Drei Neue beim Kreisligisten und Zugang in der Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen bei der DJK-SV Wasseralfingen! Wir freuen uns mega, dass Osman Mohammed, Özdemir Tarik und Nazir Shamo Aras jetzt bei uns am Start sind. Schön, dass ihr Teil unserer Mannschaft seid – fühlt euch direkt wie zuhause. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Trainings, Spiele, Siege und vor allem eine gute Zeit zusammen!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Sport-Union Neckarsulm

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Sport- Union Neckarsulm freut sich, die Verpflichtung von Offensivakteur Tim Falk bekanntgeben zu dürfen. Der 27- Jährige ist variabel im Offensivbereich einsetzbar und hat sein gutes sportliches Potential bereits bei seinen vorherigen Stationen Untergriesheim und Löchgau unter Beweis gestellt. „Wir freuen uns, dass Tim sehr gerne und mit spürbarer Motivation zu unserer Sport- Union wechseln wollte. Es ist erfreulich, dass sich qualitativ gute und charakterlich angenehme und bodenständige Spieler für unseren Verein entscheiden“, äußern sich die Sportliche Leiter Wanderley Cunha und Marco Merz unisono zufrieden über den gelungenen Transfer. Wir heißen Tim bei unserer Sport- Union herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg und Freude. Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei seinem bisherigen Verein Spfr. Untergriesheim für die äußerst angenehmen, vertrauensvollen und professionellen Ablösegespräche.

