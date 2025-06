Drei Neue beim Bezirksligisten und Änderungen im Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Max Lüdtke kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Ausgebildet wurde der 19-jährige in der Jugend bei der TSG Salach und dem 1. FC Donzdorf. Im vergangen Jahr hat Max sein Abitur gemacht und war im Anschluss ein halbes Jahr in den Vereinigten Staaten. Jetzt möchte er bei uns Fuß fassen und seine Chance im Bezirksligateam nutzen. Bevorzugt beackert er beide offensiven Flügelposition, kann diese aber auch als Außenverteidiger spielen.

Geballte Erfahrung im Defensivbereich konnte sich die TSG Salach mit der Verpflichtung des 37-jährigen Anastasios Kivotidis sichern. „Ana“ der zuletzt als Co-Spielertrainer bei der KSG Eislingen aktiv war verfügt über reichlich Erfahrung. Über die Stationen Normannia Gmünd, SV Ebersbach und TSV Bad Boll konnte er sich als langjähriger Landesligaverteidiger einen Namen machen. „Er wird uns in der Innenverteidigung die nötige Stabilität bringen. Auch von seiner Art her wird er eine Bereicherung für unseren Kader sein“, ist Daniel Toros Sportlicher Leiter der TSG überzeugt von seinem Neuzugang.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Betzingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Fabian Reisenauer ist zurück! Nach seinem Start beim TSV Betzingen in der Saison 2021/2022 musste Fabian in den letzten eineinhalb Jahren verletzungsbedingt pausieren. Jetzt ist er zurück auf dem Platz – fit, fokussiert und bereit, im Mittelfeld wieder voll anzugreifen!

Ackam Yunis kommt zum TSV! Zur Saison 25/26 dürfen wir Ackam Yunis beim TSV Betzingen begrüßen! Nach 10 Jahren bei der SG Reutlingen bringt Ackam reichlich Erfahrung, Stabilität und Spielfreude mit in unser Team.

Mit einem klaren Plan, viel Erfahrung und echter TSV-DNA geht unser Trainerteam in die neue Saison: Mario Kienle bleibt Cheftrainer und führt die Mannschaft mit seiner ruhigen, aber zielstrebigen Art in die Spielzeit 25/26. Lauro Kienle, zuvor in der Landesliga aktiv, übernimmt ab sofort die Rolle des Athletiktrainers und bringt frische Impulse für Fitness, Dynamik und Belastungssteuerung. Giuliano Libeccio, seit 2018 Teil des TSV und mehrere Jahre Kapitän, rückt ins Trainerteam auf und wird Co-Trainer – ein echtes Gesicht des Vereins auf und neben dem Platz. Ein Team mit Kompetenz, Leidenschaft und dem nötigen Blick fürs Detail – wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

WILLKOMMEN BEIM FCM, FRANCO! Name: Franco Paletta, Position: Mittelfeld, Letzte Vereine: TV Pflugfelden, Vorbild/-er: Thiago Alcantara, Neymar, Barella



Warum hast du dich für den FC Marbach entschieden? „Weil ich mich seit dem ersten Gespräch richtig wohlgefühlt habe – und dieses Gefühl wurde direkt im ersten Mannschaftstraining bestätigt. Ich habe den Eindruck, dass die Jungs richtig Bock haben! Mit dem nötigen Vertrauen vom Trainerteam kann das eine bockstarke Saison werden.“

Worauf freust du dich am meisten beim FCM? „Am meisten freue ich mich aufs Trainingslager, um die Mannschaft noch besser kennenzulernen, auf die Bezirksliga-Saison – und darauf, der Mannschaft und dem Verein zu helfen, möglichst viele Siege einzufahren. Mein großes Ziel: Im Jubiläumsjahr den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Das steht bei mir ganz oben!“

Deine Botschaft an unsere Fans (insbesondere an unseren Fan-Club SzeneMarbach): „Ich freue mich riesig darauf, für euch alles zu geben und euch glücklich zu machen! Ich werde immer 100 % geben, um euren Support zurückzugeben. Forza FCM!“

Danke, Franco, dass du dich für den FC Marbach entschieden hast! Wir freuen uns riesig, dich bald in Blau-Gelb auf dem Platz zu sehen – auf eine erfolgreiche Zeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Großglattbach (Kreisliga B6 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, zur neuen Saison mit Heiko Neu einen alten Bekannten an der #Lichtholzstraße begrüßen zu dürfen. Den 31-jährigen Defensivallrounder zieht es nach seiner Zeit bei den SF Stuttgart zurück nach #Glabbich.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++