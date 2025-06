Drei Neue beim Bezirksligisten und Zugänge in den Kreisligen

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Sondelfingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

HERE WE GO! Wir wollen euch gerne unsere Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorstellen:

•Patrick Allzeit

•23 Jahre

•Offensiv flexibel einsetzbar

•Letzter Verein: SV Ohmenhausen

Wir freuen uns, Patrick bei unserem TSV begrüßen zu dürfen.

Patrick ist ein junger, körperlich starker Spieler, mit bereits reichlich Erfahrung in der A-Liga und passt somit super in unser Profil und Mannschaftsgefüge.

•Sascha Wackenhut

•21 Jahre

•Torhüter

•Letzter Verein: TSV Riederich

Herzlich willkommen, Sascha!

Frischer Wind fürs Tor - Mit Sascha stößt ein junger, ambitionierter Keeper zu uns, der unser Torhüterteam verstärken wird und auch menschlich super zu uns passt.

•Serhat Yilmaz

•21 Jahre

•Rechte Außenbahn defensiv/offensiv

•Letzter Verein: TuS Metzingen

Willkommen bei unserem TSV!

Mit Serhat kommt trotz seinen jungen Jahren Bezirskliga-Erfahrung - Serhat ist ein vielseitiger Spieler und in der Defensive flexibel einsetzbar, zudem bringt er wertvolle Erfahrung aus der Bezirksliga mit, mit welcher er unser junges Team gezielt verstärken wird.

TSV RSK Esslingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Gleich drei U19 Spieler schaffen den Sprung in das Bezirksliga-Team des TSV RSK Esslingen.

Zur neuen Saison darf sich das Team von Kovacic und Weißenborn auf gleich drei Spieler der eigenen Junioren freuen. Paul Spengler führte die U19 als Kapitän an und konnte so die Mannschaft u.a zum Pokalsieg führen. Bestens ausgebildet u.a beim FC Esslingen möchte er jetzt den Schritt in die Bezirksliga wagen. Phillip Jung, letzte Saison der defensiver Stabilisator, konnte ebenfalls das Trainerteam überzeugen und möchte seine Qualitäten in die Mannschaft einbringen. Lukas Nixdorf rückt als Stürmer ebenfalls in die erste Mannschaft und möchte auch hier für Tore sorgen. Bei den Junioren glänzte er u.a zweitbester Torschütze. Alle drei Spieler haben bereits in der abgelaufen Saison Einsätze bei den Aktiven gesammelt und sich so zeigen können. Ihr seid Ausdruck, wofür der Verein steht. Jugendarbeit fördern und für die Aktiven zu entwickeln. Wir freuen uns auf euch!

SG Hart/Owingen (Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, dass unser ehemaliger Spieler Sammy Fischer nach zwei Jahren beim SV Grün-Weiß Stetten wieder zurück in die Heimat gefunden hat und zukünftig seine Kickschuhe wieder für die SGM schnüren wird.

Als weiteren Neuzugang dürfen wir Martin Kordan bei der SGM begrüßen. Er wechselt vom FC Schmiden zu uns und kam in der vergangenen Saison auf starke neun Saisontore!

