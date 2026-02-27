Drei Nachholspiele eröffnen die Bezirksliga Weser Ems 1

– Foto: Patrick Mohrmann

Die Winterpause ist endlich vorbei und die Bezirksliga Weser-Ems 1 startet wieder den Spielbetrieb. An diesem Wochenende stehen zunächst drei Nachholspiele auf dem Programm, die vor allem für den Tabellenkeller eine wichtige Rolle spielen – wir geben einen Überblick.

Tabellenschlusslicht Wiesmoor empfängt vor heimischer Kulisse den SV Wallinghausen und ist dringend auf Punkte angewiesen, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten. Die Gäste stehen mit 23 Punkten auf einem starken 6. Platz und könnten mit einem Sieg auf Platz fünf springen.

Die Gastgeber von der Spielvereinigung können in dieser Spielzeit noch nicht ganz an der starken Vorsaison anknüpfen, was vor allem an der anfälligen Defensive liegt (37 Gegentore). Die Sportfreunde Larrelt stehen mit 17 Punkten zwar reaktiv gesichert auf Platz elf und wollen unerwarteter Abstiegskampfunruhe aus dem Weg gehen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels TV Bunde TV Bunde 15:00 PUSH