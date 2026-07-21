Drei Nachwuchstalente wechseln zum Landesligisten Der TSV Heimerdingen verpflichtet drei junge Akteure der SKV Rutesheim. von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Heimerdingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, setzt bei seiner Kaderplanung auch auf junge Spieler mit Entwicklungsperspektive. Gleich drei Zugänge kommen vom SKV Rutesheim: Finn Noah Kasper, Riccardo Pinzone und Paul Jauß wechseln zum Team von Trainer Andreas Broß und sollen den Kader verjüngen sowie verbreitern.

Kasper ist 18 Jahre alt und in der Abwehr zuhause. In der vergangenen Saison spielte er für die U19 des SKV Rutesheim in der Landesstaffel Nord und kam dort auf 13 Einsätze und drei Tore. Zusätzlich sammelte er erste Minuten für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Insgesamt stehen für ihn bislang 16 erfasste Spiele, drei Tore und eine Nominierung für die Elf der Woche in der Bilanz. Auch Riccardo Pinzone kommt aus dem Rutesheimer Nachwuchs. Der Defensivspieler absolvierte zuletzt elf Spiele für die U19 in der Landesstaffel Nord und erzielte dabei drei Tore. Für ihn bedeutet der Wechsel nach Heimerdingen den nächsten Schritt in Richtung Herrenfußball und Landesliga-Niveau.

Dritter Zugang aus Rutesheim ist Paul Jauß. Der Mittelfeldspieler bringt bereits mehr Erfahrung im Aktivenbereich mit. Für die zweite Mannschaft des SKV absolvierte er in der vergangenen Saison 21 Spiele in der Kreisliga A2 Enz/Murr und erzielte drei Tore. Zuvor kam er ebenfalls in der U19 sowie in der Rutesheimer U23 zum Einsatz. Seine Bilanz weist 35 Spiele und drei Treffer aus. Mit Kasper, Pinzone und Jauß gewinnt der TSV Heimerdingen drei junge Spieler, die sich im Landesliga-Kader beweisen können. Neben ihnen zählen Luis Feyhl, Manuel Mörk und Bastian Klumpp zu den Zugängen. Auf der Abgangsseite stehen unter anderem Pascal Schüller, Tom Kaczmarek, Matthias Kolb, Hakan Tepegöz, Luka Banas und Haris Gudzevic, der zum TV Oeffingen wechselt.