin Zell und Luis Walter schaffen zwei Akteure den Sprung in den Aktivenbereich, die bereits in der U17 durch den Gewinn des Doubles auf sich aufmerksam machten und auf hohem Niveau überzeugt haben. Andres Sikora, der zur neuen Saison die Koordination im Leistungsfußball übernimmt und seine langjährige Trainerkarriere beendet, zeigt sich erfreut über die Entwicklung: „Es ist ein starkes Signal, dass drei unserer Jugendspieler den Sprung in die Erste Mannschaft schaffen. Unser Ziel ist es, kontinuierlich talentierte Nachwuchsspieler an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen hier eine echte Perspektive zu bieten.“ Wichtige Impulse kamen auch von den sportlichen Leitern der aktiven Mannschaften, Thomas Dietsche und Bastian Bothner. In intensiven Gesprächen mit den Spielern wurden frühzeitig die Weichen gestellt.

„Die Gespräche waren durchweg positiv. Alle drei Jungs sind charakterlich wie sportlich hervorragend aufgestellt. Der eingeschlagene Weg, auf die eigene Jugend zu setzen, wird beim VfL konsequent fortgeführt“, betonen beide unisono. Mit Maik Schütt steht zudem ein Trainer an der Seitenlinie der ersten Mannschaft, der die Integration junger Spieler aktiv mitträgt und fördert. Für die kommende Spielzeit sind bereits Sondertrainings mit weiteren Jugendspielern geplant, um gezielt Potenziale zu erkennen und weiterzuentwickeln. „Wir sind gespannt, wie sich Robin, Luis und Niko bei den Aktiven entwickeln – und freuen uns, dass sie diesen Weg gemeinsam mit dem VfL Sindelfingen gehen“, so der Verein abschließend.

TSV Genkingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Als dritten Neuzugang für die kommende Runde dürfen wir unser Eigengewächs Marlon Reiner, der aus der A-Jugend zu den Aktiven stößt, begrüßen. Der 19-jährige feierte bereits im Rückrundenspiel gegen die SGM Altingen sein Debüt. Wir hoffen sehr, dass der talentierte Außenspieler einen guten Start erwischt und schnellstmöglich im blau-weißen Dress Fuß fasst.

