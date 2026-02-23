Drei Minuten Schock in Aubing – Fürstenried zeigt Moral, aber verliert

Moral bewiesen aber trotzdem verloren durch 3 Minuten Schock. Fokus auf die Liga – Foto: Julian Holzner

Im letzten Härtetest vor dem Rückrundenstart musste sich der FC Fürstenried dem SV Aubing mit 3:5 geschlagen geben, zeigte dabei aber über weite Strecken eine ordentliche Leistung und vor allem Moral.

Von Beginn an agierte Fürstenried mutig und offensiv gegen die spielstarke Mannschaft aus Aubing. Mit frühem Pressing wollte man hohe Ballgewinne erzwingen. Mehrfach gelang das auch, doch nach vier bis fünf guten Balleroberungen fehlte die letzte Zielstrebigkeit im Abschluss.

Dann kippte die Partie innerhalb kürzester Zeit: Innerhalb von vier Minuten erzielte der SV Aubing drei Treffer. Sowohl einfache Passfehler als auch gut ausgespielte Kombinationen führten zu den Gegentoren. Das Spiel schien entschieden, doch Fürstenried zeigte Charakter und erspielte sich noch vor der Pause gute Möglichkeiten.

Nach rund 15 Minuten hatte Yakup Dora die große Möglichkeit zur Führung, doch der Aubinger Keeper tauchte blitzschnell ab und parierte stark aus dem Eck. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Aubing fand immer wieder Lösungen im Spielaufbau und kam schnell ins letzte Drittel, während auf beiden Seiten in den entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz fehlte.

Wie bereits in der Vorwoche gegen den MTV war man in einer kurzen Phase nicht voll da – und wurde gegen eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität sofort bestraft.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Aubing per Elfmeter auf 4:0. Doch auch danach steckte Fürstenried nicht auf. Mit höherem Pressing und viel Energie setzte man den Gegner unter Druck. Die Einstellung stimmte. Benan Sadovic und Bujar Emini verkürzten auf 4:2 und brachten ihr Team noch einmal heran.

In einer emotionalen Phase hatte man das Gefühl, dass noch mehr möglich ist. Doch Aubing nutzte seine Qualität und stellte auf 5:2. Fürstenried kam noch einmal auf 5:3 heran – zugleich der Endstand. Chancen gab es bis zum Schluss auf beiden Seiten.

Trotz der Niederlage verkaufte sich der FC Fürstenried teuer und zeigte, dass man spielerisch auch gegen starke Gegner Akzente setzen kann. In der Vorbereitung wurde deutlich, dass man gegen Landesligisten phasenweise mithalten kann und gegen Bezirksligisten häufig überlegen war. Es gab gute Ansätze, aber auch Punkte, die für die Rückrunde verbessert werden müssen.

Am kommenden Sonntag startet die Rückrunde um 11 Uhr gegen den TSV Großhadern. Danach zählen die Punkte im Aufstiegsrennen. Am 8. März um 11 Uhr folgt das Duell gegen den FC Kosova.

Tufan Lacin (Trainer FC Fürstenried):

„Es war ein guter Beginn von uns. Wir wussten, dass sie sich aus dem Pressing lösen werden, aber wir wollten mutig verteidigen. Ich weiß, dass wir die Qualität haben, um fußballerisch dagegenzuhalten. Der Unterschied in solchen Spielen ist oft das Läuferische – das haben meine Jungs gut umgesetzt.

Wir hatten hohe Ballgewinne, haben daraus aber zu wenig gemacht. Und dann kassieren wir in vier Minuten drei Gegentore – das darf uns nicht passieren. Da müssen wir die Ordnung behalten.

Die Reaktion nach dem 4:0 war richtig gut. Wir hatten das Gefühl, dass noch etwas geht. Aber man muss auch sagen, dass Aubing spielerisch sehr stark ist und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Am Ende haben wir viele Dinge gut gemacht, aber verloren. Alle haben alles reingehauen. Die Vorbereitung war gut, wir haben gegen starke Gegner getestet und oft spielerisch überzeugt – auch in Phasen gegen Aubing. Darauf bauen wir auf. In der Liga werden wir noch einmal einen Gang hochschalten.“