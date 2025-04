Auch in Holtriem kommt es zu einer sehr brisanten Partie – Der TuS spielt eine schwierige Saison ist aktuell das Schlusslicht der Liga. Für die Gastgeber zählt einzig und allein ein Sieg, um wirklich noch einmal hoffen zu dürfen. Im Hinspiel konnten sie beim 3:1-Auswärtserfolg in Westrhauderfehn bereits unter Beweis stellen, dass sie gegen TuRa gewinnen können. Die Gäste werden allerdings höchst motiviert in die Partie gehen, da sie aktuell selbst nur ganz knapp über dem Strich stehen und ebenfalls jeden Punkt benötigen.

Strudden konnte zuletzt mit dem 3:2-Sieg gegen den SV Hage die rote Laterne abgeben und würde am liebsten an dieser Leistung anknüpfen. Mit Wallinghausen wartet allerdings eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit einem Sieg an TuS Pewsum vorbeiziehen könnte. Das Hinspiel war damals eine klare Angelegenheit, Wallinghausen setzte sich auswärts in Strudden mit 3:0 durch. Die Gäste könnten mit einem Sieg das nächste Lebenszeichen im Tabellenkeller geben.